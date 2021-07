Biografia

Matteo Pessina nasce a Monza il 21 aprile del 1997. Dopo un inizio di carriera altalenante e molti prestiti, il calciatore centrocampista e trequartista italiano, è riuscito a imporsi nella competizione Euro 2020, risultando più volte decisivo per le sorti della nazionale azzurra. Scopriamo di più sul percorso che ha condotto Matteo Pessina alle brillanti prestazioni in nazionale.

Matteo Pessina

Matteo Pessina: esordi di un calciatore promettente

Fin da ragazzino mostra un notevole interesse per il calcio, sport per cui è predisposto. Da giovanissimo debutta nella primavera del Monza, squadra dove rimane in forze fino al 2015. In questa stagione infatti viene promosso in maniera stabile alla prima squadra: riesce a fare il proprio esordio tra i professionisti il 6 gennaio, mettendo a segno una rete.

La stagione si conclude in maniera positiva per Matteo Pessina, che riesce a farsi notare. Tuttavia, a caso di un fallimento societario, i brianzoli si vedono costretti a partire dalla Serie D: il centrocampista viene così ingaggiato dal Milan, che dopo poco lo cede in prestito al Lecce. Con la squadra salentina non trova grande feeling, tanto che nella stagione 2015-2016 colleziona solo una presenza in Coppa Italia Lega Pro e tre in campionato.

Non stupisce perciò che il prestito venga interrotto: Pessina viene ceduto nuovamente, questa volta al Catania. Il copione si ripete uguale a quanto accaduto a Lecce: Matteo rimane spesso in panchina, riuscendo a entrare solo in un'altra partita di campionato. Nell'estate dello stesso anno viene dato in prestito di nuovo: questa volta fa ritorno al nord; approda al Como. Qui vengono intuite le sue potenzialità; la squadra gli permette di giocare stabilmente come titolare, collezionando 35 partite in campionato con 9 gol segnati.

La fine dell'era dei prestiti di Matteo Pessina

Nel frattempo Pessina rimane in forze dal punto di vista formale al Milan: nel luglio del 2017 quando Andrea Conti approda dall'Atalanta alla squadra rossonera, Pessina viene scambiato come contropartita tecnica. Anche l'Atalanta impiega la formula del prestito per cedere Pessina allo Spezia. Il 23 febbraio del 2018 il giocatore mette a segno la sua prima rete in serie B nella partita contro la Salernitana. Alla fine della stagione riesce finalmente a farsi notare: viene eletto come miglior giovane della Serie B.

L'esordio nelle competizioni maggiori

In estate fa ritorno all'Atalanta ed esordisce con la squadra principale il 26 luglio durante la partita di andata del secondo turno preliminare di Europa League. Questo primo esordio nelle competizioni europee è seguito da quello in Serie A il 20 agosto 2018 a ventuno anni. Nel corso della stagione riesce a collezionare 19 presenze.

Il 27 agosto 2019 Matteo Pessina torna ad essere ceduto con la formula del prestito annuale. Stavolta la sua destinazione è il Verona, appena promosso in Serie A.

Debutta immediatamente segnando il primo gol carriera nella massima serie, determinando una vittoria decisiva. Chiude la stagione con 35 presenze e ben 7 gol.

Concluso di prestito ritorna a Bergamo e il 21 ottobre del 2020 debutta in Champions League nella partita che la squadra si aggiudica per 4-0. Dopo qualche mese di difficoltà nell'inserimento, a partire dall'inverno riesce a farsi spazio, tanto che nella semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata in casa contro il Napoli, Matteo mette persino a segno la doppietta fondamentale per la vittoria e il passaggio al turno successivo.

Matteo Pessina: la consacrazione con la nazionale maggiore

Nella nazionale italiana under 19 azzurra, Pessina colleziona 4 presenze nel biennio compreso tra il 2015 e il 2016; l'anno dopo gioca anche con l'under 20. Con questa squadra viene convocato per disputare il mondiale in Corea del Sud del 2017, con cui esordisce da titolare e mette in campo una buona prestazione. La competizione si conclude con la medaglia di bronzo per gli azzurri (guidati dal CT Alberico Evani).

Nell'ottobre dello stesso anno Pessina progredisce alla nazionale under 21, con cui gioca per nove partite. Ma è solo con la nazionale maggiore che le fortune di Matteo sono destinate a cambiare notevolmente.

Convocato dal commissario tecnico Roberto Mancini, esordisce il giorno 11 novembre 2020, a 23 anni, nell'ambito dell'amichevole contro l'Estonia, che l'Italia si aggiudica per 4-0.

Il 28 maggio 2021 segna i suoi primi gol in nazionale con una doppietta nell'amichevole con San Marino.

All'inizio era stato escluso dalla rosa dei convocati per Euro 2020, ma nei primi giorni di giugno l'infortunio di Stefano Sensi lascia un posto vacante. Grazie alle sue prestazioni e a una determinazione che non conosce paragoni, Matteo Pessina conquista la maglia da titolare. Il 20 giugno segna il gol della vittoria contro il Galles, nella fase a gironi. Si ripete brillantemente nel turno successivo, negli ottavi di finale contro l'Austria.