Nel 2021 è tra le Tik Toker più famose d'Italia: conta un totale di 1,2 milioni di follower che la seguono regolarmente, e 69.2 milioni di like ottenuti sulla medesima piattaforma. Nel settembre dello stesso anno viene annunciata la sua partecipazione come concorrente alla edizione 2022 del reality show “ Pechino Express ”, in onda su Sky. Prenderà parte in coppia con l'amica Giulia Paglianiti (nome della squadra: “Le TikToker”).

9 fotografie

Foto e immagini di Anna Ciati

Video Anna Ciati

The Adobe Flash Player is required for video playback.

Get the latest Flash Player or Watch this video on YouTube.

Non ci sono messaggi o commenti per Anna Ciati.

Commenti Facebook

Argomenti e biografie correlate

Sfera Ebbasta Junior Cally TV

10 biografie

Nati lo stesso giorno di Anna Ciati