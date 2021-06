Biografia

Serena Bortone nasce Roma l'8 settembre 1970. Stimata giornalista e conduttrice dell'emittente pubblica, Serena è un volto noto ai tanti telespettatori che seguono in maniera appassionata i programmi di approfondimento sulla Rai. Di seguito scopriamo di più su questa giornalista determinata e legata alla propria professione.

Serena Bortone

Serena Bortone: esordi di carriera

Fin da piccola avverte una passione per il mondo delle Lettere, che persegue durante una carriera scolastica brillante; al termine del percorso di studi inizia a lavorare presso la redazione del programma firmato da Mino Damato, Alla ricerca dell'arca. L'anno è il 1989 e Serena Bortone, dopo essere cresciuta nella formazione di Rai Tre di Angelo Guglielmi, riesce a dare seguito alla propria avventura presso l'emittente pubblica; partecipa così in trasmissioni destinate a segnare in positivo il palinsesto Rai.

Tra queste spiccano Avanzi, contenitore comico di Serena Dandini e Ultimo minuto, uno speciale format a metà fra il documentario e la fiction; quest'ultimo va in onda nella metà degli anni Novanta, per cinque edizioni, con la conduzione di Simonetta Martone e Maurizio Mannoni.

La seconda metà degli anni '90

Dal 1994 Serena Bortone entra all'interno della redazione della trasmissione Mi manda Lubrano, successivamente nota come Mi manda Rai Tre. Il programma si occupa di condurre inchieste a difesa degli interessi dei cittadini e dei consumatori; esso diventa ben presto un punto di riferimento per il pubblico che, a partire dall'anno seguente (1995), inizia anche a conoscere il volto di Serena Bortone in qualità di inviata durante i collegamenti in diretta.

A partire dal 1998 Serena Bortone sceglie di imprimere una svolta alla propria carriera, avvicinandosi al giornalismo politico. Viene nominata inviata e autrice del programma Tele Camere, di cui nel 2006 diventa anche conduttrice.

Serena Bortone negli anni 2000

Nel biennio compreso tra il 2000 e il 2001 firma dei documentari per il canale tematico Viaggi, ospitato dall'emittente Stream Tv.

Nel 2007 Bortone fa ritorno al programma che le ha permesso di affermarsi, ovvero Mi manda Raitre, dove lavora come autrice. Nel corso della propria carriera rimane molto legata al terzo canale, come dimostrano anche alcune iniziative, tra cui la sua scelta di firmare lo speciale condotto da Corrado Augias Il dodicesimo presidente, dedicato all'elezione del Presidente della Repubblica nel gennaio del 2015 (Sergio Mattarella).

Inoltre, Serena contribuisce alla nascita del format Tatami, in onda in seconda serata per la conduzione di Camila Raznovich.

Gli anni 2010

Il 2010 si rivela un anno fondamentale: rientra a far parte del team di autori di Agorà (programma di approfondimento politico sempre di Rai 3); concretizza poi il proprio impegno per l'inchiesta sociale nella pubblicazione di un libro scritto a quattro mani assieme a Mariano Cirino. Si tratta di un'opera di narrativa dal titolo Io non lavoro - storie di italiani improduttivi e felici, che riscuote un buon successo e arriva alla terza ristampa.

Nello stesso periodo figura anche come inviata di Agorà, occupandosi tra gli altri incarichi di seguire da vicino le elezioni presidenziali francesi del 2012 - in cui viene elettoFrançois Hollande - e quelle americane dello stesso anno - in cui viene rieletto Barack Obama.

In collaborazione con Giovanni Anversa, Serena Bortone è chiamata alla conduzione della versione estiva di Agorà nel 2013. A partire dall'anno successivo, ne diventa l'unico nome al timone.

Serena Bortone: la consacrazione e l'approdo a Rai Uno

Nel 2016 torna al formato del reportage: si occupa di ideare e condurre due speciali; l'obiettivo è quello di raccontare la società contemporanea attraverso le relazioni. Il programma va in onda con il titolo Tutti salvi per amore e riscontra un buon successo in seconda serata su Rai Tre.

Alla fine di giugno 2017 la sua carriera avanza ulteriormente: Serena Bortone infatti è chiamata a sostituire definitivamente Gerardo Greco alla conduzione di Agorà, dove si era già dimostrata una valida presentatrice per l'edizione estiva.

Rimane a capo del programma fino al 26 giugno 2020 (le succede il giovane Roberto Vicaretti), mentre viene promossa a partire dalla stagione successiva su Rai Uno; qui presenta una nuova trasmissione del titolo Oggi è un altro giorno. Come accaduto a molti altri personaggi televisivi durante la pandemia, nel momento in cui risulta positiva al Covid-19 conduce il programma collegata da casa.

Serena Bortone: vita privata e curiosità

Dopo anni di speculazioni riguardo il suo stato sentimentale, la giornalista romana ha reso noto di non essersi mai pentita di non essere convolata a nozze, in quanto crede fermamente nell'indipendenza e poco nel sacramento del matrimonio. Non avendo un compagno e dei figli, infatti, è riuscita a concentrarsi esclusivamente sul proprio lavoro, ricavandone moltissime soddisfazioni.