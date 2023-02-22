Veronica Gentili
Biografia
Veronica Gentili nasce a Roma il 9 luglio 1982. E’ figlia dell’avvocato e dirigente d’azienda (Rai) Giuseppe Gentili e della curatrice, gallerista (“Il Fante di Spade”) e nota mercante d’arte Netta Vespignani, figura cardine dei salotti culturali capitolini, precorritrice nel valorizzare la Scuola Romana tra le due guerre e che il giornalista, pittore e critico Duccio Trombadori definì: “Una personalità vivace, una protagonista, un’artista straordinaria”.
Gli studi e l'esordio a teatro
Dopo gli studi liceali presso il ginnasio Terenzio Mamiani e il college a Londra, Veronica si iscrive all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” ove si diploma nel 2006. Stesso anno, mese di agosto (dal 9 al 13) arriva il debutto in Teatro, al Gigi Proietti Globe Theatre “Silvano Toti” con l’Otello di Shakespeare.
Gentili, oltre a firmare la sua prima regia insieme al collega Roberto Pappalardo, interpreta Desdemona. In quel gruppo erano presenti attori che poi negli anni hanno riscosso notevole successo, non solo a teatro: Davide Lorino (Otello), Francesco Montanari (Montano), Giorgia Salari (Emilia), Guja Quaranta (Bianca), Matteo Taranto (Cassio), Alessandro Scaretti (Roderigo).
Veronica Gentili attrice al cinema e in televisione
Nonostante avesse già recitato (non ancora maggiorenne) nel 1999 con Gabriele Muccino in “Come te nessuno mai”, il vero impegno sul palcoscenico e nei set prende forma dopo l’opera ambientata a Venezia del drammaturgo inglese. Contestualmente ai lavori teatrali, per i quali in alcuni di essi è stata anche sceneggiatrice, dal 2007 la ritroviamo al cinema e nel piccolo schermo in maniera assidua.
Per le sale oltre a “Family Game” di Alfredo Aricero e “Signorina Effe” di Wilma Labate entrambi datati 2007, Veronica Gentili veste i panni, nel 2009, di Rossana in “Le Ombre Rosse” di Francesco Maselli uscito alla 66° Mostra di Venezia (fuori concorso) e vincitore del premio “Pietro Bianchi”.
I primi anni 2010
Nel 2011 incarna i ruoli sia di Regina Margherita in “Passannante” di Sergio Colabona che di Orsola, la co-protagonista in “Balkan Bazar” di Edmond Budina; nel 2012 della moglie dell’inglese in “L’isola dell’angelo caduto” di Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli nel ruolo del Commissario (presentato al Festival di Roma). Nel 2013 è nel al cast di “Vinodentro” per la regia di Ferdinando Vicentini Orgnani e di "Third Person” del filmmaker premio Oscar Paul Haggis.
Contestualmente lavora in alcune produzioni e serie televisive. “Provaci ancora prof!” del 2005, “Don Matteo” 2006, “Romanzo Criminale” dal 2008 al 2010, “Il commissario Rex” 2011 e – sempre 2011 - interpreta Veronica Capasso in “Viso d’Angelo” di Eros Puglielli.
Come cortometraggi vanno ricordati “Tempus” di Ivan Fachin (2011), “La casa delle conchiglie” di Domiziano Cristopharo (2015) e, l’ultimo in ordine cronologico, “Sarà per un’altra volta” di Adriano Giannini (2016).
Per il teatro partecipa a diverse premiére. Intenso l’impegno tra l’inverno 2012 (ottobre) e la primavera 2013 (aprile). Teatro Bellini, Teatro Stabile e Associazione Teatrale Culturale “Non camminare scalza” producono “Dignità Antonome di Prostituzione” ove ella sarà presente e che è andato in scena sia all’Ambra Jovinelli di Roma (per la regia di Luciano Melchionna) sia al “Mercadante” di Napoli. Veronica Gentili è anche nella troupe de “La Governante” di Vitaliano Brancati al Quirino di Roma, diretto da Maurizio Scaparro.
Veronica Gentili giornalista
Come è ravvisabile dalle date è il 2013 a fungere da spartiacque tra la recitazione e il giornalismo. Il 21 giugno inizia la collaborazione con “Il Fatto Quotidiano” in qualità di blogger. Il primo articolo è titolato “I silenzi omertosi della Chiesa Ogm”.
Due anni più tardi, precisamente il 17 marzo 2015, si iscrive all’albo dei giornalisti.
Dal 21 marzo 2016 inizia una nuova avventura con il quotidiano diretto da Marco Travaglio, gestendo la rubrica “Facce di casta” ove – ogni lunedì - è sovente dare pagelle e voti ai politici italiani.
Come opinionista in Tv comincia nel 2013 a Piazzapulita condotto da Corrado Formigli per La7.
Nel triennio tra il 2015 al 2018 è spesso ospite a: Coffee Break (La7), L’aria che tira (La7), Dalla vostra parte (Rete 4) e TGTG (TV2000). Ma c’è anche Radio 24 con “I funamboli” e nel 2017 per Sky Arte è - assieme a Dario Vergassola - alla guida di “Sei in un paese meraviglioso”.
La conduzione di un programma tutto suo non tarda ad arrivare. E’ l’access prime time che apre le porte a Veronica Gentili con il programma di attualità e politica “Stasera Italia weekend” e nelle versioni “Estate”, “News” e “Speciale”.
La prima conduzione in solitaria è il trampolino di lancio per un triennio che la porta nel 2021 a guadagnarsi la prima serata, nel mese di settembre con “Buoni o cattivi” per 4 martedì su Italia Uno e da luglio, in pianta stabile, con “Controcorrente” (weekend in access) e “Controcorrente prima serata” tutte le domeniche.
Gli ospiti, le interviste e i riconoscimenti
Ospiti frequenti dei talk di Veronica:
- Vittorio Sgarbi
- Maria Giovanna Maglie
- Antonio Caprarica
- Corradino Mineo
- Daniele Capezzone
- Toni Capuozzo
- Stefano Zurlo
- Paolo Mieli
A “Buoni o cattivi”, andato in onda per quattro puntate dal 7 al 28 settembre, ha avuto i rapper Emis Killa & Clementino, la conduttrice ed influencer Diletta Leotta e il velocista campione del mondo Marcell Jacobs.
Numerosi i leader politici italiani intervistati nella sua carriera, prima a “Stasera Italia”, poi a “Controcorrente”; da Giuseppe Conte durante la sua Presidenza del Consiglio a Giorgia Meloni, da Silvio Berlusconi a Matteo Salvini, da Vincenzo De Luca a Matteo Renzi, da Enrico Letta a Carlo Calenda, soprattutto nella parte iniziale del suo programma domenicale, riservata principalmente al dibattito a due con la padrona di casa.
Nel 2020 ha ricevuto il premio Sulmona di Giornalismo per “il suo stile e linguaggio hanno saputo avvicinare i giovani agli argomenti di politica e di attualità”.
Nello stesso anno viene inserita nella lista delle 100 donne di successo stilata dal magazine Forbes.
Vita privata e curiosità
All'inizio degli anni 2020 è la più giovane conduttrice di talk show genere rotocalco a tema politico e di attualità del palinsesto televisivo. Sono tantissimi i suoi follower su Instagram.
Considerata dagli addetti ai lavori molto elegante e preparata, il suo outfit è studiato e variegato, dal tailleur in raso pantaloni e giacca al tubino monocromatico.
Legge Emmanuel Carrère e Sigmund Freud.
E’ sorella minore di Alessandro Vespignani, docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston, e direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-techincal System nella medesima capitale del Massachusetts. Già membro della task force anti-Covid costituita dalla Casa Bianca.
Della vita privata di Veronica Gentili si sa poco.
Giampaolo Sodano (ex dirigente Rai e nei vertici di Mediaset negli anni ’90) a tal proposito ha scritto:
Nonostante il carattere esuberante centellina le sortite social se non per uso professionale, evidentemente poco avvezza a raccontare i suoi fatti privati nel tritacarne del gossip.
E’ stata immortalata in diversi servizi fotografici dagli studi Piergiorgio Pirrone e Matteo Nardone.
Nei primi anni 2020 segue i registi scandinavi; il preferito è lo svedese Ruben Ostlund. I film che ricorda con piacere sono “Qualcuno volò sul nido del cuculo”, “Pretty Woman” e “Quell’oscuro oggetto del desiderio”.
E’ appassionata di dolciumi, cioccolata al latte in primis.
E’ fidanzata dal 2015 circa con uno sceneggiatore, selezionatore nei festival, docente e critico cinematografico.
Le sue più care amiche sono l’attrice Giorgia Salari (conosciuta in Accademia) e la produttrice Guja Quaranta, figlia del premio Oscar Gianni Quaranta. Entrambe menzionate nel suo primo libro “Gli Immutabili”, 224 pagine edito da “La nave di Teseo”: un diario quotidiano, un racconto personale e intimo del primo anno di lockdown causato dalla pandemia da Covid-19. Lo ha dedicato al padre.
Pratica sport 5 giorni su 7: ginnastica funzionale, crossfit a pesi leggeri, attività motoria, corsa, yoga e pilates.
I suoi 11 libri da salvare
- La montagna incantata, Thomas Mann
- Umiliati e offesi, di Fedor Dostoevskij
- Il Grande Gatsby, di Francis Scott Fitzgerald
- Il quinto figlio, di Doris Lessing
- La fattoria degli animali, di George Orwell
- La sonata a Kreutzer, Lev Tolstoj
- Otello, di William Shakespeare
- Le lacrime di Nietzsche, Irvin D. Yalom
- Espiazione, di Ian McEwan
- L’ospite inquietante, Umberto Galimberti
- Cecità, José Saramago
Ha due gatti.
Gli anni 2020
Il 5 luglio 2023 il programma televisivo Le Iene annuncia che Veronica Gentili condurrà l'edizione 2023-2024 al posto di Belén Rodríguez .
Frasi di Veronica Gentili
Ero in fasce, sono cresciuta tra singole, collettive, allestimenti, dipinti, sculture ed esposizioni. Attorno a me un turbinio di bellezza.
Non propongo opinioni ma fornisco elementi affinché tu possa formartela autonomamente. Alzarsi da tavola ed avere ancora fame.
Da piccolina ero straconvinta di fare l'attrice. Quello ho sempre pensato, quello ho perseguito e quello era il mio obiettivo. All'età di 4 anni volevo fare l'Accademia e sono andata dritta per la strada che mi ero prefissata.
Gigi Proietti ci diede il Globe Theatre e noi firmammo la prima regia d'estate con il capolavoro di Shakespeare riadattato su una sorta di scenografia tipo scacchiere. Una première che fu un grande successo. Esperienza epica che resterà sempre nel mio cuore.
Papà è stato l'elemento fondamentale del mio avvicinamento alla politica. Già quando facevo l'attrice mi ha sempre portato a leggere e studiare, avevamo la casa piena di quotidiani. Alla fine arrivare a questo mestiere è stato frutto di un percorso fatto in alcuni periodi sotto traccia.
Ho fatto tante cose diverse e in diversi ambiti e debbo dire che se c'è un minimo comune multiplo o due caratteristiche in particolari una è la testardaggine. Ovvero determinazione in quello che si fa, desiderio di farlo e capacità di abnegazione quando serve. Si chiama poi disciplina! Studio molto, leggo, mi informo, consulto tutti i giornali. Bisogna essere estremamente preparati in quello che si fa, a maggior ragione se poi ti vuoi godere lo "spettacolo" (o la puntata) e vuoi poterlo vivere anche con un po' d'improvvisazione. Lo puoi fare soltanto se sei veramente preparato. L'altra caratteristica in cui credo molto è la "contaminazione". Avendo sperimentato mestieri diversi, essendomi cimentata in ambiti variegati, posso portare le mie esperienze precedenti a contaminare positivamente il nuovo.
Mi danno dei tempi tecnici, il segreto è costruire la puntata. Lascio liberi i miei interlocutori di darmi suggestioni, ma non di farmi uscire di strada. L'importante è che io mantenga la mia posizione in modo chiaro, con garbo ma deciso.
Non credo ai compartimenti stagni. Mi lascio permeare dal mondo prima di raccontarlo. Amo i collegamenti, i rimandi, le contaminazioni tra discipline.
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Foto e immagini di Veronica Gentili
Video Veronica Gentili
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Veronica Gentili. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Veronica Gentili.
Diritto di conoscere le ragioni e gli interessi della guerra in Ucraina
In merito alla guerra che si sta ancora combattendo in Ucraina, ossia a non molti chilometri dalle nostre case, dalle dichiarazioni della maggior parte dei politici italiani ed europei non si evince alcuna ipotesi e pressione da parte della diplomazia nazionale ed internazionale per avviare un misurato negoziato per fermare la carneficina dei soldati ucraini e russi, giovani persone, e scongiurare il possibile allargamento di tale guerra oltre i confini russi-. ucraini con probabilità di impiego di armi più distruttive, crudeli ed atroci.
Per sgombrare il campo da inutili e fuorvianti polemiche dico subito che chi aggredisce un paese vicino deve essere condannato per le sue azioni aggressive e repressive ma buon senso e ragione vuole che la condanna da infliggere all'aggressore non può comportare sacrifici e pene di morte per una gran quantità di persone sottolineo persone civili e militari che vivono su questo pianeta. Mi chiedo e chiedo a tutte le persone che vogliono vivere in pace e manifestano per riportare la pace sulle popolazioni in guerra, quale tipo di democrazia si vuol difendere ed instaurare e quale libertà si desidera ottenere usando armi di ogni tipo ed ammazzando persone che non hanno alcuna colpa e purtroppo hanno sempre creduto alle promesse distribuite in abbondanza dai loro rappresentanti politici.
Avrei ancora molto da puntualizzare ma voglio solo ripetere che ognuno di noi nel suo piccolo mondo, anche se in assenza di informazioni veritiere e giuste deve concorrere, nei modi che ritiene opportuni, a far vivere i principi dell'amicizia e fraternità per una vita serena e gioviale. Ricordiamo che la vita è una sola ed abbiamo il sacrosanto diritto di viverla Saverio.
Riflessione che ti salva la vita
Egr. dr. ssa ho letto che il Santo Padre ha manifestato la volontà di incontrarsi con Putin e Zelensky per cercare di ottenere la cessazione dei combattimenti prima che sia troppo tardi. Nelle trasmissioni quindi oltre all'eliminazione del reddito di cittadinanza informa almeno i tuoi fedeli ascoltatori della missione che il Papa ha deciso di compiere per fermare la carneficina quotidiana e salvare l'umanità. Sono un laico convinto ma in questo momento storico, confuso ed inquietante, dove appare prevalere l'opinione "homo homini lupus" ossia l'uomo è lupo per l'uomo" bisogna appoggiare e confidare nell'intervento miracoloso del Santo Padre. Noi europei dobbiamo sostenere la missione del Santo Padre soprattutto perché nella scellerata ipotesi che la guerra non si fermerà, per la nostra posizione geografica, saremo costretti a subire per primi le conseguenze di eventuali denotazioni nucleari. Non voglio pensare minimamente che non amiamo vivere e possibilmente nella fratellanza vale adire come "Homo homini frater". Ultima ovvia considerazione;, ricordiamo che con i soldi di tutto il mondo non si può comprare una vita nuova nè aggiungere soltanto qualche ora al tempo di vita assegnato. Evitiamo i pericoli finchè ci rimane ancora il buon senso. Grazie per l'attenzione. Saverio
Auguri di fine anno validi anche per il nuovo e successivi
Sono ancora cosciente che il vigente sistema finanziario tramite l'acquisito potere di governare e distribuire la moneta riesce anche a condizionare se non a creare i sentimenti, le emozioni e le opinioni delle persone a cominciare da quelle definite fragili o più fragili secondo le convenienze degli operatori che studiano come far prevalere i programmi di detto sistema ad una trasparente politica idonea a conciliare la povertà con la ricchezza che alimenta a dismisura le disuguaglianze sociali, politiche e culturali dei cittadini. Non vi è dubbio che quanto più le persone sono indigenti e disinformati diventa più facile governarli e sottometterli ai voleri dei benestanti e per giunta privilegiati. Su questo punto, a mio avviso, coloro che amano definirsi di sinistra hanno trascurato la loro buona tradizione di educare non soltanto politicamente i loro sostenitori e seguaci spiegandogli, prima di tutto, le ragioni e le cause delle intollerabili disuguaglianze sociali, gradite a tutti che considerano il lavoro come una merce che non deve avere un costo adeguato, tale da consentire ai lavoratori una vita gradevole, interessante e soprattutto dignitosa, come prevede, tra l'altro, la nostra Carta costituzionale. Non può che essere questa la ragione dell' accanita avversione al reddito di cittadinanza che puntualmente ogni sera nelle trasmissioni televisive stanno dimostrando i diversi ospiti, politici compresi, ai quali sarebbe interessante e, perché no anche educativo, domandargli la loro esperienza lavorativa. A costoro voglio solo ricordare di leggere qualche passo del Vangelo prima di esprimere in televisione convinte opinioni sulle disgrazie delle altre persone che a volte anche per la mancanza di impulsi soggettivi non pensano minimamente che si può uscire dalla desolazione e squallore della miseria chiedendo aiuto a qualche buono e sincero amico. Penso che, probabilmente, sono stato sfortunato siccome nel corso della mia vita (78 anni) ho conosciuto tanti tipi di lavori e lavoratori che, però, parlavano e cercavano solo di trovare un lavoro interessante e dignitoso. Ho conosciuto chi andava a lavorare per ottenere solo l'iscrizione alla vecchia Cassa Mutua, ho conosciuto chi per mangiare si sottoponeva a reiterati prelievi del sangue, ho conosciuto e subito allontanato chi ad Arbon (Svizzera) lavorava in fonderia e per stare qualche giorno in più in Italia, in famiglia, si procurava una lesione ad una vena varicosa di una gamba, ho conosciuto ed allontanato anche chi voleva vivere a spese degli altri che comandava e sfruttava incrementando i suoi guadagni. Ho conosciuto tante persone che dovevano lavorare e, perciò, sopportavano le condizioni stabilite e dettate dal padrone anche tramite i suoi travet e capireparto. Si lamentavano, certo, per l'insufficienza della paga rispetto al lavoro logorante svolto, per la mancanza del rispetto della loro dignità e della loro persona ma sempre salvaguardando il loro lavoro. A tal proposito non posso non ricordare che datori di lavoro con la insufficiente retribuzione che consegnano ai lavoratori pagano soltanto le ore di lavoro svolte nel rispetto delle loro disposizioni senza alcuna interferenza nelle loro legittime scelte al di fuori delle ore lavorative. Ho conosciuto tante specie di lavoro, tanti lavoratori e datori d ilavoro fino al momento in cui i mariti delle cugine di mia madre, asfissiati dalle sue continue lamentele, con l'impegno di un sottosegretario, mi trovarono un impiego dignitoso. Del resto, in quel periodo l diversi governi del nostro paese, tramite gli uffici di collocamento, offrivano ai disoccupati, giovani e meno giovani, posti di lavoro nei paesi esteri richiedenti, quali belgio inizialmente, e successivamente svizzera, olanda, inghilterra e finanche in australia. Questa, in estrema sintesi, è la storia del mondo del lavoro e dei lavoratori che ho conosciuto vivendo direttamente le miserie e tragedie di coloro che nati o successivamente divenuti svantaggiati, hanno avuto sempre bisogno di lavorare per non sentirsi come individui espulsi dalla vita ancor prima di morire. A tacer d'altro, tutto quanto raccontato e molto altro ancora posso dimostrarlo, nonostante il tempo trascorso mentre a coloro che perseguono l'impoverimento delle persone, voglio ricordare un vecchio ma illuminante proverbio che insegna "Le chiacchiere non fanno farina" anche se, mi permetto di aggiungere che ad alcuni professionisti delle parole accattivanti procurano benefici e vantaggi dai quali risulta difficile ma molto difficile allontanarsi. Auguri a tutti Saverio.
Retorica e realtà
Per quello che può servire per coloro che sanno solo esprimere giudizi sui deboli ignorati innanzitutto dalla sorte e mai su coloro premiati fin dal primo vagito voglio ricordare che mentre voI al caldo vi esercitate a rendere persuasiva la vostra retorica la gente normale si dibatte alla ricerca di prodotti in primis alimentari che sono venduti in offerta. E nonostante ciò tutti i giorni trovano aumenti senza alcuna valida motivazione ma soprattutto senza alcuna forma di controllo. Francamente a me pare che sia posta in essere una strategia per verificare sino a che punto si possono caricare di pesi i cittadini che si lamentano ma non si domandano come fare arrivare la loro sofferenza quotidiana nelle stanze di coloro che a parole dicono che bisogna mettere dei soldi nella tasche dei cittadini che sono stati impoveriti mentre con le loro scelte e regole innovative viene tolto anche il gusto di vivere siccome non si riesce più a sperare in un domani migliore: cambiamento del clima,. guerra in europa, contagio che permane, insufficienza energetica, aumento di prezzi, inflazione che cresce, non parliamo della sanità e via discorrendo. Certo, ci vuole un bel coraggio a dire che si lavora per il bene del Paese. Ma di quale Paese parlano? Auguri a tutti compresi coloro che con le loro retribuzioni non avvertono gli aumenti e l'inflazione. Mi auguro di sbagliarmi. Saverio
Puntata di oggi 16 novembre 22
Cara Veronica, mi permetta, ma lei da troppo spazio ai suoi ospiti di sinistra, come stasera che la fanno da padroni, il Fratoianni e l'altra signora di sinistra di cui non ricordo il nome. Ha parlato bene l'esponente di Forza Italia, in particolare quando ha ricordato ai 2 "sinistri" che fino adesso erano al governo e NON hanno mai fatto nulla, mentre invece pretendono che il nuovo Governo faccia tutto in tre giorni. Sono inascoltabili, insopportabili e, ovviamente faziosi e capaci solo di criticare (e anche di insultare l'avversario). Grazie della sua attenzione Vanda Albi
Amare la vita
Chi scrive è un soggetto che ha raggiunto per fortuna una rispettabile età e secondo Seneca ad una certa età bisogna vivere pensando di morire bene. Ma a voi che siete ancora giovani ed operate nel campo delle trasmissioni televisive consentendo a tante persone di esprimere le loro opinioni e posizioni in merito alla guerra in Europa dagli sviluppi ed esiti imprevedibile ma sicuramente dannosi per gli svantaggiati e che sempre secondo Seneca dovreste pensare a vivere bene non vi sembra che nei diversi dibattiti televisivi si parla abbastanza e giustamente delle assurde disgrazie del mondo mentre si dibatte poco delle concrete esigenze del popolo italiano. In verità si sente una descrizione degli ulteriori sacrifici che saremo chiamati a sopportare ma non si sentono proposte per la risoluzione dei disagi ed afflizioni che stiamo già affrontando e che ci accompagneranno nel tempo. Basta pensare che una discussione a livello europeo per stabilire un prezzo adeguato del gas è stata fissata per ottobre. Certo per coloro che hanno lauti stipendi si può tranquillamente aspettare per discutere dell'importo del pagamento delle bollette che non si potranno essere rinviate ma continueranno ad essere inviate ai consumatori con gli aumenti in un periodo di inflazione galoppante. Un mio caro amico mi dice sempre che la virtù dei deboli deve essere la pazienza attiva e propositiva. Auguri a tutti per una buona riflessione. Saverio
Il nostro futuro
Pensiamo seriamente e lavoriamo per fermare questa guerra che giorno dopo giorno provoca morti, distruzioni e rischia di estendersi verso i paesi europei in prima battuta. Alla gran parte degli ospiti affezionati della trasmissione delle 20, 30 di retequattro condotta dalla loquace dr. ssa Palombelli vorrei chiedere chi e come penserà di aiutarci nella sciagurata e deprecabile ipotesi di un nostro coinvolgimento in questa assurda guerra che comporterà solo distruzioni, morti, immani sofferenze, miseria, fame e malattie come oggi vediamo come in Ucraina. E mai possibile che non riusciamo a pensare alla nostra esistenza, a quella dei figli parenti ed all'umanità intera. ? Con gli ordini nucleari non è possibile citare il vecchio proverbio "se vuoi la pace prepara la guerra" Questo insegnamento poteva andar bene al tempo in cui un soldato combatteva contro il suo avversario oggi un tasto sbagliato toglie la vita a tantissime persone. Abbiamo bisogno che questa guerra finisca. Non possiamo e non dobbiamo sostenere coloro che traggono vantaggio e beneficio da un conflitto infame, disastroso ed assurdo. Facciamo del tutto prima che ci portano sull'orlo dell'abisso. Ora, dobbiamo mostrare la nostra serietà ed intelligenza, perché pentirsi dopo non farà rialzare i morti come non si stanno rialzando nella sventurata Ucraina. Dimenticava nemmeno i soldi riporteranno in vita i morti innocenti e privi di colpa. Non fidiamoci dei politici che sostengono che armi micidiali non si usini, pensino piuttosto ad agire per fermare l'uso delle armi. saverio
Attenti alle parole che possono danneggiare
Egr. dr. ssa Gentili avendo notato che sei meno faziosa degli altri conduttori che comunque sono definiti incaricati di un pubblico servizio e che contrariamente ad altri riesci a far parlare anche gli altri, da tutti voi ospiti e conduttori vorrei tanto sapere che significato hanno le parole democrazia, libertà e solidarietà in questo momento tragico per l'umanità. Una volta chiarito il concetto che si vuole comunicare con tali parole si può decidere se aver fiducia di chi parla oppure evitare di sentirli ed approfondire le proprie conoscenze ascoltando coloro che manifesti no una coerenza tra l'espressioni che espongono ed il loro modo d vivere. Il mondo attraverso le innovazioni tecnologiche è più vicino a ciascuno di noi e conoscere gli imdividui è importante per evitare di dar credito a quelli che hanno smarrito il buon senso e l'umanità. Parole al vento? Può darsi. Ma cerco di stare lontano dall'egoismo esasperato, dall'indifferenza e menefreghismo disumanizzanti evitando di praticare principalmente la devozione per il "dio denaro" rifiutando aprioristicamente di voler bene a sè stesso, ai propri simili ed alla bellezza della vita che è una ed irripetibile. Pensiamoci, almeno fino a quanto non decideranno di mettere una tassa anche sui pensieri per pagare i debiti che altri si sono divertiti a contrarre e, purtroppo, continueranno ad assumere accompagnati da sacrifici e sofferenze degli ignari cittadini. Saluti ed auguri a tutti noi che siamo considerati come agnelli sacrificali. Saverio che s'illude per evitare di ritrovarsi in un
Gentile Veronica, sono una sua fans, e apprezzo sempre i suoi ospiti, ma stasera stare a sentire i discorsi a vanvera senza capo né coda, della signora Luciana Castellina era veramente penosa, non si capiva un'acca di quello che aveva in mente. Per fortuna c'era l'ottimo on. Casini equilibrato e chiaro, un vero politico di lungo corso che a salvato la situazione senza però riuscire a capire, neanche lui, cosa volesse dire la Castellina. La prego non la inviti più perché quelle persone lì non danno valore alla sua trasmissione. Grazie dell'attenzione Vanda Albi
Obiettività e buon senso
Non so nemmeno perché continuo ad inviare il presente messaggio considerato che persistendo ancora l'angoscia e la depressione per la circolazione del tremendo contagio ci troviamo difronte ad uno scenario terrificante se non apocalittico. Dai racconti che mi faceva mia madre della guerra mondiale del 1945 ho appreso che una guerra significa soltanto morti, di qualsiasi età, infiniti lutti, per ogni paese, fame, miseria, disperazione ma soprattutto licenza di uccidere da parte di chi è in possesso di un arma da fuoco. Mi chiedo come si può continuare a vivere in compagnia di tali eventi tragici e disumani provocati dai discendenti dell'uomo, cosiddetto sapiens?. Non riesco a immaginare che i governanti ed i popoli dei vari paesi di questo pianeta abbiano completamento smarrito il buon senso e l'amore per la vita. Le questioni difficili e complesse che ogni paese ha di fronte in questa turbolenta epoca devono essere affrontate con giudizio, razionalità e buon senso e non con una guerra dagli esiti imprevedibile ed impreviste. Chi scherza con il fuoco si può bruciare. Nella sciagurata ipotesi che non torni e subito il dialogo tra i dirigenti ed i popoli in conflitto di interessi sorge spontanea la seguente domanda: le disgraziate persone che sono chiamate a combattere ed i civili per chi e per che cosa saranno chiamati a soffrire e probabilmente anche a morire? E pensare che amiamo definirci popoli civili, democratici e cristiani. Mi hanno insegnato che se in una famiglia un figlio si dimostra irresponsabile e provocatorio, il fratello più giudizioso e di buon senso deve aiutarlo a riconoscere gli errori ed i danni commessi. In un momento così inquietante, tipico di un cambiamento del sistema economico sociale, ciascuno di noi deve trasmettere un chiaro messaggio di amore per la vita e per la pace ricordando che ciò che accade a qualcuno può accadere a ciascuno di noi. Noi, che secondo il sommo poeta " nati non fummo per vivere come bruti ma per seguir virtude e canoscenze" Buon lavoro ed auguri a tutti. Saverio
Civetteria
Apprezzo la sua professionalitá ma non sopporto la sua “civetteria” che la vede continuamente agitare la mano che impugna una penna del colore dell’abito che indossa. Le sarei veramente grato se mi speigasse che c’entra la sua penna col suo argomentare! Da piccolo mi hanno insegnato a non gesticolare a meno di casi particolari per dare forza al tuo pensiero!
Cordiali saluti, Luigi Migliore.
Controcorrente del 6 febbraio 2022
Spett. conduttrice, mi permetta alcune considerazioni sulla trasmissione del 6 c. m. Apprezzo il fatto che a differenza di altre reti date voce anche al dissenso, devo tuttavia osservare che sono rimasto allibito quando ha rimproverato un suo ospite per aver detto di essere a conoscenza di un caso di ictus post vaccino per covid. I casi sono due, o ciò è una implicita conferma che esiste una censura dei media sull’argomento, o peggio, si ritengono gli ascoltatori incapaci di intendere e volere. Ritengo la cosa grave poiché NESSUN motivo può giustificare una censura, visto oltretutto che, se pur percentualmente pochi, gli effetti avversi sono importanti per chi ne è vittima. Non a caso il Sottosegretario ospite non ha risposto sul perché da quattro mesi non vengono resi pubblici.
Conduttore televisivo
Salve, sono un ragazzo al quale gli piace tantissimo apparire in televisione, ma soprattutto diventare Conduttore Televisivo è il mio sogno. Con voi posso realizzare questo sogno. Vorrei partecipare a questo casting. Come fare? Vi ringrazio infinitamente! 🙏🏻🙏🏻
Verderame e 3 media
Cara Veronica quesra sera Verderame ha detto "alcuni dicono delle stupidaggini e magari non hanno la terza media"... forse però non tutti quelli che hanno la 3 media divono stupidaggini... ci sono stati anche minustri del pd con la 3m
Controcorrente
Buonasera, Sig. ra Gentili, complimenti per la trasmissione, soprattutto ben condotta
Perché non spiegate cosa significa super green ?
Riflessione antistress e depressione
Egr. a dr. ssa veronica gentili su un quotidiano indipendente ed affidabile ho letto che nel 2021, i 500 signori più ricchi del pianeta sono riusciti ad aggiungere 1000 miliardi alla loro cospicua ricchezza mentre 150 milioni di persone sventurate sono state spinte nella riserva degli impoveriti, anticamera del capiente serbatoio degli emarginati. Mi chiedo e vi chiedo fino a quando la nostra diffusa indifferenza non ci permetterà di spingere gli attuali rappresentanti politici ad illustrare ai cittadini i loro progetti per arginare l'esagerata crescita delle enormi disuguagliane economiche, sociali e culturali. Cosa possono fare i nostri politici? Al posto di studiare l'arte della retorica forbita ed accattivante li dobbiamo invitare ad emanare norme legislative e soprattutto fiscali tali da rendere possibile una vita serena è dignitosa alle persone che in questo momento si trovano ad essere abitanti delle terra. Un anziano saggio orientale ricordava ai giovani che quando l'uomo avrà distrutto il pianeta s'accorgerà che la moneta non si mangia.. Pensiamoci e riflettiamo sul fatto che la vita è unica ed irripetibile. Solo così possiamo trovare il coraggio e la forza di superare le fasi di scoraggiamento che non ci permettono a sperimentare nuovi e più democratici orizzonti pe andare incontro alla serenità e benessere che meritiamo. Auguri e bene a tutti ricchi e poveri. Saverio
Proposta
Buonasera Veronica,
visto che è Bravissima, pensavo di accettare l'Invito,
nella Tua trasmissione nel rispetto della scaletta decisa da Voi,
come Opinionista alla gentile corresponsione di una gentilezza
(possibilmente come donazione) in bonifico postale di
euro 10 000, per aiutarmi nelle spese da affrontare.
Senza offesa, descrivo le coordinate:
Loschi Maurizio, via ------- n. 7, 61029 Urbino (PU).
*CON BONIFICO:
Codice IBAN = -------
Codice BIC/SWIFT -------
Cin O ABI ------- CAB -------
Resto in attesa di Sua gentile risposta o rifiuto. e mail: maurizioloschi@tiscali. it
Moneta e cinismo guidano e guideranno le società che si definiscono civili e democratiche. Sbaglio a pensare che anche voi lavoratori delle emittenti televisive, relativamente privilegiati. rispetto alle persone senza lavoro, precarie e/o malpagate appartenete a questo tipo di società. ? Pensate anche voi. Non mi serve una risposta Aspetto solo che vi incontriate con la realtà per il vostro vero bene. Il tempo corre veloce ed osserva indifferente la fine di ogni cosa.. Auguri a tutti noi. Saverio
Covid, "i guariti con anticorpi non vanno vaccinati".
Gli ultimi studi, parla l'esperto del Consiglio superiore di sanità
Buongiorno
Sarebbe di grande utilità -a mio parere- portare in evidenza quanto asserito da:
Paolo Gasparini, membro esperto del Consiglio Superiore di Sanità, Direttore di Genetica Medica dell'università di Trieste.
Testo trovato sul -------. it:
Chi è guarito dal COVID-19 deve vaccinarsi? Ormai, una molteplicità di studi clinici ed epidemiologici - citati da The Lancet - convergono sua una risposta chiara: i guariti hanno una protezione superiore ai vaccinati. I ricercatori dello Stroke Institute, Università del Missouri, hanno analizzato 9. 119 pazienti con infezione da SARS-CoV-2 e concluso che la re-infezione è stata identificata nello 0, 7% dei casi.
Stesse conclusioni arrivano dallo studio austriaco, del Dipartimento di Medicina Interna, dell'Università di Medicina di Graz: la frequenza dei ricoveri ospedalieri per re-infezione di persone già guarite dal COVID era di 5 su 14. 840 soggetti (0, 03%) e la frequenza dei decessi per re-infezione era di 1 su 14. 840 persone (0, 01%). segue...
Cordiali saluti
Ing. Sangiorgio Luciano (bivaccinato)
Non riesco guardare questa mimica con protesi facciali
Mi pongo sempre la domanda - che bisogno c'e' mettere tutte queste protesi, come zigomi, aggiunte mascellari e punta del mento.. inguardabili. Possibile che la fortunata proprietaria non si accorge come si cambia la mimica? da una persona "vera" e quella rifatta?
Restrizioni
I non vaccinati e contagiati sono soprattutto lavoratori? Se è no perché prendersela con chi lavora?
Potenza dei soldi
Egregia dr. ssa Gentili, la maggior parte dei politici dicono e ripetono che il loro pensiero ed impegno principale consiste nel procurare un lavoro sicuro e continuativo ai tanti giovani inoccupati anche se in possono di diplomi e lauree oltre a corsi di specializzazioni e conoscenza almeno di una lingua straniera. Tuttavia i giovani, ormai avanzati negli anni cercando un 'occasione di lavoro. si sono stancati di ricevere mortificazioni, umiliazioni e vane promesse per mendicare un posto di lavoro. e cominciare a vivere in autonomia, distaccandosi dal necessario sostegno famigliare. Certo sono e siamo scoraggiati, avviliti, risentiti ed inquieti per la mancanza di speranze per l'avvenire. Del resto, attualmente facciamo finta di non conoscere l'avvilente situazione lavorativa di giovani e meno giovani che si recano al lavoro anche con qualche decimo di febbre per non rischiare un facile licenziamento (grazie anche a sedicenti politici di sinistra) e perdere quindi una retribuzione corrispondente pressappoco all'importo del reddito di cittadinanza. Fino a quando riusciremo a ignorare la disoccupazione e le attuali forme di precarietà lavorativa che in effetti rientrano in una fase di novella schiavitù. A tutti coloro che riescono ancora a sentire il battito del loro cuore ed in particolare agli intellettuali progressisti chiedo una scrupolosa analisi di quanto esposto ed un fattivo intervento, secondo le loro possibilità, per scongiurare la propagazione di condizioni di lavoro che tendono ad avvicinarsi a forme di schiavismo. Attenzione, dunque, l'arretramento delle condizioni di vita dei lavoratori può diffondersi a tutte le classi sociali. Auguri a tutti noi per un domani migliore e meno inquieto. Saverio
Certificazioni esonero vaccino x covid19
Pregiatissima Signora Veronica, buongiorno,
complimenti vivissimi per i Suoi programmi TV e, più ancora, per il modo di condurli.
In relazione alla vaccinazione Covid19 proporrei un argomento che, seppur citato in normative vigenti, è semisconosciuto.
Si tratta delle previste certificazioni per l'esonero dal vaccino, che, nonostante le centinaia di migliaia di reazioni avverse con numerosi morti ormai riconosciuti, di fatto non vengono redatte. In Liguria su giornale recente, ad esempio, pare non ne sia stata rilasciata neanche una! L'Osservatorio Malattie Rare ha più volte parlato di intenzione governativa di pubblicazione lista malattie rare che avrebbe consentito l'esonero senza neanche altre certificazioni. Quest'elenco non è mai stato pubblicato ed i medici, preoccupati, non rilasciano certificazioni. Forse la scelta, come quella del Green Pass, fa parte delle strategie per farci vaccinare tutti, anche quelli che corrono molti più rischi a vaccinarsi che ad ammalarsi di Covid!
Cordiali saluti e buon lavoro
Giovanni Incaudo
Figlia d'arte (VER. GEN. ) distrugge I politici
Preparata, intraprendente, molta iniziativa. ATT. ATT. ATT.
(LUNGI DA ME IL DISCORSO BELLEZZA ATTRICE FIGLIA D'ARTE).
Bhe con me, comune mortale, ma molto preparato nn ce la faresti con tempi uguali di parola.
Un abbraccio da amico.
Maurizio
351-------
Dimenticanza, invitami e parliamo del Ministro della DISABILITÀ Erika Stefani ?
Ci vuole non solo coraggio !
Ciao Maurizio
Vero Chicca, mi piacerebbe non solo pensare che sei totalmente libera (NN SOLO TU MA ANCHE ALTRE/I GIORNALISTE/I) Ma averne la incondizionata certezza !
Come lo sono io al 100% e non perché sono maschio.
Perché ne so di TT e PP.
CIAO
THE FUTURE IS FEMALE AND GOOD LUCK.
A tua disposizione.
Dal mio blog -------
domenica 19 settembre 2021
LA VIGLIACCATA DEL RICATTO DEL TAMPONE A PAGAMENTO
Chi ha timore del vaccino oppure chi non può sottoporsi al vaccino perché il suo medico personale, esaminate le condizioni dell'assistito, gliel'ha sconsigliato, può avere solo il tampone come arma contro l'imposizione del green pass per avere una vita normale quale quella che la propaganda del vaccino attribuisce falsamente al vaccinato. Il tampone a pagamento è l'arma di questo sgoverno per costringere il non vaccinato a vaccinarsi. Poiché il tampone vale per 2 giorni un lavoratore dovrebbe farne almeno 3 a settimana. Poiché in farmacia il tampone molecolare costra ad oggi 18 euro, allora, ammesso che in ottobre debba costare 15 euro, in un mese chi non vuole o non può fare il vaccino è costretto a spendere in una settimana 45 euro e in un mese (4 settimane) 180 euro. Questo è il costo della vigliccata a spese dei non vaccinati. Nonostante non si tenga conto che il vaccinato dovrebbe ritenersi immune dal contagio possibile da parte del non vaccinato. Totale mancanza di logica. Che rischio corrono i vaccinati da parte dei non vaccinati se il vaccino rende immuni dal contagio? E poi come potrebbe il non vaccinato essere portatore del Covid e muoversi liberamente senza accorgersi di avere i sintomi causati dal Covid? Se avesse il Covid e ne avesse i sintomi certamente il non vaccinato non circolerebbe libero ma, come minimo, starebbe in quarantena. Di tutte queste considerazioni tace il grande esperto imbecille Preliasco, che sto sentendo su Rete quattro (trasmissione controcorrente). Come pure il super imbecille antonio Caprarica. Siamo vittime della mancanza di logica di individui simili. Non vogliono ammettere che il non vaccinato non può essere di pericolo per il vaccinato. E tuttavia si vuole imporre come ricatto il pagamento del tampone che questo sgoverno non vuole imporre gratuitamente ai non vaccinati, mentre sono anche gli stessi vaccinati a dover fare il tampone perché possono essere portatori sani del Covid. Come dimostrato dal fatto che ormai si sta parlando di un terzo vaccino. Poiché in Italia vi sono 10 milioni di pensionati questi, se non vaccinati, debbono essere salassati di 180 euro al mese per essere stati costretti a fare il tampone. Questa è dittatura. Non sono contro il vaccino. Anzi, spero che aumenti il numero dei vaccinati purché i vaccinati non rompano i coglioni ai non vaccinati, da cui non possono temere alcun contagio, potendo, al contrario, i vaccinati essere di pericolo per i non vaccinati. Ho dovuto fare un esame in una clinica privata. Non mi hanno fatto entrare perché non avevo il green pass. Sono dovuto andare in farmacia per farmi fare un tampone molecolare risultato negativo. Solo su presentazione del certificato del tampone negativo sono potuto entrare in clinica. E ritorna la domanda: perché questo governo di merda mi ha imposto di fare il tampone per un esame clinico se tutto il personale sanitario e amministrativo della clinica era vaccinato? Che pericolo potevo costituire io per il personale, mentre era lo stesso personale ad essere di pericolo per me in quanto portatore sano del Covid non avendo fatto il tampone come l'avevo fatto io?
Pubblicato da Pietro Melis a 21: 40
Green pass vaccini ed effetti collaterali
Gentilissima Veronica, sono la mamma di una ragazza di 32 anni che ha sviluppato una pericardite a distanza di 4 giorni dalla prima dose del vaccino pfizer. Immagino capisca la mia ansia e preoccupazione. Lei sa che non c'è nessuna corsia "privilegiata" per chi sviluppa un effetto collaterale grave da vaccino. ? Nessun numero telefonico da contattare. (I centri vaccinali non hanno un numero di telefono, per lo meno non ce l'ha il pala Unipol a Bologna, ove mia figlia si è vaccinata) Sebbene sia possibile fare una segnalazione alla farmacovigilanza, chi in pratica segue, questi pazienti? Tutti gli accertamenti e cure sono a carico del paziente.
Vorrei chiederle se fosse possibile affrontare questo problema nella Sua trasmissione.
La ringrazio
riservata urgente personale
Gentile DOTTORESSA,
con vero spirito deontologico e con molta umiltà vengo ad inviarle questa Mail e per correttezza mi presento:
- sono un Anestesista-Rianimatore e specialista anche in Pronto Soccorso e Terapia d'Urgenza;
- Direttore Sanitario della Croce Rossa Italiana locale;
- Past President della locale Sezione del Tribunale dei Diritti e Doveri del Medico.
Alla luce della situazione pandemica è in programma per SABATO 30 OTTOBRE a Matera (Capitale Europea della Cultura - 2019) un Convegno organizzato dal TDME con tema:
Obbligo vaccinale fra teoremi e opportunità - lo stato dell'arte.
Saremmo lieti e onorati invitarla in qualità di MODERATRICE all'evento culturale ed ospite nella nostra città.
Per ragioni puramente organizzative resto in attesa di un suo cortese riscontro e, con stima, le invio molte cordialità.
Cav. Dr. Domenico TAFUNI
cell. 338. -------
Gent. ma Sig. ra Gentili,
è un vero peccato constatare ogni sera che il suo talento, la sua intelligenza e la sua bellezza siano
completamente condizionati da questa deriva dittatoriale politico / sanitaria che sta minando
pericolosamente i fondamenti della nostra Democrazia.
Parlo da umile mamma e cittadina italiana...
Lei sta perdendo la grande occasione di fare ldel vero Giornalismo, per accontentarsi del. ruolo di marionetta in questa farsa propagandistica pro inoculazione e lasciapassare verde.
Lei sa cos'è il Nuovo Ordine Mondiale?
La Massoneria? Il progetto di digitalizzazione. umana, il. progetto del gran Reset?
Si è mai chiesta perché quest'insistenza nel voler inoculare tutti e imporre un lasciapassare molto simile a quello Hitleriano, che per altro non è supportato da alcuna base scientifica?
Perché non riprende in mano le redini della sua vita e spiega ai cittadini italiani qual è il vero piano
riservato a loro dai partiti della maggioranza di governo.
In primis PD, 5 Stelle, Italia Viva, Forza Italia e purtroppo aggiungo anche la Lega...
Forse anche Lei come del resto la maggior parte dei suoi colleghi non siete più individui liberi.
Non le faccio una colpa.
Sarebbe davvero bello se un giorno Lei si rendesse conto che la vita è una sola e che è meglio vivere un giorno da Lupo... Piuttosto che cento giorni da pecora.
La ringrazio per l'attenzione concessa
Buona serata
In fede
Lara Dalpiaz
Veronica buonasera, complimenti per la trasmissione, per come conduci sia Italia Sera e controcorrente, sei brava. Ma gentilmente, non parliamo più ne di green pass e vaccini obbligatori. Siamo stanchi! Allora io sono vaccinata e se ci fosse una terza e quarta dose, andrei a farla. Tra l'altro sono siciliana e simpatizzante della lega ma ritengo che il pensiero sia libero e poi ci sono gli obblighi delle leggi. Bene se il parlamento decide per l'obbligo vaccinale ok tutto a posto. Ma basta, ci sono argomenti altrettanto importanti, l'economia, le cartelle esattoriali il lavoro ! Poi obbligo vaccinale ? che vuol dire? allora estendere il green pass per tutti ma proprio tutti, chi ha il green pass, fa vita sociale chi non c'è l'ha, sta a casa e magari se beccato una bella multa e accompagnato da un paio di mesi di detenzione., ciò anche in metropolitana e nei bus. Questa decisione sarebbe la migliore delle cose e lascia spero contenti tutti.
Poi, più parlate di Salvini e della Meloni, più voti prendono, questo ancora voi giornalisti e politici non lo avete capito. Questo è il mio libero pensiero. Ultimo e Ti faccio tanti auguri per la trasmissione e buon lavoro.
LIDIA VIRZI
Commentatori imparziali oppure no ?
Gent. ma Conduttrice, seguo spesso “Stasera Italia”, premesso che riconosco la eterogeneità degli ospiti, cosa pressochè ignorata nella trasmissione concorrente, devo confessarle che non se ne può più di sentire virologi, politici etc. invocare l’obbligatorietà dei vaccini anti-covid per chiunque, pur riconoscendo che può indurre anticorpi utili ad evitare la malattia grave e che per alcune categorie di lavoratori ha senso. E’ ormai acclarato che su questo straordinariamente “camaleontico” virus, non ci sono ancora certezze, al proposito dovrebbero decidersi a dire qualcosa quei signori di Pechino. Che dire poi di commentatori e politici di sinistra che fingono di ignorare che l’obbligatorietà, nell’EU sempre difesa senza se e senza ma, non l’ha imposta ancora nessuno, così come nessuno accoglie le migliaia di immigrati che sbarcano in Italia ? ! Ai su citati ospiti interessa solo criticare Orban e attaccare Salvini o Meloni, infastidi che la destra raccolga la maggioranza dei consensi e di conseguenza sentirsi ostacolati nel rendere l’Italia l’unico paese comunista dell’Unione. Grazie e buon lavoro.
Il vero giornalismo di mario giordano
Buonasera veronica,
Spero stasera lei stia guardando FUORI DAL CORO che sta mostrando la VERITÀ. i suoi invitati nel suo programma ripetono le stesse cose senza contraddittorio. OBBLIGO VACCINALE OBBLIGO VACCINALE OBBLIGO VACCINALE... si parla solo di questo con ospiti che sollecitano l'obbligo. Se lei guarda fuori dal coro guardi quanti argomenti non ha affrontato
È falso quello detto dal medico relativo al risarcimento da parte dello stato. Nel foglio firmato prendi visione dei benefici e rischi ed autotizzi la somministrazione... cioè manlevi dalla responsabilità Stato e case farmaceutiche. Ciao Vero
Mi perdoni. Ma non è possibile vedere una persona "giornalista" che abbini penne a biro, tutte le sere abbinate all'abbigliamento. Per non parlare della ginnastica aerobica di mani e braccia. Spero che ritorni presto la professionalità della Palombelli
Mi chiedo e ti chiedo come mai si contesta così tanto il reddito cittadinanza mentre è completamente sparito dal radar politico l'argomento dell'evasione fiscale, ben più importante per sgravare la tassazione al popolo lavoratore ed ai pensionati, in particolare quelli che con l'importo che ricevono mensilmente non riescono a comprare le medicine o recarsi da medici specialisti (per esempio dentisti) per le adeguate cure delle loro patologie causate soprattutto dal lavoro che sono starti costretti al svolgere per poter sopravvivere? Devo, purtroppo, constatare che voi conduttori teleisivi siete bravi a ripetere i soliti ritornelli, ovvero refrain, secondo il vostro linguaggio, per distrarre l'opinione pubblica da una attenta riflessione su questioni serie (sanità, scuola, efficacia ed efficienza delle istituzione e non solo caccia ai fannulloni, favoriti magari proprio da coloro che oggi retoricamente sembrano lamentarsi, sicurezza ecc. l'elenco è lungo, purtroppo, nonostante che la maggior parte dei politici affermino che le loro argomentazioni e la loro attività è incentrata e svolta per il bene del paese. Concludo, auspicando che ciascuna persona si renda conto che bisogna concorrere alla formazione di strutture partecipative per la concreta applicazione ed estensione dei principi e delle regole democratiche che sicuramente porteranno vantaggi a tutti. Affido questo messaggio ad una giornalista che ritengo obiettiva, misurata e soprattutto modesta che, per ora, riesce, tuttavia, a sollecitare la spirito critico degli ascoltatori attenti. Alcune enfatizzazioni si possono giustificare siccome rientrano nel mainstream giornaliero che fa parte dello svolgimento del lavor. o. Grazie, cordialità e buon lavoro. Saverio
Scusa Veronica, ma pensi davvero che quel Mughini sia indispensabile alla tua trasmissione? Non vedi che è un pallone gonfiato, un istrione, un volgare plebeo camuffato da aristocratico parruccone. Almeno Sgarbi ogni tanto dice cose sensate, ma Mughini... Sui vaccini, a prescindere dai no vax, non ti sforzi affatto di fare chiarezza e mi dispiace perchè il carattere e l'intelligenza per essere un pò più critica e anticonformista non ti mancherebbero. Prima o poi anche tu verrai travolta dalla verità delle cose che, come disse qualcuno, "è sempre rivoluzionaria"!
Cronaca di Kabul
Lei ha trattato l’attentato di Kabul con 40 morti come fosse la cronaca di un ingorgo autostradale.
Avrà un buon cervello, ma è senza cuore. Preferisco le persone che hanno cuore…ridateci la Palombelli.
Quel gomito... e quel condizionale...
Apprezzo molto la trasmissione ed il modo di condurla, ma un paio di sbavature proprio le vorrei veder sparire:
Quel gomito da lavandaia stile Lille Gruber... non è elegante... specie se dall'altra parte del tavolo c'è la compostissima Cesara Potrebbe correggerlo?
e poi, e poi... quei maledetti condizionali al posto dei congiuntivi... quell'orrido "Facessero" al posto di "Facciano" mettiamogli la museruola e usiamolo correttamente, quel nostro bellissimo congiuntivo-imperativo, che suona così bene...
In tutta amicizia
Giovanni
Perchè non cerchi di capire realmente come stanno le cose?
Veronica, non hai ancora posto una domanda di fondamentale importanza e storicamente fondata perchè verificabile: perchè lo scorso anno, quando non c'erano ancora i vaccini, in questo stesso periodo estivo non si sentiva più parlare di covid e di ricoveri per covid in terapia intensiva, e così è stato fino a metà settembre 2020, mentre adesso, durante l'estate 2021, nonostante la massiccia vaccinazione anticovid praticata a milioni di persone, si continua a registrare un fenomeno piuttosto rilevante di diffusa infezione covid? Non saranno certo i non vaccinati a provocare tale fenomeno!!! Coraggio Veronica poni questa domanda ai tuoi ospiti e, dalle risposte, tu stessa capirai che...
Buonasera! Sto guardando, come ogni sera, il suo programma... e mi chiedo... stiamo ancora prendendo atto di migliaia di assembramenti... stasera movida di Rimini... rimarcando che sono pericolosi. Ma perché il governo non interviene per " smantellarli"? Tutti i giorni le stesse cose a cui non si rimedia... discorsi su discorsi ma niente di risolutivo. Non si può andare così a settembre e in primis la scuola... ma fra 5 giorni siamo a settembre e le regole sono le stesse dello scorso settembre. Concludo dicendo che sono insegnante e le confesso in pensione dal 1 settembre... ma non posso restare insensibile di fronte a questi grossi problemi che ho comunque combattuto da marzo 2020... e ancora i miei colleghi, ora, sono punto e da capo. La ringrazio per l'attenzione
Antonella
Covid: Cina azzera contagi interni, 21 i casi importati - Ultima Ora - ANSA
Dal link: -------
la realtà è questa:
Informazioni per le spedizioni in partenza dall’Est della Cina
Milano, 23 Agosto 2021
Gentile Cliente,
Venerdì 20 agosto 2021 siamo stati informati dalle Autorità locali cinesi che alcuni dipendenti che effettuano operazioni a terra presso l'aeroporto di Shanghai (PVG, Cina) sono risultati positivi al COVID-19. A seguito di ciò sono state adottate le misure di quarantena obbligatorie, che hanno inevitabilmente un impatto sulla capacità di movimentazione di tutte le organizzazioni che operano dall'aeroporto PVG di Shanghai.
Al fine di far fronte alla limitata capacità di movimentazione all'aeroporto PVG di Shanghai, siamo costretti a implementare una limitazione temporanea del peso massimo accettato a 100 Kg per ritiro e per mittente al giorno, che riguarda solo le spedizioni inviate dalla Cina orientale (Shanghai SHA, Zhejiang HGH, Jiangsu/Anhui SZV/PVG, Shandong TAO e Liaoning DLC) verso tutte le destinazioni.
Questa modifica si applicherà da martedì 24 agosto a venerdì 27 agosto 2021.
Siate certi che, di fronte alle sfide poste, la nostra priorità rimane quella di mantenere un servizio di consegna affidabile per voi e i vostri clienti. Stiamo mantenendo una stretta sorveglianza della situazione e rimuoveremo questa limitazione temporanea non appena possibile.
XXX Express ha già messo in atto tutte le misure di emergenza necessarie e continuerà a fare tutti gli aggiustamenti per essere il partner affidabile per tutte le vostre esigenze di spedizione nella Cina orientale.
Per essere sempre aggiornati sulla situazione potete consultare il seguente link.
Il vostro consulente commerciale XXX rimane a disposizione per qualsiasi necessità.
Cordiali Saluti,
XXX express
ALTROCHE'... Cina azzera contagi interni... MEDITATE...
Anche tu stai sbagliando! Grazie, ma non ci siamo. Sileri è un debole!
Veronica, penso che tu abbia tentato stasera di raccogliere il mio invito, ma devi sforzarti di essere più paziente nel cercare voci scientifiche contrarie alla vaccinazione obbligatoria. Anche a prescindere dall'art. 32 della Costituzione che ritiene inviolabile "il rispetto della persona umana", ti lascio qui uno spunto.
Domanda: perchè lo scorso anno, quando non c'erano ancora i vaccini, in questo stesso periodo estivo non si sentiva più parlare di covid e di ricoveri per covid in terapia intensiva, e così è stato fino a metà settembre 2020, mentre adesso, nonostante la massiccia vaccinazione anticovid praticata a milioni di persone, si continua
a registrare un fenomeno piuttosto rilevante di diffusa infezione covid? Non saranno certo i non vaccinati a provocare tale fenomeno!!! Ecco, per esempio, cerca persone oneste e intelligenti che siano in grado di rispondere a un quesito del genere. Poi, se sarà il caso, vedremo di continuare. Io ti lascio, per correttezza il mio numero di cellulare: 340-------. Comunque grazie per l'attenzione da te prestata alle critiche di chi ti segue. Francesco Luciani.
Anche tu stai sbagliando!
Capisco che voi tutti della stampa televisiva abbiate il problema di mantenere il posto di lavoro, ma non è
concepibile che un/una giornalista, pur essendo consapevole dell'esistenza di un vasto fronte di opposizione
alla vaccinazione obbligatoria, a prescindere dai cosiddetti no vax, ritenga di mutilare il relativo dibattito
ospitando in trasmissione solo voci fanaticamente favorevoli alla vaccinazione obbligatoria, come se non
esistessero motivi veramente validi per opporsi non alla vaccinazione in generale ma a questa specifica
vaccinazione contro il covid. Se tu chiamassi in trasmissione gente come me, ascolteresti obiezioni che sinora,
almeno nelle tue trasmissioni, non hai mai sentito fare. Ma so bene che questo appello cadrà nel vuoto. Ciao,
Veronica, francesco luciani.
nelle tue trasmissioni.
Logica, razionalità, memoria e verità
I fondati motivi che hanno determinato la sostituzione di Conte sono coraggiosamente elencati dal direttore Travaglio nel libro " I segreti del conticidio" Noto. però, che i suoi denigratori non sono ancora soddisfatti, per cui, come esprime delle riflessioni sensate., probabilmente proprio questo motivo, cercano nei loro archivi gli argomenti elaborati per provare ad avvilirlo ed infangarlo. Aggiungo che finora non ho mai incontrato Conte ma ho avuto modo di apprezzare il suo modo di comportarsi quando era puntualmente attaccato in osservanza del mantra giornaliero. Tuttavia, auspico che permettiate a Draghi di lavorare proficuamente in serenità. Saluti ed auguri a tutti.
almeno
Tra biro e mosse di karate
La Gentili, dovrebbe smanettare di meno mani e braccia dura il programma. Fa girare la testa x non dire altro
Mia moglie ha fatto i vaccinini
La sottoscritta Burla Daniela Antonia Cod. Fiscale ------- a fatto le 2 dosi di vaccino il 13/05 e il 17/06/2021 ha Milano presso il centro vaccinale di Viale ------- 336. Ad oggi non riesco ad avere il Green Pass aggiornato perché risulta unicamente la prima dose e non la seconda. Non posso usufruirne del mia libertà di movimento finché questo non viene aggiornato. Ho già chiamato per ben 4 volte (la prima volta più di un mese fa) il numero dedicato 1500 ma nonostante le loro assicurazioni non ho ricevuto nessun aggiornamento. RIMANGO IN ATTESA DI RICEVERE IL GREEN PASS AGGIORNATO. Cosa devo fare? Grazie Burla Daniela Antonia Cell 338-------
Monoclonali tetravalenti
Gent. ma Veronica Gentili,
non volevo disturbarLa una seconda volta nella stessa giornata (ho ho msg. to poche ore fa) il fatto è che ho dimenticato di accennare agli anticorpi monoclonali. Inviti qualche ospite che ci capisce in materia e ci illumini perchè nessuno dei TG e/o giornali ne parla: l'AIFA con comunicato n. 658 del 05/08/2021 ha definito le modalità ottimali d'uso degli anticorpi monoclonali anti Covid-19. mi scusi ma mi permetta: "io esco pazzo"!!! 2 anni fa TRUMP si è curato con i monoclonaliii Grazie e ancora buon lavoro
Gent. ma Veronica Gentili,
sono un settantenne che per problemi di salute ancora non ho fatto il vaccino che una volta risolti i problemi sarò il primo della fila. Detto questo sto cominciando a notare una campagna denigratoria contro i non vaccinati in chiave economica/finanziaria: ricordo che a lanciare questa campagna è stata la sig. ra Ilaria Capua poi altri e oggi leggo Bassetti che mette in risalto i costi Covid di ospedalizzazione con quello della singola dose vaccinale IPOCRISIA elevata alla max esponenza. Questi Sigg. allora dovrebbero anche mettere sul piatto della bilancia i costi per curare tumori al polmone dovuti da sigarette, cirrosi da abuso di bevande alcoliche, cure per abusi di droghe. Perchè non vietiamo la vendita di tabacchi? Perchè non vietiamo la vendita di alcool? Perchè si fa molto poco per contrastare lo spaccio di droghe?. .. e paghiamo pure per procurarci tumori al polmone e cirrosi al fegato. Ribaltiamo il concetto che in terapia Covid ci sono 10 NON vaccinati e 1 solo vaccinato: i vaccinati con Gren Pass si credono immuni e/o con scarse conseguenze NOOO SONO I NUOVI UNTORI. Grazie, avrei tante cose da dire ma sono sicuro che Lei saprà estrapolare tutti i miei concetti non elencati. Buona giornata e buon lavoro.
Buonasera Veronica si parla molto del green pass ma perché non si parla mai di tutte quelle persone che come me sono vaccinate e non riescono ad avere il green pass?
Spero che dopo questo messaggio si parli anche di questo argomento perché sono tante le persone vaccinate che non possono avere il green pass e vengono mandate in giro dal ministero della salute alla Regione Lazio al centro vaccinale etc etc, e una vergogna.
Cordialità
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