Biografia

Ludovico Aldasio è un comunicatore, content creator internazionale e professionista dell’industria musicale e dell’entertainment. Dopo gli esordi come speaker radiofonico e le successive esperienze televisive, ha costruito una carriera internazionale tra comunicazione digitale, marketing, pubbliche relazioni artistiche e management musicale. Ha collaborato con importanti brand internazionali e personalità del mondo dello spettacolo e della musica, sviluppando progetti tra Italia, Europa e Stati Uniti. Parallelamente alla propria attività professionale, è impegnato in iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Gli inizi tra radio e televisione

Il percorso professionale di Ludovico Aldasio inizia nel mondo della radio, dove muove i primi passi come speaker radiofonico, sviluppando una forte passione per la comunicazione e l’intrattenimento.

Successivamente approda in televisione, partecipando a diverse esperienze e programmi televisivi, anche su importanti emittenti nazionali come Rai 1 e Canale 5.

Queste prime esperienze contribuiscono alla formazione del suo stile comunicativo e gli permettono di acquisire familiarità con il mondo dello spettacolo, della produzione televisiva e dell’intrattenimento.

L’intervista ad Alexandra Stan e la svolta internazionale

Un momento significativo nella sua evoluzione professionale arriva attraverso un’intervista alla cantante rumena Alexandra Stan, conosciuta a livello mondiale grazie al successo del brano Mr. Saxobeat.

Questa esperienza rappresenta uno stimolo per ampliare i propri orizzonti professionali e guardare sempre più oltre i confini italiani.

Aldasio inizia così a realizzare interviste con personalità internazionali, sviluppando contenuti rivolti a un pubblico europeo e internazionale. Il suo lavoro viene notato anche all’estero e porta alla firma di un accordo con un’agenzia, aprendo una nuova fase della sua carriera.

The Good Morning Man e il successo sui social network

In questo periodo nasce The Good Morning Man, un format digitale ideato da Ludovico Aldasio e caratterizzato dalla realizzazione di brevi contenuti quotidiani.

Attraverso video ironici, immediati e riconoscibili, Aldasio racconta situazioni della vita quotidiana, curiosità e aspetti dell’attualità, sviluppando un linguaggio comunicativo capace di raggiungere pubblici differenti.

Il format ottiene una diffusione virale in numerosi Paesi europei, contribuendo a far conoscere il suo nome oltre i confini italiani e a consolidare la sua posizione nel panorama dei content creator internazionali.

Il successo del progetto gli permette di sviluppare collaborazioni con aziende e marchi internazionali, trasformando progressivamente la propria attività digitale in una professione strutturata.

Le collaborazioni con i grandi brand internazionali

La crescita della sua presenza sui social network porta Ludovico Aldasio a collaborare con importanti realtà commerciali e sportive.

Tra le collaborazioni figurano Nike Francia e Turkish Airlines, oltre a progetti pubblicitari legati al mondo dello sport.

Nel 2023 partecipa a una campagna pubblicitaria per X in occasione della EuroLeague Final Four di Kaunas.

Il suo percorso comprende inoltre attività di ambassador legate a Monaco e Monte Carlo, sia nell’ambito del basket sia in quello calcistico.

Parallelamente, sviluppa collaborazioni con strutture alberghiere di lusso, promuovendo hotel cinque stelle in diverse destinazioni europee e consolidando la propria presenza nei settori del turismo internazionale e del lifestyle.

Le parodie cinematografiche e l’espansione negli Stati Uniti

Un ulteriore passaggio significativo arriva con la creazione di un nuovo format su Instagram dedicato alle parodie di celebri scene cinematografiche.

Attraverso la reinterpretazione ironica di film e personaggi conosciuti dal grande pubblico, Aldasio sviluppa un linguaggio originale che gli permette di raggiungere un pubblico internazionale, ottenendo particolare visibilità anche negli Stati Uniti.

Tra i segnali della sua crescente popolarità figura anche il seguito ricevuto da Jamie Foxx, attore, cantante e vincitore del premio Oscar.

L’esperienza americana lo porta a trascorrere un periodo negli Stati Uniti, ampliando ulteriormente le proprie relazioni professionali nel mondo dell’intrattenimento.

L’incontro con Carla Bruni e il progetto internazionale contro bullismo e cyberbullismo

Una svolta importante nella storia personale e professionale di Ludovico Aldasio è rappresentata dall’incontro con Carla Bruni a Parigi, presso la sua residenza, in occasione di una sfilata di Yves Saint Laurent.

Durante l’incontro, Aldasio presenta a Carla Bruni un progetto dedicato alla sensibilizzazione internazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, con l’obiettivo di coinvolgere personalità del mondo dello spettacolo, della musica e della cultura in un’iniziativa rivolta soprattutto alle nuove generazioni.

L’idea nasce dalla volontà di utilizzare la visibilità internazionale degli artisti per promuovere messaggi di rispetto, inclusione e contrasto alla violenza psicologica e digitale.

Il progetto raccoglie nel tempo la partecipazione di numerose personalità internazionali, tra cui Gloria Gaynor.

Una delle iniziative più significative è la realizzazione di un video di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo, che viene successivamente diffuso anche attraverso spazi pubblici, con la proiezione nelle stazioni ferroviarie italiane e negli impianti sportivi in Italia e all’estero.

Il messaggio supera così i confini dei social network, raggiungendo un pubblico più ampio attraverso luoghi frequentati quotidianamente da migliaia di persone e importanti strutture sportive internazionali.

Aldasio è inoltre Ambassador UNICEF Italia, ruolo che si inserisce nel suo percorso di sensibilizzazione sui temi legati alla tutela dei più giovani e al contrasto delle forme di violenza e discriminazione.

Il rapporto professionale con Gloria Gaynor

La partecipazione di Gloria Gaynor al progetto contro bullismo e cyberbullismo segna l’inizio di un rapporto professionale destinato a rappresentare una nuova svolta nella carriera di Ludovico Aldasio.

La cantante gli propone di entrare nel proprio team con il ruolo di Head of Communications, affidandogli attività legate alla comunicazione e alla gestione dei rapporti professionali.

Successivamente Aldasio assume anche il ruolo di Tour Manager, occupandosi dell’organizzazione e del coordinamento delle attività legate ai concerti e agli appuntamenti internazionali dell’artista.

Nel corso della collaborazione segue la pianificazione e la gestione di date in diversi Paesi, tra cui Italia, Regno Unito, Spagna, Francia, Stati Uniti e Irlanda.

Questa esperienza rappresenta un passaggio fondamentale nella sua carriera, portandolo dal mondo della creazione di contenuti digitali a quello del management e dell’organizzazione artistica internazionale.

Warner Music USA e le collaborazioni con artisti internazionali

Il percorso professionale di Ludovico Aldasio prosegue nel settore musicale, dove assume il ruolo di Artist PR Manager per Warner Music USA.

In questo ambito si occupa di attività di comunicazione, pubbliche relazioni e promozione artistica, sviluppando collaborazioni con diversi protagonisti della scena musicale internazionale.

Tra gli artisti con cui ha collaborato figurano Nicky Jam, Jason Derulo, Ozuna, Lirico en la Casa, Bob Sinclar e Gente de Zona.

Parallelamente, sviluppa una rete internazionale di clienti e collaborazioni nel settore musicale, occupandosi di strategie di comunicazione, posizionamento artistico, pubbliche relazioni e promozione sui mercati esteri.

La sua attività professionale assume così una dimensione trasversale, unendo competenze maturate nel mondo televisivo, nella comunicazione digitale, nel marketing internazionale e nella gestione di artisti.

L’impegno sociale e la sensibilizzazione delle nuove generazioni

Accanto alla carriera nel mondo della comunicazione e della musica, Ludovico Aldasio continua a dedicare attenzione alle iniziative di sensibilizzazione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Il progetto presentato a Carla Bruni rappresenta uno dei momenti centrali di questo impegno, con il coinvolgimento di personalità conosciute a livello mondiale.

La diffusione del video nelle stazioni ferroviarie italiane e negli impianti sportivi italiani e internazionali costituisce un elemento distintivo dell’iniziativa, portando il messaggio di sensibilizzazione anche al di fuori delle piattaforme digitali.

L’obiettivo è promuovere una maggiore consapevolezza sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, favorendo una cultura basata sul rispetto, sull’inclusione e sulla responsabilità nell’utilizzo dei social network.

Una carriera internazionale tra Italia, Europa e Stati Uniti

Dagli esordi come speaker radiofonico alle esperienze televisive su Rai 1 e Canale 5, dal successo internazionale di The Good Morning Man alle collaborazioni con brand globali, fino ai ruoli ricoperti nel team di Gloria Gaynor e nel settore delle pubbliche relazioni musicali per Warner Music USA, la carriera di Ludovico Aldasio si sviluppa attraverso un percorso professionale caratterizzato da continue evoluzioni.

Il suo lavoro si muove tra Italia, Europa e Stati Uniti, con un’attività che comprende comunicazione internazionale, management artistico, pubbliche relazioni, creazione di contenuti digitali e progetti di sensibilizzazione sociale.

Il suo percorso professionale rappresenta l’evoluzione di una figura nata nel mondo della radio e della televisione e progressivamente affermatasi in un contesto internazionale, dove comunicazione, intrattenimento, musica e responsabilità sociale si incontrano.