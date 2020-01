Biografia

Antonella Elia nasce il 1° novembre del 1963 a Torino, figlia di Enrico Elia, un avvocato torinese. Rimasta orfana di padre a quindici anni (Enrico muore nel 1979 per colpa di un incidente stradale che costa la vita anche a Paolo Barison, ex calciatore, avvenuto sull'Autostrada dei Fiori), dopo aver perso la madre quando aveva due anni, si diploma al liceo classico e decide di trasferirsi a Roma. Nella Capitale frequenta la scuola di Tonino Conte, per poi recitare in alcune rappresentazioni teatrali.

Gli anni '80 e '90

Negli anni Ottanta Antonella Elia appare in alcuni spot pubblicitari, mentre nel 1990 debutta in televisione ne "La Corrida", storico varietà del sabato sera in onda su Canale 5, in cui è la valletta di Corrado Mantoni. Nel 1991 è di nuovo sul piccolo schermo con "La Corrida", prima di fare parte del cast di "Cos'è cos'è", con Jocelyn.

Successivamente prende parte a "Non è la Rai", con la conduzione di Enrica Bonaccorti, e allo speciale di Capodanno della trasmissione. Dopodiché è accanto a Paolo Bonolis nel varietà estivo "Bulli & pupe". Nel 1992 è ancora insieme a Corrado per la nona edizione del "Gran Premio Internazionale dello spettacolo", presentato anche da Fabrizio Frizzi.

Su Rete4 conduce "Questo è amore", di cui canta la sigla omonima, accanto a Luca Barbareschi. Nel 1993 è ancora a "La Corrida", poi affianca Raimondo Vianello a "Pressing", trasmissione calcistica in onda sulle reti Mediaset. Nel 1994, ultimo anno in cui presenta "La Corrida", affianca Mike Bongiorno in "Festival italiano", trasmissione giunta alla seconda edizione che intende proporsi come la risposta di Mediaset al "Festival di Sanremo" della Rai.

In seguito Antonella Elia è su Italia 1 per presentare la terza edizione del "Karaoke", insieme con Beppe Fiorello. Il programma, però, non ottiene buoni ascolti e non viene più riproposto. Nel 1995 la Elia conclude la sua esperienza a "Pressing", poi insieme con Alberto Castagna presenta il varietà estivo "Cuori e denari".

Quindi avvia un sodalizio professionale al fianco di Mike Bongiorno che la sceglie come spalla a "La ruota della fortuna", a "Bravo bravissimo" e a "Ma l'amore sì".

La seconda metà degli anni '90

Nel 1996 lascia Mediaset e passa a Tmc2, dove conduce la trasmissione quotidiana "Dritti al cuore". L'esperienza si conclude dopo un anno. Nel frattempo Antonella è a teatro, dove è protagonista del musical "La bella e la bestia", per la regia di Luciano Cannito. Nel 1997 co-conduce al fianco di Claudio Bisio "Zelig-Facciamo cabaret", programma comico in onda su Italia 1 in seconda serata. Recita anche nella fiction di Canale 5 "Caro maestro", in cui impersona la nipote del personaggio interpretato da Franca Valeri, la bidella della scuola in cui è ambientata la serie.

Nel 1998 Antonella su Tmc conduce "Centocittà", mentre a teatro è sul palco con "A Chorus Line", per la regia di Saverio Marconi. Più tardi affianca Demo Mura nel programma "Duri quotidiani", in onda su Happy Channel, una emittente satellitare nata da poco. Dopo aver recitato in "Caffè Chantant", spettacolo teatrale con la regia di Tato Russo, nel 2000 affianca Elio Pandolfi ne "La mandragola".

Antonella Elia negli anni 2000

L'anno successivo - nel 2001 - è di nuovo a teatro, questa volta con "Il mercante e la schiava contesa" di Livio Galassi. Nel 2002 torna su Canale 5 per presentare con Mike Bongiorno "Qua la zampa!", varietà dedicato agli animali. A teatro recita in "From Medea", ma poi Antonella abbandona l'Italia. Fino al 2004, infatti, studia negli Stati Uniti, seguendo il corso di Milton Katselas presso la Beverly Hills Playhouse di Los Angeles.

Dopo aver preso parte ad alcuni film statunitensi come figurante, Antonella torna in patria per andarsene di nuovo poco dopo: viene scelta, infatti, come concorrente per "L'isola dei famosi", il reality show presentato da Simona Ventura su Raidue. Antonella viene eliminata durante la settima puntata.

Dopo aver fatto parte del cast di "Buona domenica", in onda su Canale5, scrive alcuni articoli per la rivista "Look Magazine"; è il 2005, anno in cui Antonella è a teatro con "L'Orestea" di Eschilo, affiancata sul palco da Mita Medici.

La seconda metà degli anni 2000

Tornata a "L'isola dei famosi", ma questa volta in veste di opinionista in studio, posa per il fotografo Enrico Ricciardi per la pubblicazione del calendario "Woman for Planet 2006", che viene venduto con la rivista "Lifestyle GOO!", il cui ricavato è dato a forPlanet, associazione ambientalista che si occupa della tutela delle foreste boliviane.

Nel 2006 Antonella Elia presenta il "Derby del cuore" su Raiuno ed è una delle inviate de "La vita in diretta". Dopo essere stata nel cast della trasmissione di approfondimento "Alice e le altre", torna in televisione con "X Factor - Il processo" e poi con "Extrafactor".

Gli anni 2010

Nel 2011 affianca Flavio Insinna alla conduzione di una nuova edizione de "La Corrida", su Canale5, mentre l'anno successivo è di nuovo una delle protagoniste dell'"Isola dei famosi". Questa volta ottiene la vittoria finale sconfiggendo Manuel Casella al televoto e dando il ricavato della vincita ad Amnesty International.

Nel 2013 è accanto a Paola Perego su Raiuno per "Superbrain - Le supermenti". Nel 2014 è a teatro con "Dignità autonome di prostituzione", per la regia di Luciano Melchionna. L'anno seguente torna sul palcoscenico con "La mia futura ex", uno spettacolo diretto da Luca Pizzurro in cui recita con Simona D'Angelo e Franco Oppini.

Accanto a Giacomo Rizzo, invece, recita in "Benvenuti a ", per poi essere affiancata da Nini Salerno e Benedicta Boccoli in "Il più brutto weekend della nostra vita", spettacolo della stagione teatrale 2016/2017 con la regia di Maurizio Micheli. In questo periodo il suo compagno nella vita è Fabiano Petricone, professore di Metodologia e tecnica della comunicazione presso l'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila.

Nel 2017 Antonella Elia è una delle protagoniste di "Pechino Express - Verso il Sol Levante", adventure show di Raidue condotto da Costantino della Gherardesca, in cui con Jill Cooper forma la coppia delle Caporali. Attraverso il suo account @antonellaeliatv è possibile seguirla su Instagram.

Nel 2020 partecipa come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello VIP.