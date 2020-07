Biografia

Salvatore Caiata nasce a Potenza il 29 luglio 1970. E' un imprenditore e dirigente sportivo italiano. Dal 1° luglio del 2017 è Presidente della Società Sportiva Dilettantistica Potenza Calcio, meglio nota come Potenza Calcio o semplicemente Potenza. Nel 2018 è balzato alle cronache nazionali per il suo coinvolgimento politico: candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 per il Movimento 5 Stelle, è stato espulso per fatti giudiziari, che lo vedono indagato per riciclaggio. Nonostante ciò è stato eletto parlamentare.

La presidenza del Potenza calcio

Il suo impegno nella conduzione della squadra calcistica gli ha permesso di ottenere importanti risultati. Nel 2018 la società è arrivata ad essere prima nel girone di Serie D. Lo Stadio Viviani ha conosciuto sotto la sua gestione il più alto numero di ingressi, raggiungendo, in più di qualche incontro, il sold out.

Diverse, poi, le iniziative portate in campo per far riavvicinare i tifosi allo stadio promuovendo, così, anche la precipua funzione sociale e aggregativa dello sport.

Salvatore Caiata è stato eletto personaggio Lucano dell'anno 2017 nell'ambito del concorso indetto da Il Quotidiano del Sud.

Biografia di Salvatore Caiata

Nato a Potenza, studia all'Istituto Tecnico Commerciale Leonardo da Vinci del capoluogo lucano, per poi laurearsi in Scienze Bancarie presso l'Università degli Studi di Siena. Successivamente partecipa a un progetto Erasmus in Danimarca presso la Harus Business School

Attività imprenditoriale

Dal 1998 al 2001 è Amministratore Delegato della David SPA, società proprietaria di diverse strutture turistico ricettive toscane.

Dal 1996 al 2001 è Vicepresidente della Clean Service SRL ed eroga consulenza nel settore alberghiero presso una delle più prestigiose strutture del capoluogo lucano.

La carriera di manager di Salvatore Caiata nel settore ristorativo e turistico ricettivo, prosegue fino al 2017, anno in cui assume la direzione del Potenza Calcio. La gestione della squadra ha conseguito risultati importanti: prima in classifica nel Girone di Serie D e il più alto numero di biglietti venduti in tutta la Serie D nazionale, con dati superiori a molte arene di Serie C e Serie B.

L'impegno politico e le indagini per riciclaggio

Per le elezioni politiche del marzo 2018 si presenta nelle file del Movimento Cinque Stelle, tuttavia il movimento lo espelle in quanto Salvatore Caiata risulta indagato per riciclaggio. Ad aprire un fascicolo su di lui sono stati la Guardia di finanza e la Procura della Repubblica di Siena. Gli accertamenti riguarderebbero la compravendita di società con cui l'imprenditore ha gestito per anni, alcuni dei locali storici della centralissima Piazza del Campo, nella città di Siena.

Nonostante l'espulsione dal Movimento 5 Stelle avvenuta una decina di giorni prima delle elezioni, Caiata rimane iscritto nelle liste, perciò eleggibile. E dopo il 4 marzo la sua nomina a parlamentare, alla Camera, viene confermata dal numero dei voti ottenuti.