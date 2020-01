Biografia

Alberto Urso nasce a Messina il 23 luglio 1997. Cantante e tenore è anche polistrumentista: suona pianoforte, batteria, sassofono e chitarra. Alberto è noto al grande pubblico dal 2019, quando si è laureato vincitore di "Amici", il programma tv di Maria De Filippi. La fase finale della 18ª edizione del talent show - in prima serata su Canale 5 - è andata in onda in tv dal 30 marzo al 25 maggio 2019.

Diversi anni prima di questa importante esperienza, che ha di fatto lanciato Alberto Urso nel panorama discografico italiano, il giovane cantante aveva già partecipato a un talent show: si tratta di "Ti lascio una canzone", in onda su Rai 1. Era il 2010 e Alberto aveva solo 13 anni: duettando con vari cantanti, nell'occasione vinse l'edizione con altri concorrenti.

Alberto Urso: gli studi

Studia musica e canto al Conservatorio di Messina. Successivamente perfeziona il percorso formativo laureandosi in canto lirico presso il Conservatorio di Matera.

Nel suo passato ha fatto parto di un trio chiamato TNT che poi si è sciolto.

Collaborazione e pubblicazioni

Nel 2017 Alberto Urso duetta con Katia Ricciarelli. All'inizio del mese di novembre 2018 pubblica un EP dal titolo "Per te", che contiene i brani: Ma l'amore no, Per te, Tu si na cosa grande, Champagne e Malafemmina.

Dopo la vittoria ad "Amici", il 10 maggio 2019 esce il suo primo album in studio, dal titolo "Solo". Il disco rimane in prima posizione nella classifica FIMI italiana (Federazione Industria Musicale Italiana) per due settimane consecutive e viene in breve tempo certificato disco d'oro. Dal disco viene estratto il singolo "Accanto a te", pubblicato il 20 maggio 2019.

Alberto Urso

Pochi giorni dopo, a giugno, Alberto Urso partecipa ai SEAT Music Awards 2019; a luglio partecipa a Battiti Live: in questo contesto presenta il nuovo singolo "Ti lascio andare".

Dopo gli impegni estivi, a settembre del 2019 veste i panni di coach della squadra blu della 1ª edizione di "Amici Celebrities", in onda in prima serata su Canale 5.

Il secondo disco

Alla fine del mese di ottobre del suo anno d'oro, il 2019, pubblica un secondo album in studio: "Il sole ad est". L'uscita del disco viene anticipata dal singolo "E poi ti penti", pubblicato il 20 settembre, scritto per Alberto da Francesco Silvestre.

Foto di Alberto Urso dal suo account Instagram

Alberto Urso verso Sanremo 2020

Dopo essere stato ospite a dicembre 2019 della finale dello Zecchino d'Oro (62ª edizione), è tra i cantanti che animano la serata del Capodanno di Rai 1, cantando da Potenza per la trasmissione "L'anno che verrà", condotta da Amadeus.

Nello stesso giorno viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020.

La canzone con cui Alberto Urso sarà in gara alla 70ª edizione del Festival, si intitola come il suo disco: "Il sole ad est". I giornali lo indicano da subito come uno dei possibili favoriti alla vittoria della kermesse canora.