Biografia

Aurora Leone nasce a Caserta il 18 maggio 1999. Dall'esordio nel programma Italia's Got Talent al successo con i The Jackal, Aurora è una giovane autrice comica e attrice. E' destinata a diventare ancora più nota al grande pubblico grazie alla partecipazione a Pechino Express, edizione 2022. Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di leggendo la seguente breve biografia.

Aurora Leone

La giovinezza e il debutto televisivo

Cresce in una famiglia che la stimola sin dai primi anni di età a sviluppare la sua innata curiosità. Dal padre architetto, in particolare, la piccola Aurora sembra aver ereditato già da bambina la passione per la scrittura. Infatti, è assieme al genitore che Aurora impara ad apprezzare il teatro e si avvicina progressivamente alla stesura di monologhi.

Trascorre un'infanzia felice assieme ai genitori e al fratello Antonio; appena completato il percorso di studi sceglie di partecipare ad Italia's Got Talent, trasmissione dove presenta uno dei suoi monologhi, Quotidiana Mente, riuscendo a catturare l'attenzione della giuria.

L'avventura con i The Jackal

Dopo l'esperienza con Italia's Got Talent inizia a collaborare con i The Jackal, gruppo comico di attori divenuto famoso su YouTube per i video ironici che collezionano numerose visualizzazioni. Con i membri storici del gruppo come Ciro Priello (vero nome Ciro Capriello) e Simone Ruzzo (vero nome Simone Russo) si crea immediatamente un buon feeling. Aurora Leone riesce a fare da anello di congiunzione tra i temi cari ai millennial, già esplorati dai ragazzi, con quelli invece più vicini alla generazione successiva, cui Aurora appartiene.

Con Ciro Priello Aurora lavora anche da sola, come nel caso della Partita del Cuore 2021. In occasione della cena con i cantanti la sera precedente alla partita è avvenuto un fatto che ha causato numerose controversie. Durante la cena Aurora sarebbe stata allontanata in quanto donna, per volere di Gianluca Pecchini, direttore della Nazionale Italiana Cantanti. Dal mondo dello spettacolo - e non solo - sono arrivati moltissimi attestati di solidarietà nei confronti di Aurora, che si è sfogata assieme a Ciro tramite Instagram. Tuttavia la ragazza ha scelto di non creare alcuna polemica ulteriore, dimostrandosi matura per la sua giovane età.

Aurora Leone: il successo in televisione

Durante gli speciali sugli Europei di calcio, trasmessi nei primi mesi estivi del 2021, Aurora trova uno sbocco concreto per la sua passione innata per la scrittura, nonché una piccola rivincita personale sul mondo del calcio con il quale era entrata poco prima in polemica. Con i The Jackal, infatti, viene chiamata a presentare un programma in onda in esclusiva sul canale digitale Rai Play, il cui format richiama per certi versi le tipiche video-reazioni della piattaforma YouTube, su cui il gruppo è diventato famoso.

Nella sala conviviale allestita a set, i The Jackal seguono e commentano le partite dell'Italia in diretta: ogni puntata inizia con un'apposita scheda preparata proprio da Aurora Leone, nella quale le informazioni e le curiosità sull'incontro sono presentate in modo ironico. Con l'occasione datale da Rai Play, Aurora torna a far vedere le proprie doti di fronte al grande pubblico.

Nel 2021 Aurora prende parte anche a un altro importante progetto con i The Jackal; esso la vede collaborare a una serie scritta per la piattaforma di streaming Netflix; lavora alla stesura della serie Generazione 56 K. Si tratta di un successo importante per Aurora Leone e per tutto il gruppo.

La familiarità con il pubblico ed il particolare binomio di conoscenza dei ritmi televisivi e dei linguaggi digitali di Aurora, sono tra i motivi per cui la ragazza è stata scelta per prendere parte all'edizione 2022 di Pechino Express, per la prima volta trasmesso su Sky e non più su Rai Due.

L'attrice e autrice è destinata a rappresentare la metà di una coppia già molto consolidata, ovvero quella con Fru (vero nome Gianluca Colucci), suo collega nei The Jackal (nel reality sono chiamati “Gli sciacalli”). Del gruppo comico i due sono spesso considerati le anime più giovani e spigliate e sono accumunati da un'ironia non-sense, che li rende particolarmente in linea con la Generazione Z.

Vita privata e curiosità

Tra gli aspetti più curiosi della personalità spumeggiante di Aurora Leone vi è senza dubbio il contrasto tra la metodologia con la quale ama prendere appunti su tutto ciò che la incuriosisce, e la creatività con cui si esprime. Ciò appare evidente in particolare sui social network, dove la ragazza condivide molti aspetti della vita privata, ma sempre con riserbo; non si conoscono infatti dettagli riguardo la sua situazione sentimentale.

E' grande amante del calcio, che pratica in modo amatoriale assieme al fratello Antonio, al quale è molto legata.