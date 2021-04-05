Biografia • Instant celebrity

Nata a Roma il 10 novembre 1970, Debora Serracchiani, esercita la professione di avvocato a Udine.

Nel dicembre del 2008 viene eletta segretaria comunale del Partito Democratico di Udine.

È anche componente del consiglio provinciale della Provincia di Udine, vicepresidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia e componente della Commissione Statuto e Regolamenti.

Nel marzo 2009 svolge un lungo intervento all'Assemblea dei Circoli del PD, guadagnandosi grande notorietà sia a livello nazionale che internazionale per il suo intervento schietto e diretto.

Alle successive elezioni europee di giugno ottiene un altissimo consenso: con le sue quasi 74 mila preferenze, Debora Serracchiani supera in Friuli (circoscrizione Italia Nord Orientale) anche i voti di Silvio Berlusconi, capolista del Pdl.

Debora Serracchiani

Nel mese di aprile del 2013 è la candidata del Pd alla guida della regione Friuli Venezia Giulia: vince di misura succedendo al presidente uscente Renzo Tondo.

A giugno è scelta come responsabile nazionale dei trasporti e infrastrutture del Partito Democratico nella segreteria di Guglielmo Epifani. Alla fine dell'anno è riconfermata come responsabile nazionale trasporti e infrastrutture nella segreteria nazionale del neoeletto segretario Matteo Renzi.

Alla fine del mese di marzo 2014 è nominata vicesegretario del partito assieme a Lorenzo Guerini.

Debora Serracchiani nella seconda metà degli anni 2010

Il 12 novembre 2017 all'assemblea regionale del PD a Udine dichiara che non si ricandiderà alle elezioni regionali del 2018, ma alle politiche dello stesso anno. Si dimette dalla carica di vicesegretario del Pd il 6 marzo 2018 a seguito del risultato deludente ottenuto dal partito alle elezioni politiche 2018.

Alla fine del mese di marzo 2021 diviene la nuova capogruppo del Pd alla Camera dei Deputati.