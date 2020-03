Biografia

Valerio Merola nasce il 15 giugno del 1955 a Roma. Il nonno paterno è napoletano, la nonna materna parmigiana (cognome: Montanarini). Il padre Aldo è uomo di cultura con due lauree, alto dirigente della Democrazia Cristiana. Dopo gli studi al liceo classico Mamiani di Roma e la facoltà di Scienze Politiche, sempre nella capitale, Valerio si avvicina al mondo dello spettacolo. Debutta in televisione su una rete locale del Lazio, GBR, conducendo una trasmissione intitolata "Falchi della notte". Nel 1984 è in Rai al fianco di Eleonora Brigliadori, Heather Parisi e Pippo Baudo a "Fantastico 5", occupandosi dei collegamenti esterni. Nel 1985 è nel cast di "Domenica In".

Dopo aver preso parte al "Festival di Castrocaro" e al "GiroFestival", nel 1986 Valerio Merola è in onda su Raidue con "Chi tiriamo in ballo?", seguito l'anno successivo da "Occhio al biglietto" e "Un disco per l'estate". Nel 1988 è inviato per il "Festival di Sanremo", conducendo anche "Vetrina Sanremo", mentre dal 1990 è su Raiuno con "Uno Fortuna".

Valerio Merola negli anni '90

In seguito Merola passa alle reti Fininvest, presentando "Bravissima" e i suoi spin-off "Aspettando Bravissima" e "In viaggio con... Bravissima". Nel 1996 viene coinvolto in un'inchiesta giudiziaria nel contesto di un'indagine che riguarda anche Gianni Boncompagni e Gigi Sabani, condotta da Alessandro Chionna, sostituto procuratore di Biella.

Valerio Merola ai tempi di "Bravissima"

Merola viene accusato di aver sedotto più ragazze approfittando della propria fama. L'inchiesta viene aperta il 6 agosto di quell'anno, con il conduttore che viene accusato di violenza: l'iter giudiziario si conclude, tuttavia, prima che si giunga a processo, e l'inchiesta viene archiviata già a ottobre, dopo essere stata spostata a Roma in funzione della competenza territoriale del foro di riferimento.

In questo periodo gli viene affibbiato il soprannome di "Merolone".

In Sudamerica

Poco dopo Merola si dedica alla scrittura di un libro sulla vicenda, intitolato "Diavolo di un angelo", edito da Larus. Dopo questo scandalo decide di andare a vivere a Cuba, dove tra l'altro si occupa dell'organizzazione di una versione di "Bravissima" internazionale; successivamente Valerio Merola viene nominato consulente artistico della televisione pubblica locale.

Divenuto famoso anche in Sud America, riesce a vendere il format di "Bravissima" a numerose televisioni dell'America Latina.

Il ritorno in Italia e gli anni 2000

Nel 2000, comunque, ritorna in Italia, e quattro anni più tardi prende parte a "L'isola dei famosi", reality show in cui viene eliminato già nel corso della seconda puntata. Nel 2005 è nel cast di "Domenica In" come inviato per i collegamenti esterni, e dal 2007 interviene a "L'Italia sul 2" in qualità di opinionista. Nel 2010 si occupa dell'organizzazione di una cena elettorale a favore di Renzo Bossi, figlio di Umberto Bossi.

Valerio Merola

In tv conduce con Gegia e Veridiana Mallmann "La giostra sul 2", trasmissione che il critico del "Corriere della Sera" Aldo Grasso definisce "insulsa". Nel 2012 viene denunciato dalla Guardia di Finanza perché, pur svolgendo la propria attività in Italia, dichiarava di essere residente nel Principato di Monaco: Valerio Merola è accusato di aver sottratto al Fisco un milione e mezzo di euro di Iva, e altri compensi per oltre quattro milioni e mezzo di euro, non avendo presentato le dichiarazioni dei redditi e usufruendo di prestanomi e società schermo. Il 12 novembre del 2014, tuttavia, il Tribunale di Roma lo assolve dalle accuse di evasione fiscale, con la motivazione che il fatto non sussiste.

Nel 2015 Valerio Merola diventa uno degli opinionisti della trasmissione di Federica Panicucci "Mattino Cinque". Nell'autunno del 2018 viene scelto come concorrente della terza edizione del "Grande Fratello Vip", reality show in onda su Canale 5 condotto da Ilary Blasi.