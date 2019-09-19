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Beatrice Lorenzin

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Biografia

Beatrice Lorenzin nasce il 14 ottobre del 1971 a Roma. Dopo essersi diplomata al liceo classico, si iscrive all'università a Giurisprudenza, ma non termina gli studi. Dedicatasi al giornalismo, collaborando con "Il Giornale di Ostia" ha l'occasione di conoscere da vicino l'hinterland romano. Si avvicina alla politica nel 1996, anno in cui aderisce al movimento giovanile laziale di Forza Italia, e viene eletta al Consiglio del XIII Municipio di Roma l'anno successivo, sempre nelle liste del partito di Silvio Berlusconi.

Nominata coordinatrice regionale del movimento giovanile del partito nell'aprile del 1999, Beatrice Lorenzin gestisce e controlla più di 15mila persone e più di cento eletti negli enti locali. Divenuta consigliere comunale della Capitale nel maggio 2001, è l'unica donna che fa parte della coalizione di centrodestra: diventa vicepresidente del gruppo consiliare di Forza Italia e vicepresidente della commissione Donne Elette.

Viene quindi nominata Capo della Segreteria Tecnica di Paolo Bonaiuti, ruolo che ricopre tra la fine del 2004 e il 2006, avendo così l'occasione di entrare in contatto con il sottosegretariato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'Informazione e l'Editoria del terzo governo Berlusconi, proprio grazie alla collaborazione con il portavoce del premier.

Diventata, nel frattempo, coordinatrice regionale di Forza Italia, a partire dal mese di settembre del 2006 Beatrice Lorenzin ricopre la stessa carica a livello nazionale, coordinando Forza Italia - Giovani per la Libertà. In occasione delle elezioni politiche del 2008 viene eletta alla Camera dei Deputati nelle liste del Partito delle Libertà: durante la XVI legislatura è membro della Commissione Affari Costituzionali della Camera, della Commissione Parlamentare per l'Infanzia e l'Adolescenza e della Commissione Bicamerale per l'Attuazione del Federalismo Fiscale, oltre che del Consiglio Direttivo del Gruppo Pdl alla Camera.

Nel 2012 diviene Segretario del Comitato per la Legislazione, mentre all'inizio del 2013 si fa il suo nome per la candidatura alla Presidenza della Regione Lazio per il centrodestra: in realtà, il ruolo spetterà poi a Francesco Storace.

Rieletta parlamentare del Pdl alle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio di quell'anno, Beatrice Lorenzin diventa Ministro della Salute nel governo di Enrico Letta: la nomina ufficiale avviene il 28 aprile del 2013.

Soprannominata "la Meg Ryan di Roma", per la sua somiglianza con l'attrice statunitense, ama la musica dei Police e dei Pink Floyd, ed è iscritta a "Vedrò", il think tank nato su iniziativa di Enrico Letta. Il suo lavoro al vertice del Ministero della Salute continua anche con i governi Renzi e Gentiloni, fino al 1° giugno 2018. A succederle è poi la pentastellata Giulia Grillo.

Dal punto di vista politico nel novembre 2013 si allontana da Forza Italia contribuendo a fondare il "Nuovo Centrodestra" guidato da Angelino Alfano. Il 18 marzo 2017, con lo scioglimento del Nuovo Centrodestra, confluisce in "Alternativa Popolare". Alla fine dell'anno, il 29 dicembre, per appoggiare il Partito Democratico di Matteo Renzi, costituisce la lista "Civica Popolare" che riunisce diversi esponenti e soggetti politici di centro. Nel 2019, con la scissione di Renzi dal Pd, Beatrice Lorenzin sceglie di non seguirlo e, anzi, aderire al Partito Democratico.

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Giovedì 19 settembre 2019 08:15:57

Brava Beatrice ha fatto la scelta giusta

Da: Alessio
Martedì 5 giugno 2018 19:09:04

A Biagiooo, sei un po cretino, ma ti assolvo perchè la Lorenzin è una bella ragazza. Vorrei sapere come ha fatto a togliersi le borse sotto gli occhi. Io ne soffro abbastanza.

Da: Angelo Libranti
Martedì 2 dicembre 2014 13:55:31

la lorenzin non è male me la porterei volentieri sotto le lenzuola...

Da: biagio

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