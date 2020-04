Biografia

Katelyn Ohashi è una ginnasta americana, una delle più famose al mondo. Chiunque, anche al di fuori del mondo della ginnastica, a partire dal periodo 2018-2019 ha parlanto di lei: tutti i media le hanno dedicato servizi e approfondimenti in cui raccontano la sua storia. I video delle sua performance al corpo libero sono tra i più visualizzati a livello mondiale. Per capire l'importanza di Katelyn Ohashi basti pensare che ha fatto avvicinare alla ginnastica artistica anche chi solitamente non segue questa disciplina.

Katelyn Ohashi ginnasta

Katelyn Ohashi nasce il 12 aprile 1997 a Newcastle, nello stato di Washington. Nel corso della sua brevissima carriera agonistica si è aggiudicata per 4 volte i campionati nazionali americani ed è stata per 3 volte titolare della nazionale juniores statunitense. La passione per la ginnastica si sviluppa assai precocemente, anche grazie al supporto dei genitori, che non le è mancato nemmeno nel momento in cui ha deciso di non gareggiare più a livello agonistico.

Che la famiglia sia uno dei suoi punti di riferimento, lo si comprende dalle tante foto che posta su Instagram: la maggior parte la ritraggono o in servizi fotografici o con i suoi familiari. Per il resto, la giovanissima star della ginnastica, mantiene uno strettissimo riserbo sulla sua vita privata: anche questo la rende senza dubbio unica nel panorama delle celebrità moderne.

L'esibizione che ha reso Katelyn Ohashi una celebrità

Quando Katelyn Ohashi gareggiava a livello agonistico, era molto nota tra gli appassionati di ginnastica. La sua fama è esplosa a livello planetario dopo l'abbandono dell'attività agonistica. A porla sotto i riflettori in tutto il mondo è stata una esibizione a corpo libero del gennaio del 2019 che ha fatto letteralmente il giro del mondo (vedi video in fondo al testo).

Katelyn Ohashi

Il motivo? La valutazione della giuria con 10 punti: praticamente un esercizio perfetto, come non si vedeva dai tempi di Nadia Comaneci. L'impresa è avvenuta ai campionati Collegiate Challenge di Anaheim. Il minuto e mezzo in cui ha dato vita al suo esercizio ha strabiliato tutti e l'incredibile, perfetta sequenza, di rovesciate e spaccate, le è valsa il plauso totale dei giudici e del pubblico.

Katelyn Ohashi: l'unica capace di battere Simone Biles

Che questa ragazza sia un talento purissimo, gli addetti ai lavori non l'hanno scoperto certo con quell'esibizione. Quando gareggiava a livello juniores e viveva ancora a Seattle, per lei sembrava certo un futuro da leggenda nel professionismo.

La vittoria del 2011 ai Campionati Nazionali era stata solo l'ultima di una serie di grandi prestazioni che non potevano che spalancarle le porte del professionismo: cosa che avvenne nel 2012. Il debutto tra le "grandi" è stato da sogno, con la vittoria della American Cup alla prima partecipazione, condita dall'essersi messa alle spalle l'altra grande campionessa connazionale, Simone Biles.

Per quest'utima quella sconfitta rimane la prima e ultima nel concorso generale. Purtroppo, quello è stato il punto più alto della sua carriera di Katelyn Ohashi: successivamente ha dovuto fare i conti con degli infortuni che l'hanno tenuta lontana dalle gare fino al 2015.

Katelyn Ohashi con Simone Biles

Successivamente Katelyn si è resa conto che non avrebbe più potuto ottenere i risultati sperati e quindi decise di abbandonare il professionismo e gareggiare solo a livello universitario. Tuttavia, come dimostra la prestazione da 10 di cui si è resa protagonista, il suo talento purissimo è rimasto intatto.

Katelyn Ohashi e i problemi di autostima

Potrebbe sembrare incredibile, ma Katelyn Ohashi ha dovuto fare i conti, negli anni passati, con dei grandi problemi di autostima. E'stata lei stessa a raccontarlo nel 2017, facendo scoprire al mondo le difficoltà e le pressioni esistenti nel mondo della ginnastica artistica.

In varie interviste ha raccontato di come il suo allenatore imputasse i suoi errori in allenamento al fatto che lei fosse troppo grassa. Le continue accuse di non avere un fisico adatto per sfondare nella ginnastica hanno portato Katelyn a diventare bulimica e a vivere il peso come una vera e propria ossessione. Soltanto l'aiuto dei suoi genitori e la scrittura, altra sua grande passione, l'hanno salvata dalla bulimia.

Secondo alcuni l'abbandono della ginnastica a livello professionistico è da imputare alla sua incapacità di reggere le pressioni, ma Katelyn smentisce questa tesi e afferma che la scelta di chiudere con il professionismo è dovuta ai gravi infortuni subiti tra il 2013 ed il 2015.

Il futuro di Katelyn Ohashi

Quali speranze ha Katelyn Ohashi per il suo futuro? Sicuramente la prima aspirazione è quella di laurearsi, seguita da quella di poter continuare a gareggiare per passione, per il puro gusto di farlo. Inoltre spera in un futuro da modella: ha già potuto cimentarsi in alcuni servizi fotografici che ne hanno messo in risalto la bellezza decisamente particolare.

Infine, stando ad alcune sue dichiarazioni, vorrebbe intraprendere in modo più concreto la strada della scrittura, per poter raccontare del mondo della ginnastica e far arrivare il proprio pensiero a tutti quei giovanissimi che come lei hanno affrontato o affrontano problemi di autostima e di natura psicologica.

Insomma, Katelyn Ohashi non è solo una grandissima atleta, una persona che mette al primo posto la propria famiglia e le proprie passioni, ma anche una ragazza che aspira a dare voce a chi si trova in difficoltà da un punto di vista esistenziale.