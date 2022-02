Biografia

Paul Rudd è un attore, sceneggiatore, comico e produttore cinematografico statunitense. Tra i suoi ruoli più celebri c'è quello dell'eroe Marvel Ant-Man.

Nasce il 6 aprile 1969 a Passaic, nello stato del New Jersey. Il suo nome completo all'anagrafe è Paul Stephen Rudd.

Formazione ed esordi

Cresce con i genitori, ebrei di origini inglesi; presto mostra un grande interesse per il teatro e la recitazione. Dopo aver frequentato l’Università locale, si è iscrive alla American Academy of Dramatic Arts di Los Angeles.

Allo scopo di perfezionare le competenze in ambito teatrale, completa gli studi presso la British American Drama Academy di Oxford. Nel frattempo, per pagarsi il corso di studi, fa diversi lavoretti, tra cui anche il dee-jay.

A teatro recita al fianco di grandi attori come Paul Newman e Jessica Lange.

Il debutto in tv e sul grande schermo

E' il 1992 quando Paul Rudd esordisce in televisione, nella serie “Sisters”, interpretando il ruolo del marito di una delle protagoniste, Kirby. Nel 1994 ricopre il ruolo di protagonista maschile nel telefilm “Runaway Daughters”, e nella sit-com “Wild Oats”.

Al cinema debutta nel 1995 con il film “Ragazze a Beverly Hills”, una pellicola cult che rende Paul Rudd molto popolare, soprattutto tra i più giovani. Sempre nello stesso anno l’attore partecipa al 6° film della saga

di Halloween: “Halloween 6 - La maledizione di Michael Myers”. Qui interpreta il protagonista, Tommy Doyle.

Altri due film a cui partecipa in questo periodo sono: “Romeo + Giulietta” (1996) e “Le locuste” (1997). Nel 1998 compare al fianco di Jennifer Aniston nella pellicola intitolata “L’oggetto del mio desiderio”; l'anno seguente è la volta del film “Le regole della casa del sidro”, in cui interpreta il pilota Wally.

Gli anni 2000

Nel 2002 Paul Rudd entra nel cast di “Friends”, interpretando il ruolo di Mike Hannigan, che nell’ultima stagione della serie diventa il marito di Phoebe (Lisa Kudrow).

Con l’attore Steve Carell, Rudd recita in tre commedie:

“Anchorman - La leggenda di Ron Burgundy” (2004)

“40 anni vergine” (2005)

“A cena con un cretino” (2010)

Tra i generi cinematografici preferiti da Paul Rudd c’è senz’altro la commedia: riesce infatti ad attribuire ai personaggi che interpreta quel tocco di comicità innata tale da renderli unici e inimitabili.

Dopo "Una notte al museo" (2006), nel 2007 prende parte al film intitolato “Molto incinta” con Leslie Mann. Nello stesso anno lo vediamo in coppia con Michelle Pfeiffer in: “2 Young 4 Me - Un fidanzato per mamma”.

Nel 2010 è parte del cast corale di "Come lo sai".

Paul Rudd negli anni 2010

Dopo il 2010 si può dire che la fama di Paul Rudd abbia cominciato a diffondersi. Tanto è vero che è da questo periodo in poi che all’attore vengono assegnati solo ruoli da protagonista.

Nel 2011 interpreta il ruolo di attore protagonista nel film “Quell’idiota di nostro fratello”. Altri film importanti da ricordare sono: “Nudi e felici” e "Noi siamo infinito", del 2012.

Nel 2015 arriva un altro momento d’oro nella sua carriera: veste i panni del supereroe Marvel Ant-Man; si guadagna così la candidatura a tre premi prestigiosi: Saturn Awards, Teen Choice Awards e MTV Movie Awards. Ricopre di nuovo il medesimo ruolo anche nei capitoli successivi: "Captain America: Civil War" (2016), "Ant-Man and the Wasp" (2018) e "Avengers: Endgame" (2019).

Rudd ritorna poi al suo primo amore, la commedia. Nel 2018 prende parte a tre film: “A modern Family”, “Mute”, e “Il ricevitore è la spia”.

A novembre del 2021 esce al cinema il film “Ghostbusters: Legacy”, nel quale Rudd recita nel ruolo di Gary Grooberson.

Oltre a quella di attore, Paul Rudd svolge anche le attività di doppiatore, sceneggiatore e produttore.

Vita privata

La rivista “People” ha eletto Paul Rudd come “Uomo più sexy del mondo 2021”. La sua bellezza, quella semplice dell’uomo dalla porta accanto, lo rende irresistibile agli occhi delle donne.

Nonostante ciò, Paul resta una persona umile e senza grilli per la testa.

E' sposato dal 2003 con la produttrice Julie Yaeger. La coppia, che ha due figli, e vive a New York.