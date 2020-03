Viene celebrata negli USA la prima Giornata internazionale della donna, comunemente nota come Festa della donna: da allora ogni anno in questo giorno si ricordano le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne, ma anche le discriminazioni e le violenze di cui le donne nel mondo sono oggetto.

Joe Frazier sconfigge Muhammad Ali nel primo di tre incontri epici. L'incontro per difendere il titolo mondiale dei pesi massimi, avviene presso il Madison Square Garden di New York, gremito di stelle.

85 anni fa

Hachiko, cane di razza Akita, famoso in Giappone per la sua fedeltà e lealtà, muore di filariasi all'età di dodici anni, dopo aver atteso ininterrottamente il ritorno del padrone per ben dieci anni.