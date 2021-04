Biografia

Maria Chiara Giannetta nasce il 20 maggio 1992 a Foggia, sotto il segno zodiacale del Toro. La passione per il teatro e la recitazione fa capolino già durante l’infanzia: verso i dieci anni Maria Chiara partecipa a diversi spettacoli teatrali a livello amatoriale, mostrando di essere completamente a suo agio sul palcoscenico.

Maria Chiara Giannetta

Maria Chiara Giannetta: gli studi e la professione di attrice

Diplomatasi presso l’Istituto tecnico per le attività sociali consegue la laurea in Filosofia all’Università degli Studi della sua città. Dopo aver studiato recitazione presso il Teatro dei Limoni, decide di trasferirsi a Roma per frequentare il Centro sperimentale di Cinematografia. In questi anni di studio Maria Chiara Giannetta partecipa a vari spettacoli in teatro, come “Chicago”, “I racconti di Silente”, “Il gatto con gli stivali” e “Girotondo”.

Dopo sette mesi in cui mi sono mantenuta a Roma facendo la baby-sitter ho avuto il primo ruolo in un film sui testimoni di Geova, "La ragazza del mondo". Poi sono arrivate le fiction, "Che Dio ci aiuti" e una parte in una puntata di "Don Matteo".

L’esordio in televisione arriva nel 2014, con la serie televisiva “Don Matteo”, dove recita un ruolo di secondo piano. Nella stessa fiction, quattro anni dopo, viene chiamata ad interpretare il capitano Anna Olivieri, un personaggio assai amato dal pubblico.

Maria Chiara Giannetta nei panni di Anna Olivieri

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016, invece, Maria Chiara Giannetta entra nel cast nella serie tv “Baciato dal sole” e nel film “La ragazza del mondo” di Marco Danieli, insieme all’attore Michele Riondino. Altro film in cui troviamo Giannetta è “Tafanos”, in cui interpreta il ruolo di Christine (2018).

L’attrice pugliese si fa notare anche in altre due fiction televisive: “Un passo dal cielo” e “Che Dio di aiuti”.

Nel 2019 Maria Chiara recita nel cast dei film “Mollami” e “Bentornato Presidente” (con Claudio Bisio).

Gli anni 2020

Nel 2020 compare nel videoclip del brano "Sembro matto", di Max Pezzali.

Nel 2021 torna in tv con due serie tv: "Buongiorno, mamma!" trasmessa su Canale 5, e "Blanca" trasmessa su Rai 1.

Vita privata e hobby

Oltre ad essere molto bella e dotata di un fascino assai particolare, Maria Chiara Giannetta possiede doti artistiche spiccate: un’altra grande passione dell’attrice foggiana è la fotografia. Circa la vita privata, poco si conosce a causa della sua riservatezza. Dopo aver terminato una relazione con un ragazzo foggiano, Maria Chiara ha conosciuto un altro ragazzo a Roma, con il quale sarebbe tutt’ora impegnata.

Giannetta nel tempo libero ama giocare a tennis e dedicarsi alla lettura dei suoi autori preferiti, tra i quali c'è Philip Roth.

Sul suo profilo Instagram l’attrice ama postare le foto riguardanti il set e ciò che accade “dietro le quinte”.