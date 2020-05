Biografia • Segreti in paradiso

Maurizia Paradiso nasce il giorno 12 novembre 1963 a Milano con il nome di Maurizio, da una prostituta diciottenne che al momento della nascita era sposata con Luigi Paradiso, venditore ortofrutticolo del capoluogo lombardo. Tuttavia non vi sono certezze su chi sia il vero padre.

L'infanzia difficile, trascorsa accanto alla madre che passeggiava in piazza Giulio Cesare, a sei anni inizia il suo calvario nel primo di una serie di collegi, nei quali subirà violenze psicologiche, fisiche e sessuali, da compagni e insegnanti. La madre arriva addirittura a chiedergli di sparare a una rivale di strada, meglio nota come la Tigre.

Questi fatti sono descritti nell'autobiografia di Maurizia Paradiso uscita alla fine 2007 con il titolo "I travestiti vanno in paradiso", dove racconta il travagliato percorso che l'ha portata a diventare donna.

Con l'adolescenza e l'esplosione prepotente della sua omosessualità, iniziano infatti le dosi di ormoni, la prima operazione al seno - avvenuta a 23 anni - seguita da altri dodici interventi, poi il cambio di nome e sesso.

Successivamente grazie alla sua determinazione approda al mondo dello spettacolo, che la porta a condurre soprattutto programmi televisivi come "Vizi privati" e "Colpo grosso"; non mancano anche ruoli cinematografici in film come "Romance" e "Il segreto di Maurizia" (1993).

Scatenata e trasgressiva, Maurizia Paradiso fa parlare di sé anche quando poco prima delle elezioni del 2008 spara a zero sulla Lega Nord, partito dal quale ha deciso di uscire quando le è stato fatto capire di non essere gradita a causa della sua ambigua sessualità.

Presso l'Università di Palermo nel 2007 Maurizia Paradiso ha tenuto un seminario di tre lezioni sul transessualismo.