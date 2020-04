Biografia • Totti con lei

Per lungo tempo fidanzata con il fuoriclasse della Roma Francesco Totti, Ilary Blasi ha ripetuto innumerevoli volte, che avrebbe decisamente voluto uscire dallo stereotipo della bella ragazza (o meglio, della Letterina - o velina - di turno) che si fidanza con "il" calciatore. E anche perché, altro concetto rimarcato più volte dalla favolosa Ilary, sostiene di esser stata interessata prima all'uomo Totti piuttosto che dallo sportivo.

Inutile anche decantare i prodigi di beltà dell'affascinante romana, una delle donne più perfette che si siano mai viste. Profilo affilato, naso che pare scolpito da un artista greco, denti bianchissimi ed allineati, occhi azzurri come il mar Mediterraneo, corpo slanciato e flessuoso, Ilary, non a caso, è stata scelta anche come testimonial di una nota linea di abbronzanti. Nello spot compariva su una spiaggia in tutta la sua grazia, come Dio l'ha fatta, come una Venere dei nostri giorni.

Ilary Blasi è nata a Roma il 28 aprile 1981 e che si è diplomata al liceo scientifico. Si è poi iscritta all'università alla facoltà di Scienze della Comunicazione e, professionalmente, oltre ad aver lavorato come fotomodella, ha girato alcuni spot pubblicitari forse aiutata anche dalla sua somiglianza con Ornella Muti.

Precoce la sua passione per lo spettacolo: a soli cinque anni ha ottenuto un piccolo ruolo nel film di Giorgio Capitani "David e David", mentre a sei era sul set di "Da grande" per la regia di Franco Amurri. Successivamente gira nel "Vizio di vivere", con il grande Dino Risi. Ha preso poi parte al film "Fiori di zucca" di Stefano Pomicia (1988) e l'anno dopo a "La dolce casa degli orrori", al fianco di un altro maestro del nostro cinema, Lucio Fulci.

La popolarità televisiva

La popolarità arriva però nel 2001 grazie alle televisione e alle sue apparizioni come "Letterina" di Gerry Scotti nel programma "Passaparola" (vi rimarrà fino al 2003). Bella e per niente svampita, negli ultimi anni è stata voluta fortemente da Fabio Fazio, notorio confezionatore di programmi intelligenti, nella conduzione della trasmissione "Che tempo che fa", su RaiTre.

Finalmente Ilary è convolata a nozze con l'amato Francesco Totti il 19 giugno 2005. La cerimonia è stata seguita in diretta da Sky TG24: l'accordo di esclusiva ha previsto la richiesta da parte della coppia della realizzazione, da parte del canale di news, di spot di solidarietà e costruzione di strutture di assistenza per i cani abbandonati di Roma.

Nel mese di novembre dà alla luce Christian. Poi il 2006 sembra essere un anno fantastico sotto ogni punto di vista: a febbraio è conduttrice del Festival di Sanremo insieme al mattatore Giorgio Panariello, all'inizio dell'estate è sul palco del Festivalbar per condurre insieme a Cristina Chiabotto e il Mago Forest; poi nel bel mezzo della stagione arriva un fatto storico: il suo Francesco insieme ai compagni azzurri è Campione del mondo.

A metà del mese di novembre rivela che nella primavera del 2007 darà alla luce il secondo figlio.

Ilary Blasi a Le Iene

Dal 2007 conduce uno dei programmi di punta della tv italiana, Le Iene, su Italia 1, affiancata da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu.

Nell'autunno 2008 Ilary viene affiancata a Le Iene da Fabio De Luigi che sostituisce Luca e Paolo per l'edizione autunnale. Nel 2009 il duo comico torna alle Iene con Ilary dove resteranno fino alla primavera del 2011. Dopo l'estate 2011 Ilary è ancora alla conduzione insieme all'attore Luca Argentero e al comico Enrico Brignano fino a novembre. L'edizione 2012 la vede condurre con l'attore Alessandro Gassmann e ancora con Enrico Brignano. Viene poi affiancata da Pippo Baudo (nella puntata in onda l'8 marzo 2012) ed in seguito da Claudio Amendola. Le edizioni 2013 e 2014 hanno visto Ilary Blasi affiancata da Teo Mammucari nella conduzione, con la partecipazione della Gialappa's Band.

Alla fine del 2015 lascia la conduzione per motivi legati alla futura maternità.

Dal 19 settembre 2016 conduce la prima edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5. Anche l'anno seguente torna alla guida della trasmissione.