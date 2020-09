Biografia

Adua Del Vesco è il nome d'arte di Rosalinda Cannavò, nata a Messina il 26 novembre 1994. E' un'affermata artista italiana, i cui talenti, dopo un'iniziale percorso nella danza, si esprimono in particolar modo al cinema e in televisione. L'attrice messinese è uno dei volti giovani più in vista dello spettacolo italiano negli anni 2010 e 2020. Scopriamo nella biografia di Adua Del Vesco i dettagli più rilevanti della sua vita professionale, con uno sguardo anche agli avvenimenti privati.

Da Rosalinda Cannavò ad Adua Del Vesco: gli esordi

Nasce in una famiglia tradizionale: il padre macellaio e la madre casalinga si accorgono della volontà della figlia di calcare le scene e decidono di assecondarla e sostenerla passo dopo passo. Inizia ad avvicinarsi al mondo della danza fin da piccola, ma all'età di sedici anni sceglie di puntare sulla carriera di attrice prendendo il nome d'arte Adua Del Vesco.

Lo pseudonimo scelto rappresenta un chiaro riferimento a una delle protagoniste nella miniserie I colori della Vita, andata in onda nel 2005 e sceneggiata da Teodosio Losito, con il quale l'attrice è destinata ad entrare in amicizia negli anni successivi (il personaggio dell'aspirante attrice Adua Del Vesco è interpretato da Nancy Brilli). Piuttosto che provare a partecipare a selezioni che risulterebbero semplici da passare in virtù della propria bellezza, la giovane siciliana frequenta un corso di recitazione e dizione per dotarsi degli strumenti necessari per affrontare al meglio questa professione.

Di conseguenza nel 2012, a soli diciotto anni, debutta sul piccolo schermo nel cast della terza stagione della fiction L'onore e il rispetto. Il programma televisivo, uno di quelli di punta della rete ammiraglia di Mediaset, per la regia di Alessio Inturri e Luigi Parisi, contribuisce a renderla un volto noto al grande pubblico.

Adua Del Vesco: la consacrazione

A gennaio del 2014 Adua Del Vesco fa il suo esordio anche sul grande schermo, nell'ambito della produzione del film Sapore di te, diretto dal regista Carlo Vanzina. Nello stesso anno torna a recitare in televisione nella seconda stagione della fiction Il peccato e la vergogna, nella miniserie in due episodi Rodolfo Valentino - La leggenda, nonché in Furore - Il Vento della Speranza.

Adua Del Vesco

Si tratta perciò di un anno particolarmente prolifico per l'attrice, che di conseguenza inizia a perfezionare la propria arte e diventare sempre più un nome di riferimento per la televisione il cinema italiano nonostante la giovane età.

Negli anni compresi tra il 2015 e il 2016 è impegnata a girare la fiction Non è stato mio figlio, produzione nella quale ottiene il ruolo di co-protagonista assieme a nomi importanti come Stefania Sandrelli, Gabriel Garko e Massimiliano Morra.

Adua Del Vesco sul set di "Non è stato mio figlio"

Sempre in questo periodo partecipa a Il bello delle donne - alcuni anni dopo, per la regia di Eros Puglielli. Nell'estate del 2016 fa il suo ritorno sul set per girare la seconda stagione di Furore. A seguito di un periodo difficile, ritorna al cinema nel 2018 vestendo i panni di una giovane Veronica Lario nel film di Paolo Sorrentino, Loro (che narra le vicende private, professionali e politiche di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo).

A partire dal mese di settembre 2020 è protagonista in tv come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP.

Lontano dai riflettori: la vita privata di Adua Del Vesco

Nel 2013 Adua del Vesco si lega a Massimiliano Morra, conosciuto sui set delle varie fiction. La storia tra i due si è rivelata, secondo le dichiarazioni di entrambi, estremamente burrascosa, soprattutto a causa della gelosia di lui. La coppia si ritrova assieme nel cast del Grande Fratello VIP 5.

Adua Del Vesco con Massimiliano Morra

La giovane attrice siciliana è stata impegnata anche con Gabriel Garko in una storia d'amore che li ha visti entrambi molto coinvolti. Nonostante si siano tenuti lontani dai gossip, i due affrontano la chiusura della relazione in modo pubblico nel 2019.

Adua Del Vesco ha rivelato di aver sofferto di anoressia e di essere riuscita a salvarsi grazie a una fede davvero molto forte, oltre all'amicizia con Teodosio Losito, produttore tv e sceneggiatore. Purtroppo, proprio a seguito della scomparsa dell'amico, avvenuta nel gennaio 2019, la ragazza è caduta in depressione e ha affrontato un periodo decisamente buio. Nel 2020 Adua Del Vesco ha dichiarato di aver ritrovato la felicità grazie al legame con il fidanzato Giuliano.