Adua Del Vesco
Biografia
Adua Del Vesco è il nome d'arte di Rosalinda Cannavò, nata a Messina il 26 novembre 1992. È un'affermata artista italiana, i cui talenti, dopo un'iniziale percorso nella danza, si esprimono in particolar modo al cinema e in televisione. L'attrice messinese è uno dei volti giovani più in vista dello spettacolo italiano negli anni 2010 e 2020. Scopriamo nella biografia di Adua Del Vesco i dettagli più rilevanti della sua vita professionale, con uno sguardo anche agli avvenimenti privati.
Da Rosalinda Cannavò ad Adua Del Vesco: gli esordi
Nasce in una famiglia tradizionale: il padre macellaio e la madre casalinga si accorgono della volontà della figlia di calcare le scene e decidono di assecondarla e sostenerla passo dopo passo. Inizia ad avvicinarsi al mondo della danza fin da piccola, ma all'età di sedici anni sceglie di puntare sulla carriera di attrice prendendo il nome d'arte Adua Del Vesco.
Lo pseudonimo scelto rappresenta un chiaro riferimento a una delle protagoniste nella miniserie I colori della Vita, andata in onda nel 2005 e sceneggiata da Teodosio Losito, con il quale l'attrice è destinata ad entrare in amicizia negli anni successivi (il personaggio dell'aspirante attrice Adua Del Vesco è interpretato da Nancy Brilli). Piuttosto che provare a partecipare a selezioni che risulterebbero semplici da passare in virtù della propria bellezza, la giovane siciliana frequenta un corso di recitazione e dizione per dotarsi degli strumenti necessari per affrontare al meglio questa professione.
Di conseguenza nel 2012, a soli diciotto anni, debutta sul piccolo schermo nel cast della terza stagione della fiction L'onore e il rispetto. Il programma televisivo, uno di quelli di punta della rete ammiraglia di Mediaset, per la regia di Alessio Inturri e Luigi Parisi, contribuisce a renderla un volto noto al grande pubblico.
Adua Del Vesco: la consacrazione
A gennaio del 2014 Adua Del Vesco fa il suo esordio anche sul grande schermo, nell'ambito della produzione del film Sapore di te, diretto dal regista Carlo Vanzina. Nello stesso anno torna a recitare in televisione nella seconda stagione della fiction Il peccato e la vergogna, nella miniserie in due episodi Rodolfo Valentino - La leggenda, nonché in Furore - Il Vento della Speranza.
Si tratta perciò di un anno particolarmente prolifico per l'attrice, che di conseguenza inizia a perfezionare la propria arte e diventare sempre più un nome di riferimento per la televisione il cinema italiano nonostante la giovane età.
Negli anni compresi tra il 2015 e il 2016 è impegnata a girare la fiction Non è stato mio figlio, produzione nella quale ottiene il ruolo di co-protagonista assieme a nomi importanti come Stefania Sandrelli, Gabriel Garko e Massimiliano Morra.
Sempre in questo periodo partecipa a Il bello delle donne - alcuni anni dopo, per la regia di Eros Puglielli. Nell'estate del 2016 fa il suo ritorno sul set per girare la seconda stagione di Furore. A seguito di un periodo difficile, ritorna al cinema nel 2018 vestendo i panni di una giovane Veronica Lario nel film di Paolo Sorrentino, Loro (che narra le vicende private, professionali e politiche di Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo).
A partire dal mese di settembre 2020 è protagonista in tv come concorrente della quinta edizione del Grande Fratello VIP, dove decide di farsi chiamare con il suo vero nome Rosalinda Cannavò.
Lontano dai riflettori: la vita privata di Rosalinda Cannavò - Adua Del Vesco
Nel 2013 Adua del Vesco si lega a Massimiliano Morra, conosciuto sui set delle varie fiction. La storia tra i due si è rivelata, secondo le dichiarazioni di entrambi, estremamente burrascosa, soprattutto a causa della gelosia di lui. La coppia si ritrova assieme nel cast del Grande Fratello VIP 5.
La giovane attrice siciliana è stata impegnata anche con Gabriel Garko in una storia d'amore che li ha visti entrambi molto coinvolti. Nonostante si siano tenuti lontani dai gossip, i due affrontano la chiusura della relazione in modo pubblico nel 2019.
Adua Del Vesco ha rivelato di aver sofferto di anoressia e di essere riuscita a salvarsi grazie a una fede davvero molto forte, oltre all'amicizia con Teodosio Losito, produttore tv e sceneggiatore.
Purtroppo, proprio a seguito della scomparsa dell'amico, avvenuta nel gennaio 2019, la ragazza è caduta in depressione e ha affrontato un periodo decisamente buio.
Nel 2020 Adua Del Vesco ha dichiarato di aver ritrovato la felicità grazie al legame con il fidanzato Giuliano.
Dopo la partecipazione al GF Vip, nel 2021, si fidanza con Andrea Zenga - anch'egli concorrente del reality - con il quale va a convivere.
Nel 2022 con il nome Rosalinda Cannavò pubblica il libro "Il riflesso di me: come ho imparato ad amarmi dopo l'anoressia".
Il 7 settembre 2024 diventa mamma dando alla luce Camilla Zenga.
Frasi di Adua Del Vesco
Cercavo una perfezione estetica che non esiste e che mi stava portando alla morte. Poi, ero molto insicura e volevo assomigliare a molte ragazze che si vedono sui social, che sono tremendamente magre ma non sono sane.
Ho toccato con mano la morte e non mi vergogno di dirlo. Sono qui perché voglio lanciare un messaggio di speranza e di amore verso se stessi. Uscire da un'incubo come l'anoressia è possibile. Oggi sono felice.
Mi piacerebbe avere un contatto diretto con la gente, questa situazione del COVID ci ha destabilizzato, ma sarebbe un sogno fare un concerto, e vedere le reazioni delle persone dal vero. Mi piacerebbe anche condurre un programma musicale. Ho scoperto che mi piace anche condurre con Casa Chi dove mi sono trovata molto bene con il team.
Da adolescente ero una ragazza molto timida.
Non avevo una grande vita sociale, non mi aprivo facilmente con i miei coetanei, la vita mi aveva già messo davanti a dei momenti molto brutti (ne parleremo a tempo debito in queste pagine) che mi avevano fatto chiudere molto in me stessa.
Però, anche se può sembrare strano, nel periodo delle superiori fu proprio la mia timidezza a farmi avvicinare al mondo della recitazione, della danza e in generale dello spettacolo.
Successe in due modi: il primo lo devo a me stessa, il secondo a mia mamma, ed entrambi hanno, come dicevo, a che fare con il mio carattere riservato.
Mi iscrissi a un corso di teatro perché così potevo apparire agli altri senza mostrare davvero me stessa. Amavo, e amo ancora, recitare, perché mi permette di mettere una maschera e fare cose che mai immaginerei di fare altrimenti. Lo provavo già in parte con la danza, disciplina che praticavo da sempre. Mi piaceva salire su un palco sapendo già quello che dovevo fare, mostrarmi non per com'ero spontaneamente ma per quello che avevo imparato a fare. Seguire i passi, il ritmo, e non pensare.
Con il teatro fu amore al primo incontro. Mi liberavo finalmente di tutto il peso della mia timidezza, smettevo di sentirmi diversa, sbagliata, sola: ero qualcun'altra. Ero il mio personaggio, e il mio personaggio non era timido, e poteva fare tutto quello che voleva.
Mia mamma invece per sbloccarmi si incaponì nell'iscrivermi ai concorsi di bellezza. Io non mi credevo bella, ma lei insisteva, mi vedeva con altri occhi. Per me era una forzatura, dovevo obbligarmi a salire sul palco e farmi guardare.
Odiavo il mio corpo, come la maggior parte delle adolescenti, del resto, e odiavo mostrarlo davanti a tanta gente. Lo sguardo degli altri mi pesava, mi sentivo studiata, giudicata, analizzata, senza barriere. Nonostante questo, forse per non deludere mamma, forse per mettermi alla prova, forse perché una parte di me voleva esorcizzare quella paura, partecipavo a quei concorsi. E, con mio grande stupore, andavano bene. È stato infatti proprio uno di questi concorsi che mi ha aperto le porte del mondo dello spettacolo.
Ma perché sto cominciando il mio racconto parlando di quell'adolescente timida che si obbliga a calcare passerelle e palcoscenici, invece che uscire con gli amici, andare a scuola e dedicarsi solo allo studio e a qualche hobby senza troppe pretese?
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Foto e immagini di Adua Del Vesco
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Biografieonline non ha contatti diretti con Adua Del Vesco. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Adua Del Vesco.
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