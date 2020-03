Paola Palma, a soli 28 anni, come autrice vince il Festival di Sanremo edizione 1998, in entrambe le categorie "giovani" e "big", con il brano "Senza te o con te" cantato da Annalisa Minetti e scritto in collaborazione con l'autore e chitarrista Massimo Luca .

Inizia gli studi di danza classica nel 1973, all'età di quattro anni, e frequenta regolarmente tutti i corsi fino al Passo d'addio. A 17 anni lascia la danza per sempre, ma il teatro le resta nel cuore, motivo che la spingerà a completare gli studi in Direzione d'orchestra specializzandosi in Jazz a Parigi.

