Biografia

Erika Stefani nasce il 18 luglio del 1971 a Valdagno, in provincia di Vicenza. Di professione avvocato, nel 1999 entra in politica venendo eletta consigliere comunale a Trissino in rappresentanza della lista civica Insieme per Trissino. In un momento successivo entra a far parte della Lega Nord.

Nel 2009 Erika Stefani viene eletta di nuovo nel consiglio comunale di Trissino con la lista Progetto Trissino - Lega Nord, entrando in giunta come vicesindaco e assessore all'edilizia privata e all'urbanistica.

Erika Stefani

Erika Stefani negli anni 2010

Nel 2013 viene candidata alle elezioni politiche per la Lega Nord nella circoscrizione Veneto - in un periodo in cui Flavio Tosi è segretario della Liga veneta - e riesce a diventare senatrice: nella XVII legislatura fa parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

Cinque anni più tardi si ricandida alle elezioni politiche per la Lega, nel collegio uninominale di Vicenza, venendo riconfermata al Senato. Negli anni in cui si dedica alla politica si occupa sempre di temi legati alla giustizia.

Il 1° giugno del 2018 entra in carica come Ministro degli affari regionali e delle autonomie facendo parte della squadra di governo di Giuseppe Conte, sostenuta dalla Lega e dal Movimento 5 Stelle.

E' attiva sul web con un sito personale e un account Twitter, social al quale è iscritta dal febbraio 2014.