Biografia

Beatrice Luzzi è un'attrice, regista, autrice e attivista italiana. Nasce a Roma il 14 novembre 1970 e si diploma al Liceo classico Terenzio Mamiani della capitale. Durante gli studi comincia ad appassionarsi alla recitazione e segue dei corsi in teatro.

Beatrice Luzzi

Carriera

Dopo la laurea in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, Beatrice Luzzi si trasferisce a Bruxelles per lavorare in stage, per due anni, alla Direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione Europea. Al suo ritorno in Italia, inizia a lavorare come attrice in teatro, televisione e cinema.

Nel 1996 ottiene il suo primo ruolo importante nella soap opera Vivere, dove interpreta Eva Bonelli per 10 anni. In seguito, partecipa a numerose serie televisive, tra cui "Don Matteo", "Un medico in famiglia" e "Il commissario Rex".

In tv conduce Linea verde e partecipa come opinionista in vari talk come "La vita in diretta" e "L'Italia sul 2".

Dal 2000 Beatrice Luzzi si dedica anche alla regia e alla scrittura.

A teatro collabora con Nando Dalla Chiesa per lo spettacolo "Poliziotta per amore", grazie al quale vince il Premio Giancarlo Siani nel 2007, e Aldo Cazzullo per l'adattamento del suo libro "Le donne erediteranno la Terra".

Attivismo

Beatrice Luzzi è anche un'attivista impegnata in numerose cause sociali. È stata testimonial di Save the Children e UNICEF e ha partecipato a campagne contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere.

Vita privata

Beatrice Luzzi è stata sposata con Alessandro, dal quale ha avuto due figli, Edoardo e Francesco. La coppia ha divorziato nel 2016.

Nel 2011 ha scritto "Mi è nata una famiglia", un diario intimo sulla sua esperienza di maternità.

Gli anni 2020

Nel 2023, Beatrice Luzzi è una dei concorrenti del Grande Fratello 17. In questa occasione, ha parlato apertamente della sua esperienza di molestie sessuali subite all'inizio della sua carriera.