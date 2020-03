Biografia • Colpi messi a segno

Lola Ponce nasce il 25 giugno 1982 a Capitan Bermudez (Argentina), piccola cittadina vicino Rosario. Eredita il suo talento artistico dalla famiglia: il padre Hector Ponce è cantante, il nonno era un musicista dell'orchestra argentina di tango di Osvaldo Fresedo, che suonò anche ai concerti dei grandi Carlos Gardel e Astor Piazzolla.

La piccola Lola a soli otto anni possiede già una voce notevole, e canta in un complessino composto da lei e dall'altro fratello musicista, Alejandro. Prende parte ai più importanti festival musicali del Sud America quando, adolescente, viene attratta dall'arte della recitazione. Studia e recita in diversi ruoli impegnativi nelle fiction più importanti argentine.

Nel 2001 incide e pubblica il suo primo disco: cantato in lingua spagnola si intitola "Inalcanzable" (Irraggiungibile) che riscuote da subito grandi successi. Lola Ponce si trova in Spagna per promuovere il suo album e a Barcellona partecipa alla selezione del cast per il musical "Notre dame de Paris" dell'italiano Riccardo Cocciante. Lola Ponce sarà scelta per interpretare Esmeralda, la protagonista.

Lola si trasferisce quindi in Italia dove inizia a studiare la lingua italiana e dove si concentra per perfezionare le sue doti artistiche. Arriverà a interpretare la gitana Esmeralda dimostrando ottime doti nel ballo, nella drammatizzazione, nonché nel canto. L'Opera pop rock di Cocciante riscuoterà un enorme successo (più di 4 milioni gli spettatori e più di 1 milione gli album venduti).

Nel 2003 inizia le registrazioni per un nuovo disco: prodotto da Sony, si intitola "Fearless". L'album, che viene realizzato tra Los Angeles e la Svezia, conta della collaborazione di alcuni importanti produttori pop come Rick Nowels e Billy Steimberg. L'album uscirà nel 2004: cantato in lingua spagnola e inglese, riscuote successo a livello internazionale.

Nel 2004 conosce l'italiano Manuele Malenotti, amministratore delegato dell'azienda Belstaff, che diviene poi suo fidanzato.

Lola Ponce torna in Argentina nel 2005 per ricevere numerosi riconoscimenti; prende inoltre parte a "Sin codigo", la soap opera sudamericana di più grande successo.

Nel frattempo non si ferma e continua a promuovere il suo ultimo disco eseguendo concerti live in tutto il mondo.

Nel 2006 la una nuova sfida artistica è il cinema: entra nel cast del film "Polvere" (di Massimiliano D'Epiro e Danilo Proietti, con Gianmarco Tognazzi, Francesco Venditti, Rita Rusic, Claudio Amendola) recitando nel ruolo di Marcela, e interpretando anche la colonna sonora.

Partecipa e vince il Festival di Sanremo 2008, cantando in coppia con Giò Di Tonno il brano "Colpo di fulmine" scrito da Gianna Nannini.