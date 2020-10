Biografia

Pier Silvio Berlusconi nasce a Milano il 28 aprile 1969 da Silvio Berlusconi e dalla prima moglie di quest'ultimo, Carla Elvira Lucia Dall'Oglio.

Imprenditore per tradizione familiare ma soprattutto vocazione, Pier Silvio Berlusconi è uno dei nomi più importanti di tutta l'industria mediatica e dello spettacolo, non solo a livello italiano bensì europeo. Dagli anni 2000 è saldamente a capo del ramo televisivo dell'immenso impero editoriale costruito dal padre; sono molti i motivi per cui Pier Silvio si è saputo distinguere e guadagnare un nome di tutto rispetto anche indipendentemente dal celebre genitore. Scopriamo in questa breve biografia di Pier Silvio Berlusconi, i fatti più salienti e originali, sia della sua vita privata che professionale.

Pier Silvio Berlusconi: la famiglia allargata e gli esordi

Oltre alla sorella maggiore Marina Berlusconi, a capo del ramo editoriale delle aziende famigliari, la famiglia è destinata a dare il benvenuto a tanti altri componenti, tra cui i fratellastri Barbara, Eleonora e Luigi, avuti da Silvio in seconde nozze con Veronica Lario. Nonostante le possibili fonti di frizione, in realtà la famiglia è molto unita e, soprattutto i componenti più grandi, Marina e Pier Silvio, svolgono un ruolo ben preciso.

Pier Silvio Berlusconi

A causa della notorietà e della ricchezza del padre, a soli sette anni Pier Silvio diventa oggetto di alcune minacce mafiose: all'interno di lettere minatorie a Silvio Berlusconi viene detto che il figlio potrebbe essere rapito. Per questo motivo, nel 1976 Pier Silvio viene mandato, assieme al resto della famiglia, in Spagna, nazione dalla quale fortunatamente può fare rientro dopo non molto, grazie allo sventato pericolo.

Sin da piccolo, la vena imprenditoriale si sviluppa fortemente in Pier Silvio. In particolar modo nutre una forte inclinazione verso il marketing, che negli anni Ottanta trova forse uno dei suoi momenti d'oro in ambito italiano. Nel 1992 fa dunque il suo ingresso nella sezione marketing di PublItalia, ovvero la concessionaria di pubblicità del gruppo Fininvest, e anche nella rete televisiva Italia 1, chiaramente destinata a fare colpo su un pubblico più giovane.

L'ascesa professionale di Pier Silvio Berlusconi

A partire dal novembre 1996 viene promosso a responsabile del Coordinamento per i palinsesti delle reti Mediaset. Nel 1999 viene invece nominato Vicedirettore generale dei contenuti di RTI, acronimo di Reti Televisive Italiane, una società che esercita qualsiasi attività televisiva all'interno del gruppo Mediaset.

"Mi hai sostituito come nessuno [...] sono orgoglioso di te, come padre e come uomo". Dalla lettera di Silvio Berlusconi per i 50 anni del figlio Pier Silvio

L'anno successivo, nel 2000, Pier Silvio Berlusconi diventa Vicepresidente dell'intero gruppo Mediaset. Non solo è azionista di Fininvest, la holding di proprietà della famiglia Berlusconi che controlla il gruppo, ma anche membro del consiglio di amministrazione di Mediaset, Mediaset Spagna, Mondadori, Publitalia e Mediobanca.

Da maggio del 2015, oltre a essere vicepresidente di Mediaset, è membro del comitato esecutivo del gruppo. Nell'ambito di questo ruolo, Pier Silvio si occupa di alcune questioni chiave: in particolar modo, la sua capacità di intercettare i gusti di un pubblico più giovane gli consente di acquistare svariate serie TV, così come di ottenere i diritti esclusivi della UEFA Champions League.

Nel 2016 vende Premium a una società francese, la Vivendi, dell'imprenditore Vincent Bolloré, con cui Pier Silvio Berlusconi inizia a lavorare alla creazione di un'alternativa valida al servizio di streaming Netflix: le mire dei due imprenditori mediterranei ambiscono ad arginare il dominio sempre più vasto che Netflix esercita sul mercato.

Pier Silvio Berlusconi: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, Pier Silvio Berlusconi certamente non può contare su particolare discrezione, vista anche la rilevanza del padre sulla scena dapprima imprenditoriale e poi politica.

Nel 1990 nasce la prima figlia, Lucrezia Vittoria Berlusconi, che è il frutto di un'appassionata relazione con la toscana Emanuela Mussida. il grande amore arriva però l'inizio del nuovo millennio, quando nel 2001 incontra la presentatrice impiegata presso le sue stesse reti Silvia Toffanin. Già valletta del famoso programma tv Passaparola (condotto da Gerry Scotti) i due iniziano un legame destinato a durare a lungo.

Pier Silvio Berlusconi con Silvia Toffanin

Nel 2010 la loro unione viene colora coronata dalla nascita di Lorenzo Mattia Berlusconi. Ad essa segue nel 2015 quella della sorella, Sofia Valentina Berlusconi.

Nonostante la coppia sia composta da personaggi celebri e in vista nei rispettivi capi, entrambi dimostrano di tenere particolarmente alla propria vita privata. I due, infatti, vengono fotografati assieme solo in rare occasioni, prevalentemente durante le serate pubbliche in cui sono ospiti entrambi.

Appassionato di sport, il dirigente ed imprenditore ha dichiarato di non poter fare a meno di praticarlo e che quando ne ha la possibilità si allena almeno tre volte alla settimana.