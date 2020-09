C’è un episodio che ha sconvolto la vita di Francesco Oppini, avvenuto nel 2006. All’epoca era fidanzato con una ragazza di nome Luana, che ha perso la vita in un incidente stradale in macchina. Questa grave perdita lo ha segnato profondamente: per fortuna, dopo un periodo complicato, la sua vita è ripresa con nuove sfide e obiettivi da raggiungere.

Infatti lavora come commerciante presso una concessionaria di auto e svolge l’attività di telecronista sportivo sulla rete TV 7 Gold. E’ uno sfegatato tifoso della Juventus e non perde occasione per ribadirlo, anche nella trasmissione “Diretta Stadio”, in cui svolge il ruolo di opinionista .

