Debora Serracchiani

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Debora Serracchiani

Biografia Instant celebrity

Nata a Roma il 10 novembre 1970, Debora Serracchiani, esercita la professione di avvocato a Udine.

Nel dicembre del 2008 viene eletta segretaria comunale del Partito Democratico di Udine.

È anche componente del consiglio provinciale della Provincia di Udine, vicepresidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia e componente della Commissione Statuto e Regolamenti.

Nel marzo 2009 svolge un lungo intervento all'Assemblea dei Circoli del PD, guadagnandosi grande notorietà sia a livello nazionale che internazionale per il suo intervento schietto e diretto.

Alle successive elezioni europee di giugno ottiene un altissimo consenso: con le sue quasi 74 mila preferenze, Debora Serracchiani supera in Friuli (circoscrizione Italia Nord Orientale) anche i voti di Silvio Berlusconi, capolista del Pdl.

Debora Serracchiani

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Nel mese di aprile del 2013 è la candidata del Pd alla guida della regione Friuli Venezia Giulia: vince di misura succedendo al presidente uscente Renzo Tondo.

A giugno è scelta come responsabile nazionale dei trasporti e infrastrutture del Partito Democratico nella segreteria di Guglielmo Epifani. Alla fine dell'anno è riconfermata come responsabile nazionale trasporti e infrastrutture nella segreteria nazionale del neoeletto segretario Matteo Renzi.

Alla fine del mese di marzo 2014 è nominata vicesegretario del partito assieme a Lorenzo Guerini.

Debora Serracchiani nella seconda metà degli anni 2010

Il 12 novembre 2017 all'assemblea regionale del PD a Udine dichiara che non si ricandiderà alle elezioni regionali del 2018, ma alle politiche dello stesso anno. Si dimette dalla carica di vicesegretario del Pd il 6 marzo 2018 a seguito del risultato deludente ottenuto dal partito alle elezioni politiche 2018.

Alla fine del mese di marzo 2021 diviene la nuova capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati.

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Biografieonline non ha contatti diretti con Debora Serracchiani. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Debora Serracchiani.

Lunedì 5 aprile 2021 15:20:50

Pd in crisi


Spett. serracchiani. io non discuto che lei o la sig. ra madia abbiate una buona preparazione politica,
ma il vostro sguardo triste è perso nel nulla, non vi rendono personaggi politici con una visione che possa cambiare le sorti del pd.
capisco che il suo animo di sinistra è convinto del suo fare, ma chi vi vede al di fuori, rimane scoraggiato. le consiglio di lavorare molto sull'immagine e lo consgli anche alla madia. questa vostra aria triste delle sessantottine nel 2021 è fuori tempo massimo. un saluto.
rosario gallo

Da: Rosario Gallo
Sabato 16 gennaio 2021 15:18:02

L'aria che tira


Ho ascoltato la Sua risposta alle considerazioni del prof. Ricolfi. Al di l del merito (Italia ai vertici per numero di morti Covid in rapporto alla popolazione...), un POLITICO, tanto più se di maggioranza, dovrebbe sempre argomentare nel merito e assumersi le responsabilità. Un saluto da una cittadina non di destra.

Da: Tripodi Giovanna
Giovedì 3 dicembre 2020 15:30:08

SIG/RA DEP.
DEBORA SERRACCHIANI
mi fa piacere che lei ci abbia dato un "leggero" alito di speranza affinche noi (esodati-trombati) dallo STATO
e non da pinco pallino... azienda-sindacati (sight!) intersind ministero (on. MATTEOLI: nessuno rimmarra' a terra-alitalia!!!)
parliamo di Pari-opportunita'(credo & immaggino ci sia un ministro). .. FIGLI DI UN dio minore? -o Bastardi senza gloria ?
sembriamo le compare dei films... tragi-comici... no horror il regista potrebbe benissimo essere POL-POT...
dove sono finiti i soldi stanziati per sanare gli esodati ? una vera vergogna di Stato... Lei e' avvocato
ma noi non salvaguardati potremmo riccorrere alla corte di giustizia europea ?
ho guardato in diversi dizionari e l' esodato e' esodato senza distinzioni per il vocabolario della lingua italiana
chi e' o chi sono i furbi-intelligenti che interpetrano la lingua italiana ?
quando leggo LA LEGGE E' UGUALE PER TUTTI... BEHHH...
SO CHE LEI HA LA SCHIENA DRITTA IN questo mondo-malato (PAPA FRANCESCO) di -canne sbattute dal vento (vangelo)
la min del lavoro era una ex sidacalista ? (spero applichi le pari opportunita'...
grazie per l'attenzione
GIAMPIERO COGHE 23/02 1955 EX ALITALIA (trombato dalle azioni alitalia (mai chieste ed appiopate... mai avuto i soldi del licenziamento 32 anni ! !.. .) so che non mi deludera' (DI MAIO ? ?) BUON LAVORO

Da: Giampiero Coghe
Lunedì 15 maggio 2017 19:41:42

Cara Debora Seracchiani. C'è veramente e tanto da preoccuparsi il PD riuscirà a vincere le elezioni .Dubito che sarà una gara dura.Povero mio partito Democratico che lo sempre votato!!! Mi delude a vedere che ottimi politici del partito se sono andati dal PD, da Cuperlo da Bersani da Speranza e altri. Per colpa di chi??? Qualcuno avrà le colpe.
A V.

Da: Anna Vanni
Lunedì 15 maggio 2017 12:48:29

… Debora Serracchiani? …credo che dal punto di vista politico sia, e rimarrà, un personaggio del tutto insignificante, e il suo contributo personale al miglioramento delle condizioni di questo Paese, è sostanzialmente nullo.

Da: Fabio Tramonti
Domenica 5 febbraio 2017 20:15:46

Ho pieno rispetto per la Debora Seracchiani. E' mio partito il PD,anche se mi preoccupa solo pensare che fine farà.Serve andare subito al voto. Il governo c'è e sta lavorando bene.Sarebbe meglio che i Renziani pensino a organizzare il congresso e le primarie, e poi si deciderà la data delle elezioni. Ho sempre votato per il partito democratico mi auguro di rivotarlo ancora.Mettiamoci al lavoro che il PD non faccia una brutta fine come al Referendo, io compresa ho votato SI a cosa ha servito!!! Sono stata sempre fiera del mio partito democratico e lo vorrei essere sempreee
A.V DI RIMINI

Da: Anna Vanni
Lunedì 2 gennaio 2012 18:12:24

Spero siano svolte le primarie alle prossime elezioni. Spero vengano eliminati tutti i vecchi notabili - Moreton - incluso

Da: Rodolfo

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