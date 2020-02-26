Francesco Monte
Biografia
Francesco Monte (Francesco Maria Monte) nasce il 20 maggio 1988 a Taranto, ed è proprio nella città pugliese che trascorre l'infanzia e l'adolescenza, accanto al fratello Stefano. Dopo essersi diplomato, si iscrive all'università alla facoltà di Economia, e nel frattempo, per finanziare gli studi, lavora come modello. Tra le sue passioni ci sono il mare e lo sport, in particolare la canoa, attività che praticata per diversi anni.
Successivamente, nel settembre del 2012, entra a far parte del cast di "Uomini e Donne", la trasmissione pomeridiana di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. In questo periodo conosce Teresanna Pasquale, corteggiatrice napoletana con cui si fidanza più volte (benché lei in un primo momento gli preferisca Antonio Passarelli).
Conclusa l'esperienza di "Uomini e Donne" dopo due anni, per qualche tempo Francesco Monte partecipa a "Forum", in onda sempre su Canale 5, per poi concentrarsi sul desiderio di diventare attore e di trasferirsi negli Stati Uniti per studiare recitazione.
Partecipa in seguito a un videoclip della cantante Nancy Coppola, poi come guest ad alcuni episodi di fiction televisive, ricoprendo anche il ruolo di co-protagonista nella Fiction tv "Furore 2" (2017).
Nell'inverno del 2017 sale agli onori del gossip perché viene lasciato dalla sua fidanzata Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, con cui stava dal 2014, nel corso del "Grande Fratello Vip", reality show presentato da Ilary Blasi su Canale 5 (nella casa del Gf, Cecilia si è avvicinata sentimentalmente a Ignazio Moser, figlio del campione Francesco).
Nel gennaio del 2018 Monte entra nel cast di un altro reality della rete ammiraglia Mediaset, l'"Isola dei Famosi", insieme ad altri ex reduci di "Uomini e Donne", come Rosa Perrotta e Marco Ferri. Ma non finisce qui: a settembre dello stesso anno è uno dei concorrenti del Grande Fratello VIP 3; insieme a lui ci sono - tra gli altri - Valerio Merola, Walter Nudo e Fabio Basile.
Francesco Monte sui social network
È attivo su vari canali social, tra cui Instagram e Facebook, di cui riportiamo gli indirizzi URL di seguito.
Frasi di Francesco Monte
I miei genitori mi hanno insegnato i valori del rispetto e dell'umiltà. Prima viene la famiglia e poi tutto il resto.
Sono caricato a molla. Non vedo l’ora di spiccare il volo per l’Isola [dei famosi]. Parto con la voglia di una mia rinascita.
[Nel 2018]
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Foto e immagini di Francesco Monte
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Francesco Monte. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Francesco Monte.
Gentile anonimo, nascondersi non le serve granché!!! Dimostra il suo livello e il non volersi confrontare !!! Se non conosce o non le piace Francesco, perché seguirlo? Si dedichi ad altro!!! Qui non la vogliamo!!! A te, caro Francesco, mando un abbraccio forte!!! Continua così!!! Paola
Per anonimo... te invece chi sei ?? Almeno lui è bello, piacevole, intelligente, buon livello di proprietà di linguaggio, si sta laureando !!! Tu invece chi sei? Nessuno ! Quindi se non ti piace perché segui la sua biografia? Ti piace farti del male. Cordialmente
Francesco Monte... Chi ??? Ma cosa ha fatto ???
Caro Francesco sei bellissimo ma oltre quello sei un ragazzo serio, intelligente e maturo. Lascia perdere la tua ultima ex non vale la pena, tutti abbiamo diritto a maggiori stati di felicità! Fa parte del passato, non parlarne sempre, concentrati su te stesso ed ama fortemente tuo padre e tuo fratello i quali non ti hanno mai lasciato solo. Troverai la persona giusta, non c'è fretta. Ti auguro il meglio, sei serio e bellissimo. Ti saluto ciao da Roberta
Carissimo Francesco, spero tu possa venire a Firenze e poterti conoscere. Indipendentemente da chi sarà il vincitore del GF VIP, per me lo hai già vinto tu!!! Ti adoro, non cambiare!!!
Un grande abbraccio, Paola.
Francesco è un bellissimo ragazzo, ha una bellezza disarmante. Trovo che sia sensibile, umile e la perdita della madre gli ha lasciato un grande vuoto. La delusione amorosa ci sta, tutti deludiamo come anche noi deludiamo, volta pagina troverai il vero amore. Spero che ti coinvolgano nelle fiction e nei film saresti perfetto. Roby
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