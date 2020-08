Biografia

Laura D’Amore è una influencer italiana. Nasce a Grottaglie, in provincia di Taranto, il 14 febbraio 1982.

Dalle informazioni biografiche presenti sul suo blog personale scopriamo che il suo più grande sogno è quello di diventare mamma e celebrare il proprio matrimonio in stile Hollywoodiano.

Sebbene sia di origini pugliesi Laura D’Amore si considera catanese d’adozione, città dove vive da qualche anno.

Laura D'Amore

Laura D’Amore: gli studi e la carriera

Nel 2000, appena raggiunta la maggiore età, lascia la terra natia per trasferirsi a Perugia. Qui perfeziona i suoi studi e consegue una laurea in Marketing e pubblicità con il massimo dei voti.

Nel frattempo partecipa come modella ad alcuni concorsi di bellezza; oltre alla passione per la moda sviluppa una passione per i viaggi.

Grazie al progetto Erasmus (programma europeo sulla mobilità studentesca) Laura scopre la Polonia e se ne innamora.

Dopo la laurea grazie ad un contratto post universitario si trasferisce un anno nella Repubblica Dominicana, dove insegna nella famosa Scuola Dante Alighieri.

Tornata in Italia Laura D'Amore inizia il suo percorso professionale come Hostess di volo per la compagnia aerea Alitalia.

Laura D'Amore Hostess

Nel frattempo non smette di studiare e in breve consegue un Master in marketing e pubblicità. E' in questo periodo che la sua figura di influencer inizia ad affermarsi: l'attività social di Laura è legata al della moda. Lavora in partnership con molti brand sia internazionali che locali.

Laura D'Amore su Instagram

L'ambito in cui diventa una star è quello di Instagram. Il suo account raccoglie oltre 700 mila followers in poco più di un anno. Anche i suoi tanti amici di Facebook e Twitter la seguono con ammirazione, apprezzando e condividendo i suoi contenuti social.

Curiosità sulla vita di Laura D'Amore

Laura ama praticare Yoga. Ama leggere e ascoltare le canzoni di Laura Pausini. Tra gli artisti internazionali che apprezza di più ci sono i Coldplay, con il loro leader Chris Martin.

Il profumo che usa più spesso è Laura Biagiotti ROMA parfum. Ama indossare scarpe con tacchi alti ma anche snickers e stivali. Donna solare e molto determinata, è inoltre grande fan di Laura Chiatti.