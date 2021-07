Biografia

Volto noto della televisione italiana, il nome completo di Enrica Bonaccorti all’anagrafe è Enrica Maria Silvia Adele. Nasce a Savona il 18 novembre 1949 (sotto il segno zodiacale dello Scorpione). Inizia la sua carriera molto presto, muovendo i primi passi nel mondo del teatro. Figlia di un ufficiale di carriera, trascorre l’infanzia e l’adolescenza in varie città italiane. Poi, ad un certo punto, si stabilisce a Roma, dove rimane per svolgere il suo lavoro.

Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti conduttrice e sensibile autrice

Tra le conduttrici italiane Enrica Bonaccorti è stata una delle più amate dal pubblico, anche se le sue apparizioni televisive negli anni 2010 e 2020 sono diventate piuttosto sporadiche.

Oltre ad essere una bravissima conduttrice radiofonica e televisiva, Bonaccorti è anche un’autrice di testi. A tal proposito, forse pochi sono al corrente del fatto che proprio lei ha scritto il testo di una delle più belle canzoni della storia della musica italiana: La lontananza, interpretata dal grande Domenico Modugno. E non solo.

Enrica Bonaccorti è anche un’abile autrice di sceneggiature: tra le altre, ha firmato quella di “Cagliostro”, la pellicola con Massimo Girotti (nei panni di Giacomo Casanova) e Curd Jurgens.

Inoltre è in possesso del titolo di giornalista.

Premi e riconoscimenti

Numerosi e prestigiosi sono i riconoscimenti e premi che le sono stati assegnati, come la Maschera d’argento per la radio, tre Telegatti per la televisione, il Penne pulite, il premio Ennio Flaiano, il Guidarello d’oro per la sua attività di giornalista.

Al suo attivo Enrica Bonaccorti ha anche tre libri: quello di esordio come scrittrice si intitola “La pecora rossa” (edito da Marsilio editore, 2007), al quale ha fatto seguito “Uomo immobile” (edito da Marsilio nel 2010), e poi nel 2019 “Il condominio” (edito da Baldini & Castoldi).

Enrica Bonaccorti e la televisione

La carriera televisiva di Enrica Bonaccorti è costellata di successi, fin dal suo esordio in Rai, avvenuto nel 1978. I primi programmi da lei condotti sono “Italia sera” e “Pronto, chi gioca?”. Ma quello che l’ha consacrata tra i volti più noti del piccolo schermo è sicuramente “Non è la Rai” di Gianni Boncompagni, trasmesso sulle reti dell’allora Fininvest.

Bonaccorti ha condotto con grande professionalità anche “Buona Domenica”, “I fatti vostri”, “Mattino Cinque”, “La vita in diretta”.

Nel 2019 ha condotto il programma intitolato “Ho qualcosa da dirti” su TV8, approdando così su Sky Italia.

Enrica Bonaccorti al cinema e in radio

Nei primi anni Settanta Enrica ha prestato il suo volto per diversi ruoli al cinema. Tra i film di quel periodo non mancano le commedie sexy all'italiana. Nel 1980 recita in due film: "Rag. Arturo De Fanti, bancario precario", di Luciano Salce; "Prima della lunga notte (L'ebreo fascista)", di Franco Molè. L’ultimo film a cui partecipa è “Faccione” (1991), diretto da Christian De Sica.

Altrettanto ricca è la sua esperienza radiofonica, sia in qualità di conduttrice che di “ospite fissa". Le emittenti in cui lavora sono Rai Radio 1 e Rai Radio 2, in un arco temporale che va dalla seconda metà degli anni '70 al 2018.

Vita privata e curiosità

Dal punto di vista sentimentale, Enrica Bonaccorti ha conosciuto momenti parecchio difficili e vissuto storie impegnative ma sofferte.

La conduttrice ha avuto alcune relazioni con personaggi noti come Michele Placido, Arnaldo Del Piave, Carlo di Borbone e Francesco Villari.

Enrica Bonaccorti con Renato Zero

In una intervista risalente a parecchi anni fa, Bonaccorti ha rivelato di aver avuto una relazione importante con il cantante Renato Zero.

“Avevamo addirittura deciso di sposarci, invece ci siamo lasciati dopo un paio d’anni, e ognuno si è riaccasato. Io con quello che sarebbe poi diventato mio marito, lui invece è stato insieme al suo amore per venti anni”.

Con Renato Zero la conduttrice ha mantenuto nel tempo un rapporto di profondo affetto e stima reciproca.

Inoltre Enrica ha avuto un matrimonio (durato solo due anni) con Daniele Pettinari, da cui è nata la figlia Verdiana Pettinari, a Savona nel 1973.

I due si erano sposati molto giovani. Il marito l’ha lasciata pochi giorni dopo la nascita della figlia, e non si è più fatto vedere. Come la stessa conduttrice ha raccontato in numerose occasioni, non è stato facile per lei crescere la figlia senza l’aiuto di nessuno.

Enrica Bonaccorti è affetta da una particolare patologia che le impedisce di condurre una vita normale al 100%, in quanto non riconosce le persone che incontra, si tratta della prosopagnosia. La malattia consiste nel non riuscire a “mettere insieme i nomi con le facce”. Questo problema, per certi aspetti invalidante, non le permette ancora di tornare in tv con una trasmissione tutta sua.

“Una volta grazie a Dio ho parlato a uno bene di lui ma non sapevo che era lui” - ha dichiarato tempo fa, ironizzando sulla sua condizione.

Tra gli aneddoti che la conduttrice ha svelato in varie interviste e trasmissioni televisive - a cui negli anni 2010 e 2020 partecipa come opinionista - ve n’è una assai curiosa legata al poeta e scrittore Giuseppe Ungaretti:

“Mi ha accarezzato le gambe mentre guidava. Se è vero che mi molestò? Bè, insomma, adesso le chiameremmo molestie. Io stavo svenendo, pensavo fosse un film. Avevo 18 anni. Per me era come pensare a Leopardi che ti dà un pizzicotto sul sedere”.

Un altro episodio riguardante la vita privata che la conduttrice ha rivelato alla stampa si riferisce alle sue foto in cui posa nuda, pubblicate anni or sono sulla rivista “Playboy”.

“L’ho fatto per campare. Però così ho anche tirato su, da sola, mia figlia”, ha detto.