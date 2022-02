Biografia

Ludovico Aldasio è conosciuto al pubblico anche come “The Good Morning Man” italianizzato in L’uomo del Buongiorno. Nasce a Gallarate il 30 agosto del 1999.

Dopo aver conseguito il diploma di Liceo Linguistico, si iscrive presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano alla facoltà di Lettere e Filosofia, indirizzo in cui si laurea.

Ludovico Aldasio grazie alla sua istruzione parla fluentemente inglese, spagnolo ed abbastanza anche il tedesco.

Ludovico Aldasio

Gli esordi radiofonici e televisivi

Ludovico Aldasio appena maggiorenne, nel 2017, si avvicina al mondo radiofonico, accettando una proposta di entrare in una piccola web radio di paese che gli consente di innamorarsi di quella realtà; ritagliandosi puntata dopo puntata qualche minuto per una piccola rubrica sulla musica rap e trap.

In seguito a vari corsi di conduzione radiofonica ottiene il suo primo programma in radio Fm nel 2019, programma che si rivela vincente e molto ascoltato in cui viene notato dagli occhi di una nuova emittente televisiva nazionale che gli propone il suo primo contratto televisivo.

A soli 21 anni, nel 2021, Ludovico Aldasio si trova a ricoprire il ruolo di conduttore televisivo del suo programma, visibile in tutta Italia, che chiama “Tempo Perso”; il nome è scelto per l’ironia, la comicità ed il divertimento, del quale Ludovico affronta le interviste ai personaggi che invita con molta satira.

Ludovico Aldasio piace come conduttore per la passione, la freschezza, l’ironia molto americana ed innovativa che ci mette nel suo programma, che dura ben 12 puntate concludendo la sua stagione ad ottobre.

Ludovico Aldasio e i Social

Da ottobre si apre un nuovo capitolo della vita di Ludovico Aldasio, il quale inizia a postare dei brevi video su Instagram in cui augura il “Buongiorno” spingendo le persone a “Vivere con classe” proprio come lui, frase che diventa culto immediatamente sui Social.

I suoi video sono molto divertenti perché oltre ad augurare il “Buongiorno” si lancia in un breve balletto a suon di musica nelle situazione più bizzarre ed assurde, come ad un casello autostradale, ad un auto lavaggio e via dicendo.

Il suo successo lo si può considerare internazionale a tutti gli effetti poiché sceglie di portare i suoi contenuti in tutte le lingue del mondo, alternandole ogni giorno, arrivando anche al pubblico straniero.

Da qui viene chiamato dai suoi fan “The Good Morning Man”.

Le iniziative

Oltre ai Social Ludovico Aldasio è molto attivo nel sociale:

è Ambassador Unicef Italia per la campagna covax, per una distribuzione equa e globale dei vaccini;

per la campagna covax, per una distribuzione equa e globale dei vaccini; ha collaborato con il centro nazionale contro il bullismo “Bulli Stop!”;

ha promosso alcune iniziative dell’organizzazione Medici Senza Frontiere;

è uno dei volti di WWF Italia in merito alle adozioni degli animali in via d’estinzione.

Vita privata

Ludovico Aldasio attualmente è single, ha un fratello maggiore, una gatta che ama moltissimo; gli animali tra l’altro rientrano nelle sue iniziative promosse, come aver fatto anche visita presso un canile e gattile.

Inoltre ha la passione per la pallacanestro, il cinema, la musica e i viaggi: ha dichiarato spesso di aver girato moltissimo prima della pandemia.

Ha conseguito nel 2018 un’accademia di recitazione a Milano.

Il sogno

Ludovico Aldasio sogna di poter tornare a condurre un programma televisivo e sta lavorando affinché si possa concretizzare e trasformare in realtà.

Il suo format ideale è quello ispirato ai Talk Show di stampo americano, interessanti ma anche leggeri e divertenti.

Sogna inoltre di essere sempre di più un punto di riferimento per tutti i ragazzi che lo seguono, portatore di energia, coraggio e determinazione.

Ludovico Aldasio