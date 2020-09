Biografia

Sempre molto riservato e professionale, Nicola Porro è il giornalista conosciuto al grande pubblico specialmente per il suo ruolo di presentatore dei programmi "Matrix" e "Quarta Repubblica". Esperto in economia e abile blogger professionista, Nicola Porro è un personaggio molto impegnato, con una vita privata ricca di passioni, fra cui quella per l'agricoltura e la famiglia.

Ecco tutto quello che c'è da sapere su Nicola Porro: la biografia, la vita privata, l'amore e ogni altra curiosità questo personaggio, talvolta anche un po' enigmatico, che non ama molto parlare delle vicende personali.

Nicola Porro, carriera e biografia

Nasce a Roma, sotto il segno della bilancia, il 27 settembre del 1969. Porro svolge la professione di giornalista e riveste il ruolo di vice direttore per il quotidiano "Il Giornale". Le sua competenze, tuttavia, non si esauriscono al solo settore giornalistico ma si estendono anche in altri ambiti. Nicola Porro, infatti, è anche un affermato blogger e conduttore televisivo.

Conseguita la laurea in Economia e Commercio all'università La Sapienza, Nicola prosegue gli studi anche all'Università di Harvard. Qui ottiene una borsa di studio e si specializza in materie finanziarie. Nel 1994 riveste il ruolo di portavoce del Ministro degli Esteri italiano, collaborando per importanti giornali come "Il Foglio" e "Corriere Economia".

Nicola Porro lavora anche al programma "Prima Pagina" su Rai Radio 3 e scrive alcuni format per il canale all-news.

Nicola Porro negli anni 2010

Nel 2010 prende parte alla giuria del Premio Strega. L'anno successivo e fino al 2013 conduce alcuni programmi tv in onda su La 7. Poi Porro lascia La 7 per passare alla Rai, questa volta come conduttore del programma "Virus".

Nicola Porro

Nel 2014 e fino al 2015 insegna presso l'Università IULM di Milano. Approda poi a Mediaset alla fine del 2016 diventando il nuovo conduttore di "Matrix", proogramma di approfondimento giornalistico lanciato in origine da Enrico Mentana. Il 2017 è l'anno in cui Nicola Porro si dedica al programma radiofonico "105 Matrix" in onda su radio 105. A partire dal settembre 2018 si occupa della conduzione di "Quarta Repubblica", talk show che tratta materie prettamente politiche e che viene trasmesso in prima serata su Rete 4.

Nicola Porro: la vita privata

La famiglia di Nicola Porro è latifondista e di origini pugliesi, precisamente di Andria. In questa città Nicola, assieme al fratello Andrea Porro, possiede e dirige un'azienda agricola.

Ama essere molto attivo sul web. Ha fondato il suo omonimo sito internet che aggiorna quotidianamente con notizie, approfondimenti e articoli sui temi vari, fra cui politica e attualità. Utilizza i social network, specie Instagram e Facebook. In tale ambito è celebre il suo battibecco avvenuto su Twitter con il cantante Fedez, in seguito alle manifestazioni contro l'Expo.

Fedez: "l'amore eternit. Lei è più truccata di un appalto". Minchia che paroliere. — Nicola Porro (@NicolaPorro) April 12, 2015

Il giornalista romano è sposato con la bellissima Allegra Galimberti, impegnata da anni nel settore della moda. La coppia, che vive a Milano, tiene molto alla privacy e si mantiene distante dalle telecamere e dai paparazzi.

Allegra non ha mai dichiarato la sua data di nascita, non possiede profili social e assieme al marito sceglie di non postare foto dell'abitazione. Nicola Porro e Allegra hanno due figli: Ferdinando e Violetta, nati rispettivamente di nel 2009 e nel 2011. Porro afferma di non essere seguito in tv dai figli perché sono abituati ad andare a letto molto presto.

Altre curiosità

Il noto volto della televisione italiana Nicola Porro ha discendenze nobiliari: si è laureato presentando una tesi che tratta di tecnica commerciale ed industriale. Dichiara di essere stato un ragazzo molto libertino ma di avere messo la testa a posto dopo le nozze con Allegra Galimberti. Possiede un terranova marrone alla quale è molto legato e che si chiama Alberta. Spesso si reca a Roma, anche se vive a Milano in un quartiere che non ha mai rivelato.