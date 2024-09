Biografia

Chi seguì Sanremo nell'anno 2001 non avrà dimenticato la giovanissima rock band dei Gazosa, che vinse con la canzone "Stai con me (Forever)". E se la memoria dovesse fare cilecca su questo titolo, ricorderà allora il brano tormentone "www.mipiacitu". Di quella band fatta di ragazzini, Jessica Morlacchi fu la cantante e bassista.

Vediamo in questa breve biografia l'evoluzione della sua carriera di artista e personaggio tv.

Jessica Elisa Giorgia Morlacchi nasce a Roma il 17 luglio 1987.

Il successo con i Gazosa

Studia musica in tenera età, proprio come i componenti della band che la lancia. I Gazosa si formano a Roma nel 1998 dall'incontro di quattro giovanissimi componenti, tutti preadolescenti. All'epoca la formazione era così composta:

Jessica Morlacchi, 11 anni, cantante e bassista

Valentina Paciotti, 13 anni, tastierista

Federico Paciotti, 11 anni, chitarrista (fratello di Valentina)

Vincenzo Siani, 12 anni, batterista

Jessica (seconda da sinistra) con i Gazosa nel 2001

Il primo nome della band è Eta Beta, proprio come il personaggio dei fumetti di Topolino. Con questo nome appaiono nel programma per ragazzi "Disney Club".

Poi il nome del gruppo diventa Zeta Beta. La loro prima registrazione in studio è del 1999: "Mamma Mia", cover degli ABBA.

Il disco viene pubblicato sotto la produzione di Caterina Caselli, con la quale il gruppo firma un contratto.

È grazie alla produttrice e alla sua etichetta discografica che la band realizza l'omonimo album "Gazosa": si tratta di una raccolta di cover e inediti per lo più in inglese, che esce nel 2000.

Dopo alcune apparizioni televisive arriva la partecipazione a Sanremo 2001, nella categoria "Nuove proposte". Il brano presentato "Stai con me (Forever)" vince.

Esce poi il disco "www.mipiacitu" (2001): la title track diventa un tormentone estivo.

Jessica Morlacchi nel 2001

Jessica e i Gazosa si presentano di nuovo a Sanremo nel 2002, questa volta nella categoria "Campioni": questa volta la canzone è decima.

Segue l'uscita del terzo album "Inseparabili", il cui nome è poco profetico: già, perché i Gazosa dopo pochi mesi, nel 2003, si sciolgono.

Jessica Morlacchi, la carriera da solista

Così Jessica Morlacchi continua l'attività musicale da solista.

Nel 2004 suona in numerosi concerti live. L'anno seguente, nel mese di marzo del 2005, è invitata da Marco Masini a duettare con lui al 55º Festival di Sanremo durante la quarta serata - quella dedicata ai duetti. La coppia canta una versione acustica del brano "Nel mondo dei sogni" (di Masini).

Jessica Morlacchi nel 2006 firma con l'etichetta MBO. Il 21 luglio dello stesso anno esce il suo primo singolo dal titolo "Un bacio senza fine".

L'anno dopo pubblica il singolo "Pensieri timidi".

Gli anni 2010

Nel 2011 partecipa a "Canto di Natale", programma tv trasmesso su Rai 1 la notte di Natale.

Il 25 gennaio 2012 esce il suo EP "Amo il Sole".

L'anno seguente partecipa al talent show "The Voice of Italy", entrando nella squadra di Riccardo Cocciante.

Passano gli anni - in cui continua ad esibirsi e collaborare con vari artisti - poi nel 2019 Jessica Morlacchi partecipa come concorrente al programma televisivo "Ora o mai più", in onda su Rai 1. In questo contesto è seguita dal coach Red Canzian.

Nell'ultima puntata del programma Jessica presenta il suo nuovo brano "Senza ali e senza cielo" (musica di Red Canzian; testo di Michele Porru). La canzone si classifica seconda, dopo quella di Paolo Vallesi.

Nel 2019 collabora con il rapper Endi: Jessica canta il ritornello del brano "L'amore è un'illusione". Il 1º luglio dello stesso anno esce "Cadillac", il nuovo singolo di Jessica, scritto con l'autore e produttore Marco Canigiula, pubblicato da Cantieri Sonori. Sempre nel 2019, in autunno, partecipa come concorrente alla nona edizione di "Tale e quale show". Prima di Natale esce il suo nuovo singolo: "10 PM".

Sempre in questo periodo, Jessica rivela che dopo il successo da adolescente con i Gazosa ha affrontato per dieci anni problemi dovuti ad attacchi di panico e depressione.

All'età di 16 anni ho iniziato a soffrire di attacchi di panico, che mi hanno rovinato la vita, perché io semplicemente non uscivo più di casa. Ho iniziato a soffrire anche di agorafobia, non potevo stare negli spazi aperti ed era diventato impossibile vivere. [...] subentra anche la depressione, perché non sai più come vivere, specie se sei una ragazza così giovane.

Gli anni 2020

Dal 2020 al 2023 è in tv, su Rai 1, parte del cast fisso di "Oggi è un altro giorno", varietà pomeridiano.

Nel 2022 pubblica i singoli "Il mio concetto di tutto" e "Domino".

Nel mese di ottobre dello stesso anno è oggetto di una vicenda spiacevole: il presentatore Memo Remigi, anch'egli nel cast tv di "Oggi è un altro giorno" palpeggia in diretta Jessica Morlacchi. Remigi viene poi rimosso dalla trasmissione Rai e anche da "Propaganda Live", su La 7 dove era ospite fisso del programma di Diego Bianchi.

Nel 2023 Jessica pubblica i singoli "Nella playlist dei tuoi pensieri" - in collaborazione con Luci al neon - e "Se m'innamoro", cover dell'omonimo brano dei Ricchi e Poveri del 1985.

A settembre 2024 è tra le concorrenti della diciottesima edizione del Grande Fratello, condotta su Canale 5 da Alfonso Signorini.