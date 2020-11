Biografia • Idee per l'etere

Nicola Savino nasce a Lucca il 14 novembre del 1967. Conduttore radiofonico e televisivo italiano, imitatore, talvolta attore e showman in genere, oltre che regista e autore di fortunati format radiotelevisivi, viene da una lunga gavetta in radio e nelle televisioni private. Personaggio amato dal pubblico giovane, è diventato un volto noto della televisione italiana, soprattutto grazie a programmi molto seguiti, come il noto programma domenicale "Quelli che il calcio" e il reality "L'isola dei Famosi".

La mamma di Nicola Savino è di Cosenza, il padre è foggiano, ma la sua famiglia, nonostante la nascita toscana, risiede a San Donato Milanese, piccolo centro industriale situato nell'hinterland di Milano. Qui ha sede l'Eni, dove lavora il padre.

La passione per la radio è grande sin dagli anni della gioventù. Il giovane Nicola ascolta e apprezza Gerry Scotti, negli anni '80 a Radio Deejay, il quale gli fa scoprire il lato ironico del mezzo mediatico, fino a quel momento, almeno in Italia, precluso a comici e intrattenitori più svagati.

La prima collaborazione per Savino è datata 1983, quando ha appena sedici anni. Parte da Radio San Donato, l'emittente radiofonica della sua città, per poi passare a Beautiful Station, altra concorrente sempre di San Donato Milanese.

Passa circa cinque anni di apprendistato lavorando per radio private della zona e proponendosi anche come dj nelle varie discoteche dell'hinterland. Si propone a diversi network, ma soprattutto come regista radiofonico, con il fine di guadagnarsi un posto più o meno fisso all'interno del settore che più lo affascina in assoluto.

Nel 1989 arriva la chiamata da Radio Deejay. Nicola Savino invia una domanda di assunzione per posta e con sua somma sorpresa riceve una risposta positiva. L'inizio della sua avventura nella radio più amata dai giovani è da regista. Savino cura la regia del programma "Viva Radio Deejay", condotto da Rosario Fiorello e Marco Baldini. Il successo è grande e il giovane regista nativo di Lucca prende in mano le redini anche di un altro famoso format radiofonico di quegli anni, che si chiama "Baldini ama Laurenti", per la conduzione di Marco Baldini, del giovane e talentuoso Amadeus e di Luca Laurenti, anche lui ancora giovane e lontano dalla fama.

La prima parte dell'esperienza a Radio Deejay dura fino al 1995, quando Nicola Savino decide di passare ad una radio concorrente, allora in procinto di diventare grande: Radio Capital. Qui gli viene affidata la cura del programma radiofonico "Due meno dieci", condotto da Amadeus e Dj Angelo. Il passaggio però dura solo un anno e già nel 1996, il bravo Nicola viene inserito prima tra gli autori del Festivalbar e, subito dopo, tra i collaboratori del programma "Deejay chiama Italia", in assoluto il programma più ascoltato della radio italiana e condotto da Linus, allora molto apprezzato anche in televisione. Qui, Savino riveste il ruolo di "uomo della strada", con il compito di commentare i fatti del giorno, ottenendo un grande successo per la sua bravura e simpatia.

Il 1998 segna l'inizio della sua carriera di imitatore radiofonico, oltre che voce radiofonica a tutti gli effetti. Savino è coautore del simpatico format "Ciao Belli", altro grande successo, dove dà vita ad una serie di imitazioni e di personaggi che restano nella storia di questa radio, dall'imitazione del giornalista sportivo Giampiero Galeazzi, all'inviato Dudi da Arcore, passando per Renato Zero, Enrico Ruggeri, Luciano Ligabue, il Sindaco di Varressee, Malgioglio e Vladimiro Clericetti, oltre a moltissimi altri personaggi.

Dopo questo exploit nel 1999 Nicola Savino, per la prima volta con il suo nome anagrafico, diventa ufficialmente co-conduttore di "Deejay chiama Italia".

Intanto, dal 1998 è uno degli autori del fortunato programma televisivo "Le Iene", che firma fino al 2002, vincendo anche il Telegatto nel 1999. Sotto di lui, per così dire, passano le conduzioni di Simona Ventura, Fabio Volo, Andrea Pellizzari, Claudio Bisio, Alessia Marcuzzi, e il duo Luca Bizzarri & Paolo Kessisoglu. Anche durante l'esperienza alla Iene, dà vita a diversi personaggi, come il mai dimenticato Maurizio Mitano, il quale è una parodia di Maurizio Costanzo.

Nel 2000 porta sullo schermo come autore il successo di "Ciao Belli", trasposizione del programma radio in 28 puntate, realizzato mediante pupazzi stile Muppets Show. Nel 2003 Savino comincia la sua collaborazione con il programma Rai "Quelli che il calcio", per la conduzione di Simona Ventura. Nello stesso anno, e anche nel 2004, è fra gli autori del programma "Zelig", premiato con il Telegatto; poi è la volta di "Zelig Off".

Nel 2004 conduce "Sformat", con Dj Angelo, Camila Raznovich e Aida Yespica, su Rai Due. Dal mese di settembre dello stesso anno poi, è con Alessia Ventura uno dei due volti di SKY Cine News, per la famosa piattaforma satellitare.

Nel 2005 l'attrice Eleonora Giorgi chiama Nicola Savino per farlo esordire al cinema nel film "Agente Matrimoniale", per la regia di Christian Bisceglia. Nel 2006, al fianco del vecchio amico e collega Linus, approda su All Music. Dal giugno sempre del 2006 conduce su Radio DeeJay il programma "Rio", interamente dedicato alle sonorità anni '80. L'anno dopo presenta in tv "Scorie", su Rai Due, basato su un mix di immagini televisive e fuori onda, perlopiù tratte dall'Isola dei Famosi. Nel frattempo, continua a collaborare con "Quelli che il calcio", dando prova della sua versatilità e facendosi apprezzare anche da un pubblico diverso dal solito.

Sempre nel 2009, conduce "Colorado Café", insieme con Rossella Brescia. L'anno seguente, nel 2010, presenta, al fianco della bella Juliana Moreira, il format "Matricole & Meteore", in onda su Italia1, che vede anche la partecipazione di Dj Angelo.

Il 29 marzo del 2011 conduce da solo "L'isola dei famosi", nel periodo in cui la conduttrice Simona Ventura è impegnata in Honduras. Dal 29 settembre del 2011 fa parte della giuria del nuovo talent-show di Rai 2, "Star Academy", condotto da Francesco Facchinetti; con Savino ci sono anche Roy Paci e Ornella Vanoni.

Con il passaggio di Simona Ventura a Sky, nel 2012 Savino diventa il nuovo conduttore della fortunata trasmissione "L'isola dei famosi", alla quale tenta di aggiungere una nuova dose di ironia, caratteristica della sua personalità e della sua linea autorale.