Debora Serracchiani
Biografia • Instant celebrity
Nata a Roma il 10 novembre 1970, Debora Serracchiani, esercita la professione di avvocato a Udine.
Nel dicembre del 2008 viene eletta segretaria comunale del Partito Democratico di Udine.
È anche componente del consiglio provinciale della Provincia di Udine, vicepresidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia e componente della Commissione Statuto e Regolamenti.
Nel marzo 2009 svolge un lungo intervento all'Assemblea dei Circoli del PD, guadagnandosi grande notorietà sia a livello nazionale che internazionale per il suo intervento schietto e diretto.
Alle successive elezioni europee di giugno ottiene un altissimo consenso: con le sue quasi 74 mila preferenze, Debora Serracchiani supera in Friuli (circoscrizione Italia Nord Orientale) anche i voti di Silvio Berlusconi, capolista del Pdl.
Nel mese di aprile del 2013 è la candidata del Pd alla guida della regione Friuli Venezia Giulia: vince di misura succedendo al presidente uscente Renzo Tondo.
A giugno è scelta come responsabile nazionale dei trasporti e infrastrutture del Partito Democratico nella segreteria di Guglielmo Epifani. Alla fine dell'anno è riconfermata come responsabile nazionale trasporti e infrastrutture nella segreteria nazionale del neoeletto segretario Matteo Renzi.
Alla fine del mese di marzo 2014 è nominata vicesegretario del partito assieme a Lorenzo Guerini.
Debora Serracchiani nella seconda metà degli anni 2010
Il 12 novembre 2017 all'assemblea regionale del PD a Udine dichiara che non si ricandiderà alle elezioni regionali del 2018, ma alle politiche dello stesso anno. Si dimette dalla carica di vicesegretario del Pd il 6 marzo 2018 a seguito del risultato deludente ottenuto dal partito alle elezioni politiche 2018.
Alla fine del mese di marzo 2021 diviene la nuova capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati.
Frasi di Debora Serracchiani
Non ci possiamo riconoscere in un Paese dove la sicurezza è affidata a politicizzati che fanno gli sceriffi, gli immigrati sono trattati da criminali, non si investe nella scuola nell'università e nella ricerca, si invita a superare la crisi economica prendendola con allegria.
E' giusta la libertà di coscienza, ma quando c’è una posizione prevalente all’interno del partito democratico questa deve avere il giusto riconoscimento, perchè altrimenti si finisce con il parlare solo della posizione di dissenso e non di tutte le altre, si finisce con il guardare l’astensione e non la compattezza del gruppo.
Non ci possiamo riconoscere in un Paese che non si preoccupa di quei bambini che rischiano di essere bambini non esistenti, bambini che non potranno essere registrati. Io quel paese non lo voglio.
La violenza sessuale è un atto odioso e schifoso sempre, ma risulta socialmente e moralmente ancor più inaccettabile quando è compiuto da chi chiede e ottiene accoglienza nel nostro Paese. In casi come questi riesco a capire il senso di rigetto che si può provare verso individui che commettono crimini così sordidi. Sono convinta che l'obbligo dell'accoglienza umanitaria non possa essere disgiunto da un altrettanto obbligatorio senso di giustizia, da esercitare contro chi rompe un patto di accoglienza. Per quanto mi riguarda, gesti come questo devono prevedere l'espulsione dal nostro paese, ovviamente dopo assolta la pena. Se c'è un problema di legislazione carente in merito bisogna rimediare.
[10 maggio 2017]
Le correnti non si superano da un giorno all'altro e non si superano se un segretario dice "adesso non ci sono più le correnti".
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Foto e immagini di Debora Serracchiani
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Debora Serracchiani. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Debora Serracchiani.
L'aria che tira
Ho ascoltato la Sua risposta alle considerazioni del prof. Ricolfi. Al di l del merito (Italia ai vertici per numero di morti Covid in rapporto alla popolazione...), un POLITICO, tanto più se di maggioranza, dovrebbe sempre argomentare nel merito e assumersi le responsabilità. Un saluto da una cittadina non di destra.
SIG/RA DEP.
DEBORA SERRACCHIANI
mi fa piacere che lei ci abbia dato un "leggero" alito di speranza affinche noi (esodati-trombati) dallo STATO
e non da pinco pallino... azienda-sindacati (sight!) intersind ministero (on. MATTEOLI: nessuno rimmarra' a terra-alitalia!!!)
parliamo di Pari-opportunita'(credo & immaggino ci sia un ministro). .. FIGLI DI UN dio minore? -o Bastardi senza gloria ?
sembriamo le compare dei films... tragi-comici... no horror il regista potrebbe benissimo essere POL-POT...
dove sono finiti i soldi stanziati per sanare gli esodati ? una vera vergogna di Stato... Lei e' avvocato
ma noi non salvaguardati potremmo riccorrere alla corte di giustizia europea ?
ho guardato in diversi dizionari e l' esodato e' esodato senza distinzioni per il vocabolario della lingua italiana
chi e' o chi sono i furbi-intelligenti che interpetrano la lingua italiana ?
quando leggo LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI... BEHHH...
SO CHE LEI HA LA SCHIENA DRITTA IN questo mondo-malato (PAPA FRANCESCO) di -canne sbattute dal vento (vangelo)
la min del lavoro era una ex sidacalista ? (spero applichi le pari opportunita'...
grazie per l'attenzione
GIAMPIERO COGHE 23/02 1955 EX ALITALIA (trombato dalle azioni alitalia (mai chieste ed appiopate... mai avuto i soldi del licenziamento 32 anni ! !.. .) so che non mi deludera' (DI MAIO ? ?) BUON LAVORO
Cara Debora Seracchiani. C'è veramente e tanto da preoccuparsi il PD riuscirà a vincere le elezioni .Dubito che sarà una gara dura.Povero mio partito Democratico che lo sempre votato!!! Mi delude a vedere che ottimi politici del partito se sono andati dal PD, da Cuperlo da Bersani da Speranza e altri. Per colpa di chi??? Qualcuno avrà le colpe.
A V.
… Debora Serracchiani? …credo che dal punto di vista politico sia, e rimarrà, un personaggio del tutto insignificante, e il suo contributo personale al miglioramento delle condizioni di questo Paese, è sostanzialmente nullo.
Ho pieno rispetto per la Debora Seracchiani. E' mio partito il PD,anche se mi preoccupa solo pensare che fine farà.Serve andare subito al voto. Il governo c'è e sta lavorando bene.Sarebbe meglio che i Renziani pensino a organizzare il congresso e le primarie, e poi si deciderà la data delle elezioni. Ho sempre votato per il partito democratico mi auguro di rivotarlo ancora.Mettiamoci al lavoro che il PD non faccia una brutta fine come al Referendo, io compresa ho votato SI a cosa ha servito!!! Sono stata sempre fiera del mio partito democratico e lo vorrei essere sempreee
A.V DI RIMINI
Spero siano svolte le primarie alle prossime elezioni. Spero vengano eliminati tutti i vecchi notabili - Moreton - incluso
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