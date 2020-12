Biografia

Uno dei maggiori astri nascenti tra i nomi del giornalismo televisivo italiano, Roberto Vicaretti è diventato sempre più noto al grande pubblico nel momento in cui gli sono state affidate le conduzioni di programmi particolarmente popolari sui canali della televisione pubblica. Le persone hanno imparato a apprezzarne lo stile di conduzione, tuttavia non molto si sa ancora della sua biografia. Scopriamo dunque di seguito alcuni dei fatti più rilevanti che riguardano la vita professionale e privata di questo giornalista e presentatore italiano.

Roberto Vicaretti

Roberto Vicaretti: gioventù e inizi di carriera

Roberto Vicaretti nasce nella cittadina di Narni, in provincia di Terni, il 22 gennaio 1982. La sua passione per le materie umanistiche si dimostra forte fin dalla gioventù: trova uno sbocco concreto quando il giovane sceglie di iscriversi al liceo classico Jacopone da Todi. Trascorre i primi anni della sua vita tra Massa Martana e Todi, terre alle quali rimane legato negli anni successivi, anche dopo il trasferimento a Perugia per ragioni legate allo studio. Nel capoluogo Vicaretti riesce a emergere nella carriera accademica, frequentando l'Università di Perugia, dove consegue la laurea in Scienze Politiche. Per fare ritorno al suo primo grande amore, ovvero il giornalismo, Perugia è la città perfetta: qui, infatti, si specializza ulteriormente presso la Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo, una delle realtà più prestigiose d'Italia nel settore.

A partire dal 2008 risulta iscritto all'Ordine dei giornalisti dell'Umbria, ma si trasferisce nella capitale per trovare maggiori opportunità lavorative. A Roma inizia ad esercitare l'attività di giornalista professionista con discreto successo.

L'affermazione come volto televisivo

Man mano che procede con la propria carriera di giornalista professionista, Roberto Vicaretti viene preso in considerazione anche dal mondo della televisione. Lavora infatti per RaiNews24, canale per il quale si occupa di condurre svariate rubriche all'interno di contenitori di approfondimento politico e di attualità.

La svolta professionale arriva nell'estate del 2020, quando gli viene affidata la conduzione di Agorà Estate su Rai Tre, in sostituzione della collega Serena Bortone. Il programma fa registrare ottimi ascolti, tanto che il direttore della rete gli affida la conduzione della trasmissione Titolo V (Titolo Quinto) in onda sempre sulla stessa rete; il programma è concepito come un'ideale tandem assieme alla collega giornalista Francesca Romana Elisei. La fascia scelta è una delle più difficili in assoluto nel palinsesto televisivo, ovvero la prima serata del venerdì. L'obiettivo della trasmissione, che approfondisce gli scontri di competenza nati tra governo centrale e regioni soprattutto in relazione alla gestione della pandemia da Covid-19, prevede la presenza di due studi, quello di Milano e di Napoli: i due conduttori si alternano nel gestire ospiti e temi a seconda della puntata.

Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, giornalisti conduttori di Titolo V

Oltre all'attività come giornalista e conduttore televisivo, Roberto Vicaretti si dedica anche alla pubblicazione di libri di approfondimento, tra cui "Non c'è pace", scritto a quattro mani assieme alla moglie Romina Perni e presentato nell'autunno del 2020 a Todi.

Roberto Vicaretti con la moglie Romina Perni

Roberto Vicaretti: vita privata e curiosità

Riguardo la vita privata di Roberto Vicaretti non sono noti moltissimi dettagli, dato il carattere riservato del professionista ternano. Nonostante sia presente in maniera attiva su Facebook e Twitter, prevalentemente per ragioni lavorative, il giornalista non è solito condividere dettagli personali. Tuttavia, una notizia certa riguarda la sua situazione sentimentale: Vicaretti, infatti, è felicemente sposato con Romina Perni, che sostiene le avventure professionali del marito, supportandolo anche nella stesura delle proprie pubblicazioni. Inoltre, Vicaretti vanta un legame molto stretto con la famiglia d'origine, in particolar modo con la sorella Paola.