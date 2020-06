Biografia

Veronica Gentili nasce a Roma il 9 luglio 1982. E' un'attrice, giornalista e conduttrice tv italiana. A caratterizzarla sono una bella presenza e un carattere piuttosto vivace, che la porta spesso al centro di varie polemiche. Nella breve biografia di Veronica Gentili che segue, scopriamo di più su questa attrice e volto noto della televisione italiana, dai primi ruoli cinematografici e televisivi fino alle evoluzioni giornalistiche, con alcuni cenni curiosi riguardo la sua vita privata.

Veronica Gentili: il debutto professionale

Cresce in una famiglia nella quale l'arte è ben più di una passione o una professione, bensì rappresenta un vero e proprio collante. Veronica è infatti figlia di un dirigente Rai e della pittrice Netta Vespignani, precedentemente legata al pittore Renzo Vespignani.

Non stupisce dunque la volontà di Veronica Gentili di proseguire sulle orme della madre, facendo della creatività uno sbocco professionale. Si diploma all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica nel 2006 e inizia ben presto a lavorare per il cinema, la televisione e anche il teatro.

Veronica Gentili

Da un lato le sue esperienze la vedono davanti alla macchina da presa oppure agli occhi attenti del pubblico, anche in virtù di una bellissima presenza, dall'altro si distingue per la brillantezza di alcune sceneggiature teatrali che portano la sua firma.

Il debutto in qualità di attrice di Veronica Gentili di fronte al grande pubblico avviene nel 1999, quando viene scelta per un ruolo nel film Come te nessuno mai, diretto dall'acclamato Gabriele Muccino. Da quel momento sono molti i programmi o le fiction che la vedono comparire nel corso degli anni: tra queste ricordiamo Provaci ancora prof, Don Matteo, Romanzo Criminale, Il commissario Rex, Vinodentro e persino Third Person, un film internazionale girato da Paul Haggis.

Veronica Gentili: l'attività da giornalista e opinionista

Parallelamente alle arti drammatiche, Veronica coltiva la passione per il giornalismo divenendo pubblicista a partire dal 2015. Veronica Gentili, distintasi già in precedenza grazie alla partecipazione in qualità di ospite al programma Piazza Pulita, condotto da Corrado Formigli, amplifica così il suo impegno giornalistico.

Per lei diventa molto più che un'attivita secondaria, al punto tale che nel 2016 viene scelta per scrivere sul Fatto Quotidiano, legato alle posizioni del MoVimento 5 Stelle, in quel periodo in forte crescita. Per le sue posizioni dichiaratamente populiste diventa ospite fissa in alcuni talk show che includono La Gabbia (condotto da Gianluigi Paragone), L'aria che tira e Coffee Break, tutti programmi trasmessi da La7, emittente televisiva fortemente orientata dal punto di vista editoriale a privilegiare il dibattito politico.

A partire dall'anno 2018 le viene affidato il ruolo di co-conduttrice del programma Stasera Italia, trasmesso su Rete 4. L'impegno politico e la dedizione giornalistica sono caratteristiche che le vengono riconosciute e la portano commentare le elezioni politiche italiane, svoltesi nello stesso anno.

Con la versione festiva del suo programma, Stasera Italia Weekend, è presente su Rete 4 praticamente tutti i giorni. Lo stesso dicasi durante le vacanze estive quando presenta quotidianamente Stasera Italia Estate, con un taglio leggermente diverso e più adatto alla bella stagione.

Veronica Gentili: vita privata e curiosità

Veronica Gentili è molto appassionata di fitness, come del resto appare chiaro dal fisico che sfoggia sul suo profilo Instagram @veronicagentili.

Gran parte delle discussioni che l'hanno messa al centro dell'attenzione mediatica sono dovute al suo carattere vivace e riguardano gli scontri accesi avuti con opinionisti del mondo dello spettacolo durante i talk show. È molto nota la lite con Vittorio Sgarbi, avvenuta nel corso del programma Dalla vostra Parte ("Quella lo dici a tua sorella"), il 5 marzo 2018 su Rete 4, condotto da Maurizio Belpietro.

Forse ancor più emblematica è la polemica scaturita a seguito di un fuori onda di Stasera Italia, nella puntata del 24 settembre 2018. In quel contesto Veronica Gentili si lascia andare a battute taglienti sul giornalista Vittorio Feltri. Scusatasi in seguito per l'accaduto e per aver affermato che Feltri facesse uso copioso di sostanze alcoliche, la giornalista subisce comunque la vendetta del collega di Libero. L'accaduto le procura anche l'assegnazione di un tapiro, consegnato dal team di Striscia la Notizia.

Nell'aprile 2020, la conduttrice di Stasera Italia entra al centro di un'ulteriore polemica: questa nasce dal fatto che durante la sua trasmissione non esplicita il legame di parentela con uno dei suoi ospiti, presentato come massimo esperto in materia di ricerca contro il Covid-19.

Dal punto di vista amicale pare sia molto legata a Marco Travaglio, cofondatore e direttore de il Fatto Quotidiano, con il quale collabora da lungo tempo per motivi professionali.