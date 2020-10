Biografia

Il calciatore Federico Chiesa nasce a Genova il 25 ottobre del 1997. Giocatore dalle grandi abilità sportive e calcistiche, è in grado di adattarsi a numerose situazioni di gioco. E' tra i giocatori che portano alta la maglia azzurra della nazionale italiana. E' di fatto uno dei giocatori più promettenti della sua generazione. Figlio di Enrico Chiesa, ex calciatore, ha un fratello minore Lorenzo Chiesa anch'egli calciatore, ed una sorella di nome Adriana Chiesa.

Federico Chiesa: la carriera calcistica

La carriera di Federico Chiesa nasce nelle giovanili di Settignanese, una squadra di Firenze. Successivamente all'età di dieci anni passa alla Fiorentina, negli allievi e poi nella primavera.

Nella stagione 2016-2017, viene convocato dall'allenatore per giocare in prima squadra. La sua prima partia di serie A viene disputata nella prima giornata di campionato contro la Juventus: è il 20 agosto 2016. Dopo circa un mese, il 29 settembre, Federico Chiesa esordisce anche in Europa League nella fortunata gara vinta 5-1 contro il Quarabag.

I primi gol ad alto livello

La sua prima rete in maglia viola viene siglata l'8 dicembre 2016 contro il Quarabag, al 76°minuto facendo trionfare la Fiorentina. Nella medesima partita Federico Chiesa colleziona anche la sua prima espulsione.

Il suo primo gol in serie A invece viene segnato nella partita contro il Chievo il 21 gennaio 2017. Il bilancio di campionafo per Federico in quell'anno è di 34 presenze e 4 gol messi a segno. Nella stagione 2018 invece mette in rete 6 gol con 36 presenze in campionato.

Caratteristiche tecniche

Chiesa gioca come ala sinistra e ha una grande abilità nel ruolo di attaccante. E comunque anche un ottimo giocatore in difesa. Ciò è dimostrato dalle sue azioni durante tutte le sue gare disputate. Abile nel tiro da fuori area con il destro, può coprire anche il ruolo di ala destra.

Federico Chiesa nel 2019

Per quanto riguarda la stagione 2019 Federico Chiesa, mette sempre più in luce le sue abilità di campione. In Coppa Italia sigla una doppietta contro il Torino il 13 gennaio 2019. Nello stesso mese, il 27 gennaio, segna 2 gol contro il Chievo, portando alla vittoria la squadra di Firenze.

Successivamente lo stesso mese il giorno 30 gennaio segna anche la sua prima tripletta contro la Roma, portando la squadra alla vittoria con un punteggio di 7-1. Nella stessa stagione fa registrare la sua centesima presenza in maglia viola, il 27 febbraio, nella partita contro l'Atalanta.

E' presente su Instagram con l'account @fedexchiesa.

Con la nazionale azzurra

La sua prima apparizione con la maglia azzurra, avviene tra il 2015 ed il 2016, giocando nella squadra Under 19. La prima sua partita viene disputata nel novembre 2015, contro la Repubblica Ceca. Nel settembre 2016, viene convocato nella nazionale Under 20; è anche grazie a lui che gli azzurri vincono 1-0 contro la Germania.

Federico Chiesa con la maglia della nazionale italiana

Nel 2017 viene convocato per gli europei Under 21 in Polonia, realizzando il 4 settembre 2017 il suo primo gol agli europei, contro la Slovenia.

L'anno successivo a 20 anni esordisce giocando da titolare nella partita Italia-Argentina. Lo stesso anno Federico Chiesa viene inserito ed utilizzato dal C.T. Roberto Mancini in tutte le partite di UEFA Nation League.

Sempre per quanto riguarda il 2019, Chiesa partecipa all'europeo Under 21, segnando una vittoriosa e decisiva doppietta contro la Spagna. Nell'ottobre del 2020 viene acquistato dalla Juventus (nella sua prima partita viene espulso).