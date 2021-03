Biografia

Francesca Lodo nasce a Cagliari, in Sardegna, il giorno 1° agosto 1982.

L'esordio nei concorsi di bellezza

Ancora minorenne, quando ha solo 17 anni, nel 1999 viene selezionata per partecipare a Miss Mondo: l'anno successivo vince il concorso Bellissima 2000, concorso di bellezza organizzato da Mediaset concorrente del concorso di Miss Italia trasmesso dalla Rai. Francesca perde il ballottaggio finale contro Giorgia Palmas, sua cugina.

Francesca Lodo e la carriera televisiva

In seguito è selezionata per diventare una delle letterine per l'edizione 2002-2003 del programma di Canale 5 Passaparola, trasmissione condotta da Gerry Scotti che porterà fortuna alla carriera di tante colleghe di Francesca (basti pensare a Ilary Blasy, Silvia Toffanin, Caterina Murino, Elisa Triani).

Nel 2005 partecipa al reality show La fattoria, in onda su Canale 5: Francesca Lodo viene eliminata nel corso della quinta puntata. Alla fine dello stesso anno posa nuda per il calendario 2006 della rivista For Men Magazine.

Il debutto al cinema

Debutta come attrice di cinema nel 2006 recitando nel film di Carlo Vanzina Olè, con Vincenzo Salemme e Massimo Boldi. Nello stesso anno è il volto del meteo del TG4 e annunciatrice di Sipario, rubrica sempre del Telegiornale di Rete 4.

Nel 2007 Francesca Lodo conduce Reality Game su Sky Vivo. Nel giugno dello stesso anno i giornali riportano la notizia secondo la quale Francesca è stata interrogata dal pubblico ministero Frank Di Maio nell'ambito dell'inchiesta denominata Vallettopoli, come persona informata sui fatti. La vicenda torna in tribunale e nelle pagine di cronaca anche nell'estate 2010 quando Belén Rodríguez dichiara di aver fatto uso di cocaina insieme a Francesca Lodo due volte (nei primi giorni del 2007); quest'ultima ha poi querelato Belen per notizie false, diffamatorie e calunniose.

Francesca Lodo negli anni 2010 e 2020

Nel 2010 appare su Italia 1 in una puntata di Matricole & Meteore e viene intervistata all'interno del programma Domenica 5 da Barbara d'Urso.

Nel 2021 torna in tv come concorrente di un reality show: L'Isola dei Famosi.

Vita privata e curiosità

Negli anni Francesca Lodo è stata fidanzata con diversi uomini celebri; tra questi si annoverano alcuni calciatori. Tra fidanzati ufficiali e flirt attribuiti si ricordano: Cristiano Zanetti, Stefano Mauri, Matteo Ferrari e Francesco Coco; ma anche Luigi Casadei, Alessandro di Pasquale e Gianluca Canizzaro.

