Biografia

Gaia è una giovane cantante italiana che è riuscita a raggiungere il successo in breve tempo grazie alla partecipazione a programmi che ormai da anni lanciano sulla scena musicale i talenti migliori. La televisione, infatti, è sempre più un vero e proprio ambiente di talent scouting per quel che riguarda i cantautori giovani, che possono accedervi facilmente partecipando ai talent show. È proprio il caso di Gaia Gozzi: scopriamo di seguito quali sono le tappe salienti del suo percorso privato e professionale.

Gaia Gozzi

Gaia Gozzi: un'educazione multiculturale

Gaia Gozzi, questo il nome completo della giovane artista, nasce il 29 settembre 1997 nella cittadina di Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. Il contesto di origine è particolarmente favorevole a tramandarle una serie di influenze musicali di tutto rispetto. La madre brasiliana e il padre italiano cercano di instillare nella giovane la fondamentale l'importanza dell'aprirsi a svariate culture. È in tale ottica che all'età di diciassette anni, mentre frequenta le scuole superiori, prende parte al programma scolastico organizzato da Intercultura, che consente di trascorrere un intero anno frequentando le lezioni in un liceo degli Stati Uniti.

Gaia e l'avventura a X Factor

Fatto ritorno in Italia, Gaia si mette alla ricerca di dare una svolta alle prove prospettive future partecipando alle selezioni della decima edizione del programma X Factor, format televisivo preferito dai giovani cantanti e cantautori in erba. Gaia riesce a superare la fase delle selezioni ed entra a far parte del team di Fedez, giudice e rapper italiano che durante la trasmissione si occupa dei giovani talenti.

Al termine della competizione (in onda su Sky Uno dal 15 settembre al 15 dicembre 2016) riesce a classificarsi seconda; tale posizione le consente di pubblicare l'EP New dawns, all'interno del quale si trova il singolo omonimo, presentato in occasione della finale. L'album di Gaia contiene anche alcuni brani cover, in particolare quelli più apprezzati durante il suo percorso a X Factor; viene successivamente certificato disco d'oro dalla FIMI.

Gaia Gozzi con Giorgia

Dopo l'esordio a X Factor per Gaia si aprono diverse strade: sceglie di perseguirne una in collaborazione con il cantautore italiano Briga, collega durante l'avventura televisiva prestando la propria voce alla sigla del cartone animato Miraculous. Sempre nel 2017 Giorgia la sceglie come voce d'apertura per le date del suo Oronero tour. Inoltre, rilascia il singolo Fotogramas, nel quale sono evidenti le influenze carioca.

Gaia: da Amici fino al palco di Sanremo

Dopo aver trascorso un anno in relativa tranquillità, nel 2019 prende parte ai casting per il talent show Amici di Maria De Filippi, in onda per la diciannovesima edizione sulla rete ammiraglia di Mediaset. Gaia viene selezionata e, grazie a un percorso di successo, riesce a scrivere e a comporre svariati brani. Ognuna di queste canzoni è contenuta all'interno dell'album Genesi, che viene pubblicato il 20 marzo 2020 dall'etichetta discografica Sony Music. L'esordio in classifica è direttamente in quinta posizione, un traguardo che sottolinea la capacità dell'artista di interpretare il gusto musicale contemporaneo.

Il 3 aprile 2020 Gaia si aggiudica la vittoria dell'edizione di Amici: ciò le offre l'occasione di esibirsi nelle interpretazioni dei brani Chega, Coco Chanel e Fucsia, che nel corso delle settimane precedenti avevano debuttato in radio. Verso la fine di maggio pubblica una nuova edizione dell'album Genesi, questa volta completamente in formato fisico, che prende dunque il nome di Nuova Genesi. In quest'edizione l'album si classifica alla terza posizione, grazie soprattutto al grandissimo successo di Chega, che ottiene il disco di platino.

Gaia Gozzi

Per dimostrare la fedeltà al programma che si è rivelato fondamentale nel consacrarne il successo, annuncia la propria volontà di partecipare allo spin-off Amici Speciali, sempre condotto da Maria De Filippi.

Quando viene annunciata la sua partecipazione alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo 2021, appare chiaro che il vero punto di svolta che attende Gaia è questo. Sul palco della prestigiosa kermesse nazionale, che si svolge all'inizio di marzo 2021, l'artista sceglie di presentare il brano Cuore Amaro.

Passioni e vita privata di Gaia

Da sempre grandissima appassionata di musica contemporanea, tra gli artisti che maggiormente influenzano il percorso di Gaia c'è la cantautrice neozelandese Lorde. Ovviamente, anche in virtù delle proprie radici familiari, la musica latino-americana rappresenta il più grande stimolo, che Gaia rivisita in senso pop e urban. Sul tema della vita sentimentale, nel 2020 Gaia ha reso pubblico il legame con Daniele Dezi, un collega che lavora nello stesso ambiente come produttore musicale.