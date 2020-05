Biografia

Francesco Monte (Francesco Maria Monte) nasce il 20 maggio 1988 a Taranto, ed è proprio nella città pugliese che trascorre l'infanzia e l'adolescenza, accanto al fratello Stefano. Dopo essersi diplomato, si iscrive all'università alla facoltà di Economia, e nel frattempo, per finanziare gli studi, lavora come modello. Tra le sue passioni ci sono il mare e lo sport, in particolare la canoa, attività che praticata per diversi anni.

Successivamente, nel settembre del 2012, entra a far parte del cast di "Uomini e Donne", la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. In questo periodo conosce Teresanna Pasquale, corteggiatrice napoletana con cui si fidanza più volte (benché lei in un primo momento gli preferisca Antonio Passarelli).

Conclusa l'esperienza di "Uomini e Donne" dopo due anni, per qualche tempo Francesco Monte partecipa a "Forum", in onda sempre su Canale 5, per poi concentrarsi sul desiderio di diventare attore e di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare recitazione.

Partecipa in seguito a un videoclip della cantante Nancy Coppola, poi come guest ad alcuni episodi di fiction televisive, ricoprendo anche il ruolo di co-protagonista nella Fiction tv "Furore 2" (2017).

Nell'inverno del 2017 sale agli onori del gossip perché viene lasciato dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, con cui stava dal 2014, nel corso del "Grande Fratello Vip", reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5 (nella casa del Gf, Cecilia si è avvicinata sentimentalmente a Ignazio Moser, figlio del campione Francesco).

Nel gennaio del 2018 Monte entra nel cast di un altro reality della rete ammiraglia Mediaset, l'"Isola dei Famosi", insieme ad altri ex reduci di "Uomini e Donne", come Rosa Perrotta e Marco Ferri. Ma non finisce qui: a settembre dello stesso anno è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 3; insieme a lui ci sono - tra gli altri - Valerio Merola, Walter Nudo e Fabio Basile.

Francesco Monte sui social network

E' attivo su vari canali social, tra cui Instagram e Facebook, di cui riportiamo gli indirizzi URL di seguito.