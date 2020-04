Biografia

Barbara Lezzi nasce il 24 aprile del 1972 a Lecce. Nel 1991 si diploma all'istituto tecnico "Grazia Deledda" per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere della sua città natale. A gennaio dell'anno successivo trova lavoro come impiegata in un'azienda del settore commercio.

L'impegno politico

Nel 2013 si candida per il Movimento 5 Stelle nella circoscrizione Puglia, venendo eletta senatrice della XVII legislatura. In seguito Barbara Lezzi viene nominata vicepresidente della commissione permanente bilancio e programmazione economica; entra inoltre a far parte della commissione permanente per le politiche europee.

Barbara Lezzi

Poco dopo, si scopre che Barbara Lezzi ha reclutato tra i suoi collaboratori al Senato anche Libera, la figlia del suo compagno: quando la notizia emerge, decide di rescindere il contratto, pur sostenendo di non aver violato alcuna regola, né del codice di comportamento del Movimento né del Senato.

E' attiva su Twitter dal mese di giugno 2010, con l'account @barbaralezzi; è presente inoltre su Facebook.

Di lei Bruno Vespa ha detto:

Sono un ammiratore assoluto di Barbara Lezzi del Movimento 5 stelle. L'ho studiata, l'ho incontrata e l'ho trovata bravissima e preparata.

Nel 2018

All'inizio del 2018, poco prima delle elezioni politiche a cui si ricandida, Lezzi viene coinvolta nello scandalo dei rimborsi non effettuati da alcuni politici del Movimento 5 Stelle: risulta, infatti, una restituzione di 132.557 euro, ma con un bonifico di 3.500 euro contestato. Dal Movimento fanno notare che si tratta di una mancanza subito sanata: Barbara Lezzi, poi, annuncia il versamento di ulteriori tre mensilità al fondo per il microcredito a compensazione del presunto errore compiuto.

Barbara Lezzi Ministro per il Sud

Rieletta in Senato nel collegio uninominale di Nardò, dove sconfigge il rappresentante di Liberi e Uguali Massimo D'Alema e il vice ministro dello Sviluppo Economico uscente Teresa Bellanova (del Partito Democratico), Barbara Lezzi dopo le lunghe consultazioni finalizzate alla creazione di un governo basato sull'alleanza tra Movimento 5 Stelle e Lega, viene nominata Ministro per il Sud entrando a far parte della squadra di ministri di Giuseppe Conte.