Beatrice Luzzi
Biografia
Beatrice Luzzi è un'attrice, regista, autrice e attivista italiana. Nasce a Roma il 14 novembre 1970 e si diploma al Liceo classico Terenzio Mamiani della capitale. Durante gli studi comincia ad appassionarsi alla recitazione e segue dei corsi in teatro.
Carriera
Dopo la laurea in Scienze politiche alla Sapienza di Roma, Beatrice Luzzi si trasferisce a Bruxelles per lavorare in stage, per due anni, alla Direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione Europea. Al suo ritorno in Italia, inizia a lavorare come attrice in teatro, televisione e cinema.
Nel 1996 ottiene il suo primo ruolo importante nella soap opera Vivere, dove interpreta Eva Bonelli per 10 anni. In seguito, partecipa a numerose serie televisive, tra cui "Don Matteo", "Un medico in famiglia" e "Il commissario Rex".
In tv conduce Linea verde e partecipa come opinionista in vari talk come "La vita in diretta" e "L'Italia sul 2".
Dal 2000 Beatrice Luzzi si dedica anche alla regia e alla scrittura.
A teatro collabora con Nando Dalla Chiesa per lo spettacolo "Poliziotta per amore", grazie al quale vince il Premio Giancarlo Siani nel 2007, e Aldo Cazzullo per l'adattamento del suo libro "Le donne erediteranno la Terra".
Attivismo
Beatrice Luzzi è anche un'attivista impegnata in numerose cause sociali. È stata testimonial di Save the Children e UNICEF e ha partecipato a campagne contro la violenza sulle donne e la discriminazione di genere.
Vita privata
Beatrice Luzzi è stata sposata con Alessandro Cisilin, dal quale ha avuto due figli, Edoardo e Francesco. La coppia ha divorziato nel 2016.
Nel 2011 ha scritto "Mi è nata una famiglia", un diario intimo sulla sua esperienza di maternità.
Nel 2004 ha avuto una breve relazione sentimentale con l'attore britannico Gerard Butler.
Gli anni 2020
Nel 2023, Beatrice Luzzi è una dei concorrenti del Grande Fratello 17. In questa occasione, ha parlato apertamente della sua esperienza di molestie sessuali subite all'inizio della sua carriera.
Alla fine del reality, nel marzo 2024, è seconda classificata, dietro Perla Vatiero.
Nell'edizione seguente del GF, che inizia a settembre dello stesso anno, è opinionista in studio.
Frasi di Beatrice Luzzi
Il mio coinvolgimento nel mondo dell'antimafia si fa sempre più intenso e costruttivo fino a all'interpretazione di Poliziotta per amore, un monologo di grande impatto emotivo, scritto da Nando Dalla Chiesa, che racconta di una ragazza di Roma che per amore della legalità e della giustizia finisce alla squadra Catturandi di Palermo. Questo spettacolo, che mi ha regalato le più intense soddisfazioni della carriera e che esordì a Bari nel 2008 per la XIII Giornata della Memoria per le Vittime della Mafia, partecipa spesso ad eventi e commemorazioni legati alla lotta alle mafie e alla costruzione di una cultura della legalità nel nostro paese.
Bambina allegra e curiosa, comincio a recitare all'età di 15 anni, a venti entro in Rai e a ventisei, dopo un'esperienza nell'aiuto umanitario a Bruxelles e una Laurea in Scienze Politiche, intraprendo il percorso attoriale professionalmente con il ruolo di Eva nella serie di Canale5 Vivere con la quale conquisto in poco tempo un'ampia, invadente, popolarità. Poi varie fiction su RaiUno e Canale5 [...].
È con lo spettacolo Lettere di Miguel, su un desaparecido argentino, che realizzo che commozione e impegno mi appartengono e il teatro civile è la strada che più mi gratifica!
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