Biografia

Il cantautore Fulminacci è una delle più grandi sorprese tra i partecipanti di Sanremo 2021. Se il nome stupisce il grande pubblico, sono molti gli appassionati di musica indie che invece hanno familiarità con questo cantautore italiano che, pur giovanissimo, è riuscito a guadagnarsi la stima della critica. Scopriamo i dettagli più importanti del percorso privato e artistico di Fulminacci, vera promessa della scena musicale italiana.

L'esordio fulmineo del cantautore Fulminacci

Filippo Uttinacci nasce il 12 settembre 1997 a Roma. Coltiva sin da piccolo la passione per la scrittura di testi musicali, che si manifestano in lui in maniera molto istintiva. Si tratta per il giovane romano di una vera e propria passione, che si traduce in esigenza e lo porta a scrivere di getto delle canzoni dalla propria cameretta. Il suo talento viene presto notato e all’inizio del 2019 pubblica in veloce successione due singoli, Borghese in borghese e La vita veramente. Entrambi servono ad anticipare l’uscita dell’album d’esordio, La vita veramente, che avviene nel mese di aprile. L’opera è prodotta per l’etichetta Maciste Dischi, una delle realtà di riferimento per la scena indie italiana.

Filippo Uttinacci, in arte Fulminacci

Un mese dopo Fulminacci viene invitato a partecipare al concerto del Primo Maggio, di Piazza San Giovanni a Roma, nonché al Mi Ami Festival. L'esordio del giovane Filippo viene salutato in modo straordinariamente positivo dalla critica, particolarmente dal quotidiano Repubblica, che lo inserisce tra i migliori album dell'anno. Fulminacci cerca nel frattempo anche il rapporto con il pubblico, imbarcandosi per un tour che dura da aprile a novembre. Prende parte anche a moltissimi appuntamenti estivi, come il Mind Festival, il Goa Boa Festival, il Poplar e il Flowers di Torino. In quest’ultimo caso, la sua presenza prevede una collaborazione con altri artisti indie già affermati come La rappresentante di Lista e Francesco Motta.

Fulminacci: una collezione di premi e riconoscimenti

Il 2019 si continua a rivelare molto interessante per l’artista romano, che a ottobre partecipa al programma televisivo Le Iene. A novembre invece lo si può ascoltare nella trasmissione Viva RaiPlay (ideato e condotto da Fiorello) e anche in Una storia da cantare, sul cui palco presenta una cover di Sì, viaggiare (di Lucio Battisti).

A fine anno si accumulano premi e omaggi dalla critica, che includono tra gli altri la Targa Tenco per la categoria Opera Prima, il premio Rocco Awards per l’artista dell’anno e infine anche il premio Giovani Mei, assegnato al miglior giovane indipendente. Per concludere in bellezza, partecipa a un’esibizione per la sua etichetta discografica assieme ai colleghi Canova, Gazzelle, Dente, Galeffi e molti altri.

La strada verso il Festival di Sanremo

L'anno 2020, nonostante le difficoltà notevoli per il mondo dello spettacolo dovute alla pandemia da Covid-19, porta gli artisti più giovani a utilizzare un linguaggio consono alla loro generazione. È certamente il caso di Fulminacci, che a marzo pubblica sulla piattaforma video YouTube una demo del brano La fine della Guerra. Inoltre, per prendere parte al classico concertone del Primo Maggio si esibisce tramite diretta streaming dal Parco della Musica di Roma.

A settembre 2020 pubblica il singolo Canguro, brano che preannuncia l'uscita di un nuovo progetto musicale. La consacrazione del suo percorso arriva a metà dicembre 2020, quando viene annunciata la sua partecipazione all'edizione successiva del Festival di Sanremo, nella sezione Campioni. Il brano in gara si intitola Santa Marinella e, date le premesse delle opere precedenti, ha le carte in regola per far conoscere Fulminacci anche al grande pubblico.

Fulminacci: vita privata e passioni

Grande amante della musica nelle sue più svariate espressioni, Filippo Uttinacci è appassionato di diversi generi musicali. Suona la chitarra e dichiara di ascoltare spesso i Beatles così come i cantautori italiani degli anni Settanta e Ottanta e artisti contemporanei, quali la giovane americana Billie Eilish, che tratta temi simili nei propri testi. Per quel che riguarda la sua vita sentimentale, data la giovane età e una naturale tendenza al riserbo, Fulminacci non lascia trasparire alcun dettaglio, preferendo invece proteggere la sfera più intima.