Biografia

Clara Soccini è una cantante ed attrice italiana nota anche con lo pseudonimo di Clara.

Clara Soccini

Formazione e studi

Nasce a Varese il 25 ottobre 1999 e trascorre l'adolescenza a Travedona Monate. Studia nella sua città natale presso il liceo linguistico intitolato ad Alessandro Manzoni.

È in questi anni che inizia a prendere lezioni di canto e pianoforte.

In seguito ha l'opportunità di intraprendere la carriera da modella, così si sposta nel centro della moda italiano: Milano.

Le prime canzoni

Nel 2020, durante il primo lockdown per il COVID-19, inizia la sua carriera musicale partecipando al brano "Io e te" di Nicola Siciliano.

Successivamente pubblica i suoi primi singoli: "Freak", "Ammirerò" e "Bilico".

Il successo e la notorietà

Il successo arriva nei primi anni 2020 grazie alla serie tv "Mare fuori" e alla canzone "Origami all'alba" legata a questa serie.

È il 2023 quando Clara Soccini viene scritturata per il ruolo di Giulia, in arte Crazy J, nella terza stagione della serie televisiva "Mare fuori". Questa è nota all'estero come The Sea Beyond: la storia ruota intorno alle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario carcere minorile di Napoli, liberamente ispirato al carcere di Nisida.

Clara presta la voce al brano "Origami all'alba", parte della colonna sonora di Mare Fuori, scritto insieme a Matteo Paolillo, ottenendo in seguito il disco di platino.

Prende poi parte anche alla quarta stagione (febbraio 2024).

Il 28 aprile 2023 pubblica il singolo "Cicatrice"; tra settembre e ottobre dello stesso anno collabora con MV Killa per il brano "Replay" e con Mr. Rain al singolo "Un milione di notti".

L'esperienza di Sanremo

Il 27 ottobre 2023 Clara Soccini viene selezionata per partecipare alle audizioni dal vivo per Sanremo Giovani 2023, riuscendo in seguito ad accedere alla fase finale.

Il 19 dicembre successivo partecipa alla finale con il brano "Boulevard", risultando vincitrice e ottenendo quindi la possibilità di prendere parte al Festival di Sanremo 2024.

Clara è la seconda donna ad aver vinto Sanremo Giovani; segue Arisa che vinse nel 2009 con il brano "Sincerità".

Nel febbraio 2024 sale sul palco dell'Ariston presentando in gara il brano "Diamanti grezzi".

Il suo primo album esce dopo l'esperienza sanremese e si intitola "Primo".