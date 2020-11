Biografia • Quella brava ragazza

E' tanto bella quanto matta. E' raro vedere un'ex coniglietta di Playboy comportarsi come la più completa delle decerebrate, ma fino a qualche anno fa, sull'elegante MTV, era possibile sperimentare anche questa esperienza. La splendida "non addormentata" (almeno quanto a vivacità corporea, dato che si agita spesso come un'ossessa) risponde al nome di Jenny McCarthy, una con cui la natura è stata particolarmente prodiga. Se non di gangli basali, almeno di curve pettorali.

Nata il giorno 1 novembre 1972 a Chicago, Illinois, ha frequentato la Southern Illinois University a Edwardsville perché - pensate un po' - voleva fare l'infermiera. Poi un bel giorno si dev'essere guardata per bene allo specchio e qualcosa, sotto la capigliatura ossigenata, deve averla indirizzata verso più proficui (e soprattutto facili) lidi.

Come ad esempio fare la modella e sottoporre poi le sue fotografie agli occhiuti esperti della pregevole rivista per soli uomini "Playboy". Codesti geometrici e carnali censori apprezzano in pieno, fotografano le misure di Miss McCarthy come meglio non si potrebbe e pubblicano su carta patinata. Biondocchiazzurri, le curve tutte al loro posto, Jenny McCarthy diventa senza colpo ferire il paginone centrale di Ottobre 1993.

Non basta: dopo alcuni mesi vince pure il "Playboy's Playmate of the Year", dello stesso anno. E' il coronamento di un'intera vita di sacrifici. Successivamente Jenny si trasferisce da Chicago a Los Angeles dove spera di scendere da quei muri dove tanti maschi l'hanno appesa. Spera insomma di raggiungere la notorietà, quella vera.

Nell'estate del 1995 i produttori di MTV si accorgono di lei e la scelgono per presentare la trasmissione "Singled Out", una delle cose più demenziali mai apparse in televisione, con Jenny McCarthy che si diverte un mondo ad apparire più scema possibile.

La bella che fa le facce strane piace, e così la trasmissione per la simpatica modella si trasforma nel trampolino per il successo, divenendo addirittura la Vj della rete (i Vj, evoluzione dopata dei Dj, sono quegli strani esseri contenti di presentare videoclip).

In seguito a questa esperienza ottiene la conduzione di numerosi altri spettacoli televisivi.

Jenny McCarthy è anche apparsa in alcuni film come "Cosa fare a Denver quando sei morto" (1995, Con Andy Garcia e Steve Buscemi), "Gli stupidi", "Diamonds", "Scream 3" (2000, di Wes Craven, con Courtney Cox), "Scarie Movie 3" (con Charlie Sheen).

Nel 1996 è apparsa nella lista pubblicata da "People" delle 50 persone più belle del mondo.

Dal punto di vista sentimentale, Jenny McCarthy ha avuto una storia con il suo manager Ray Manzella, prima di legarsi all'attore e regista John Mallory Asher, con cui si è unita in matrimonio il giorno 11 settembre 1999. Dopo aver dato alla luce il figlio Evan (2002) e dopo sei anni di matrimonio, divorzia nel 2005.

Nel 2005 arriva anche il primo riconoscimento ufficiale come attrice: un premio al Sundance Film Festival per la sua interpretazione in "Dirty Love", da Jenny McCarthy anche scritto. Nello stesso anno riappare su Playboy con un suo servizio fotografico senza veli, nonostante dieci anni prima avesse affermato di aver chiuso con le pose nude.

Dal 2005 al 2010 è stata legata sentimentalmente all'attore canadese Jim Carrey.