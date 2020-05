Biografia • La forza della vita di Paolo

Il cantante italiano Paolo Vallesi nasce a Firenze il 18 maggio 1964. Inizia a studiare pianoforte all'età di 9 anni. La musica diventa sin da subito il suo principale interesse: a 16 anni comincia l'attività di musicista e arrangiatore nelle sale di registrazione tra Firenze e Modena.

Il suo sogno è però quello di scrivere ed interpretare canzoni proprie.

Partecipa nel 1989 alla trasmissione televisiva "Gran Premio" condotta da Pippo Baudo, poi al festival di Saint-Vincent. Nel 1990 entra in contatto con il produttore Dado Parisini, con cui inaugura un fortunato sodalizio artistico.

Il nome e il volto di Paolo Vallesi diventano noti nel 1991 quando con la canzone "Le persone inutili" vince il festival di San Remo nella categoria "nuove proposte". Nel mese di maggio dello stesso anno esce il suo primo omonimo album: con quasi 200.000 copie vendute ottiene il suo primo disco d'oro.

Paolo Vallesi torna a San Remo nel 1992 da "Big": presentare la sua nuova canzone "La forza della vita" con la quale conquista il III posto. L'album, che porta il titolo della canzone, raggiunge le oltre 500.000 copie vendute e resterà per settimane primo nelle classifiche di album e singoli. Ancora oggi la bellissima "La forza della vita" rimane la sua canzone simbolo per la quale il pubblico lo ricorda.

Con quest'ultimo album ottiene il suo primo disco di platino. Il disco viene poi pubblicato in Germania, Francia, Olanda e Scandinavia e, nella versione interamente cantata in spagnolo, in Spagna e nei paesi dell'America latina. La canzone "Sempre", contenuta nell'album, vince il premio dell'air-play radiofonico di tutte le radio italiane al Festivalbar.

Nel 1993 comincia la collaborazione di Paolo Vallesi con la Nazionale Italiana Cantanti, con la quale arriverà a disputare oltre 120 partite.

Nel 1994 arriva il terzo album dal titolo "Non mi tradire" che oltre a garantirgli il suo secondo disco di platino ed il terzo d'oro lo vede collaborare con i suoi amici e colleghi Eros Ramazzotti ("Insieme a te"), Biagio Antonacci ("In viaggio") ed Irene Grandi ("Vedi di non montarti la testa").

Con Irene Grandi inizia un lungo tour live.

Nel 1996 partecipa nuovamente a San Remo e incide il suo quarto album "Non essere mai grande" la cui versione spagnola "Grande" arriva al primo posto in Spagna anche grazie al duetto omonimo con il cantante madrileno Alejandro Sanz.

Nel 1997 nasce il figlio Francesco: anche per la volontà di creare un proprio team di lavoro il cantante si prende una pausa di riflessione. Lavora in studio e incide il suo quinto album: "Sabato 17 e 45" (1999).

Nel 2003 esce in Italia, Spagna ed Sud America "The Best of".

Nel 2005 torna alla ribalta con la sua partecipazione in qualità di "Talpa" nell'omonimo reality show di Italia 1 (condotto da Paola Perego).

La sua partecipazione TV è preceduta dall'uscita (a giugno) del singolo "La fionda", che anticipa l'uscita del nuovo album, prevista per il 2006.

Paolo Vallesi negli anni 2010

In questi anni pubblica i dischi "Episodio 1... In questo mondo" (2015) e "Un filo senza fine" (2017). Nel 2019 vince la seconda edizione del programma tv "Ora o mai più".