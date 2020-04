Biografia

Stefania Rocca nasce il 24 aprile del 1971 a Torino. Dopo essersi trasferita a Roma per seguire i corsi di recitazione di Beatrice Bracco, si iscrive al Centro sperimentale di cinematografia. Successivamente, si sposta a New York per entrare all'Actors Studio. Tornata in Italia, appare nel cortometraggio "Effetto" e nel film di Giulio Base "Poliziotti". In seguito recita per Giacomo Battiato in "Cronaca di un amore violato", per Claudio Fragasso in "Palermo Milano - Solo andata" e per Umberto Marino in "I virtuali".

La seconda metà degli anni '90

Dopo aver fatto parte del cast di "Nirvana", per la regia di Gabriele Salvatores, impersonando l'esperta di hardware Naima, recita nel frammento "La misura dell'amore" di "Corti stellari", diretta da Maurizio Dell'Orso. Appare anche in "Inside/Out", di Rob Tregenza.

Nel 1998 Stefania Rocca è sul grande schermo con "Voglio una donnaaa!", di Marco e Luca Mazzieri, e con "[email protected]", di Donatella Maiorca, in cui interpreta una donna che, nell'epoca del boom di Internet, si appassiona al sesso virtuale. Torna al cinema con "Giochi d'equilibrio", di Amedeo Fago, mentre in televisione prende parte, su Raidue, al programma "Totem", di Gabriele Vacis e Alessandro Baricco.

Dopo aver recitato al fianco di Teresa Saponangelo in "In principio erano le mutande", di Anna Negri, l'attrice piemontese ottiene un piccolo ruolo nel film di Anthony Minghella "Il talento di Mr. Ripley" (con Matt Damon e Jude Law). A cavallo tra la fine degli anni Novanta e l'inizio degli anni Duemila Stefania recita in "Senso unico", di Aditya Bjattacharya, e in "Pene d'amor perdute", di Kennet Branagh.

Nello stesso periodo è accanto a Flavia Vento e a Alessia Merz per gli spot relativi alla campagna di privatizzazione di Enel. Al cinema è protagonista del film in costume "Rosa e Cornelia", per la regia di Giorgio Treves.

Foto di Stefania Rocca

Stefania Rocca negli anni 2000

Successivamente lavora con Mike Figgis in "Hotel" e con Tom Tykwer in "Heaven". Nel 2002 affianca Fabio Volo nella commedia sentimentale di Alessandro D'Alatri "Casomai". Nel 2003 Stefania Rocca recita per Renzo Martinelli in "Piazza delle cinque lune", film incentrato sul delitto di Aldo Moro in cui è doppiata da Eleonora De Angelis, e per Stefano Incerti in "La vita come viene".

Dopodiché appare in "Prima dammi un bacio", diretto da Ambrogio Lo Giudice e in "Il cartaio", di Dario Argento. Affianca Carlo Verdone nella commedia "L'amore è eterno finché dura" e recita per Abel Ferrara in "Mary", prima di recitare con Angela Finocchiaro e Giovanna Mezzogiorno nel film di Cristina Comencini "La bestia nel cuore", che entra nella cinquina dei candidati all'Oscar per la migliore pellicola straniera.

La seconda metà degli anni 2000

Dopo essere apparsa di "Aspects of Love", di Gale Edwards, Stefania Rocca affianca Claudio Bisio nel film di Carlo Sigon "La cura del gorilla", tratto dal romanzo omonimo di Sandrone Dazieri. Recita con Paolo Bonolis in "Commediasexi", nuovamente diretta da Alessandro D'Alatri.

Nel 2007 si dedica a produzioni internazionali come "Go Go Tales" di Abel Ferrara e "Le candidat" di Niels Arestrup, ma recita anche in "Voce del verbo amore", di Andrea Manni. A partire da quest'anno l'interprete torinese abbandona temporaneamente il grande schermo per dedicarsi alla televisione. Accanto a Emilio Solfrizzi, infatti, è la protagonista di "Tutti pazzi per amore", fiction di Raiuno in cui veste i panni di Laura Del Fiore.

Il ritorno al cinema negli anni 2010

Torna al cinema nel 2010 per "Una donna - A woman", di Giada Colagrande, mentre l'anno successivo viene diretta da Mirca Viola in "L'amore fa male". In televisione interpreta Edda Ciano nella fiction di Raiuno "Edda Ciano e il comunista", accanto ad Alessandro Preziosi. Sempre sulla prima rete Rai, Stefania Rocca affianca Alessandro Gassmann, Stefania Sandrelli, Gianni Cavina e Luca Peracino in "Una grande famiglia", fiction incentrata sulle vicende di una famiglia di imprenditori lombardi.

Nel 2013 recita con Luca Zingaretti nella miniserie "Adriano Olivetti - La forza di un sogno". Dopo aver lavorato per Enrico Maria Artale a "Il terzo tempo", nel 2014 recita in "Gli anni spezzati - Il giudice" e fa parte della commedia corale di Carlo Vanzina "Un matrimonio da favola", insieme con Max Tortora e Giorgio Pasotti. Nello stesso periodo è accanto a Raoul Bova e Paola Cortellesi nella commedia "Scusate se esisto!".

Vita privata

L'attrice è sposata con Carlo Capasa, imprenditore nel campo della moda, che è stato anche presidente della Camera nazionale della moda. La loro relazione dura dal 2005, ma si si sono sposati solo nel 2014, in gran segreto, a New York nel 2014. La coppia ha due figli: Leone Ariele Capasa e Zeno Capasa nati rispettivamente nel 2007 e nel 2009. Stefania ha due sorelle, Francesca Rocca e Silvia Rocca. Quest'ultima, di tre anni più anziana, dopo un passato come modella ha lavorato come conduttrice radiofonica e televisiva.

Stefania Rocca con il marito Carlo Capasa

La seconda metà degli anni 2010

Dopo aver recitato per Andrea Preti in "One more day" (2015), Stefania Rocca lavora per Vittorio Sindoni in "Abbraccialo per me" e ritrova dietro la macchina da presa Carlo Vanzina in "Non si ruba a casa dei ladri" (2016), di cui Stefania è protagonista accanto a Vincenzo Salemme.

Nel 2017 è nel cast della commedia di Riccardo Milani "Mamma o papà?", insieme con Antonio Albanese, Paola Cortellesi e Carlo Buccirosso. Per lo stesso Milani recita nella fiction "Di padre in figlia", oltre ad apparire al fianco di Ricky Tognazzi nella co-produzione italo-tedesca "Nozze romane", di Olaf Kreinsen.

Nel 2018 Stefania è nel film di Luca Miniero "Sono tornato", con Massimo Popolizio e Frank Matano, in cui si immagina un ritorno di Benito Mussolini in Italia ai giorni nostri. Nello stesso anno Stefania Rocca viene scelta per entrare a far parte del cast della tredicesima edizione di "Ballando con le stelle", talent show di Raiuno presentato da Milly Carlucci, dove dovrà sfidare - tra gli altri - Cesare Bocci, Amedeo Minghi ed Eleonora Giorgi.