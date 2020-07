Biografia

Elia Specolizzi - questo il vero nome di DrefGold - nasce nella città di Racale, in provincia di Lecce il 16 maggio 1997. DrefGold nel 2020 è uno dei nomi più in vista della fervente scena trap italiana. A metà strada tra cultura underground e mainstream, questo giovane cantante può vantare una vita molto ricca di avvenimenti: dall'essere il protetto del famoso Sfera Ebbasta fino alle cronache nazionali per via dell'arresto per spaccio e possesso di importanti quantità di droga. Vediamo nella seguente biografia di DrefGold quali sono le luci le ombre della sua vita.

DrefGold: il debutto sulla scena musicale

Il padre di Elia è di origini salentine; sposato con una donna bolognese, porta il figlio a Bologna, in un contesto che si dimostra subito fertile per il giovanissimo aspirante musicista. Elia sin dai primi anni di vita, avverte un'inclinazione per l'hip hop. Il trasferimento a Bologna con la famiglia rappresenta un'importante spinta e, sin dalle scuole medie, gli permette di entrare in contatto con compagni di classe stimolanti; con loro condivide la passione per la musica hip hop statunitense.

Già durante l'adolescenza inizia a comporre i primi testi con righe che si distinguono per la loro originalità. Tuttavia, per arrivare a parlare di un vero proprio inizio di carriera è necessario attendere il 2013, momento in cui Elia Specolizzi entra a far parte della crew Boom Bap Haze. Il suo ingresso si deve all'incontro fortuito con Inda e Tooda, conosciuti lo stesso anno.

Ben presto il talento di Elia viene notato e il nome della sua tag, DrefGold, inizia a circolare negli ambienti della trap; ciò gli consente di arrivare ad aprire i concerti per artisti già affermati, tra cui Jack the Smoker. A caratterizzarlo a livello di immagine sono soprattutto i suoi riccioli rasta colorati.

DrefGold

La seconda metà degli anni 2010

Dal 2015, a livello regionale, DrefGold è l'artista musicale emergente di riferimento. In questo periodo inizia una collaborazione con il producer Daves the Kid, che nel corso degli anni successivi si rivela particolarmente fruttuosa.

Pur rimanendo a Bologna, le occasioni per DrefGold non mancano, grazie all'innegabile talento del ragazzo, che viene notato da Charlie Charles e Sfera Ebbasta. Con i due artisti e produttori, Elia Specolizzi firma un contratto che lo porta nel 2016 pubblicare il Mixtape Kanaglia. Si tratta di un anticipo del primo album registrato in studio due anni più tardi, Kanaglia, termine che viene utilizzato da lui anche come pseudonimo sui social.

Con entrambi raccoglie molti consensi, sia di pubblico sia di critica, tanto da aggiudicarsi ben due dischi d'oro e uno di platino.

DrefGold riesce a sfruttare molto bene queste occasioni, al punto tale da arrivare a collaborare con Capo Plaza e Sfera Ebbasta alla scrittura del brano "Tesla", contenuto nell'album "20" di Capo Plaza.

Presta poi le proprie rime anche al solo Sfera Ebbasta per la scrittura di "Sciroppo", che esce all'interno dell'album "Rockstar". A suggellare il successo arriva un contratto discografico con la Billion Headz Music Group.

I guai con la legge e il successo di DrefGold

Il 23 agosto del 2019 viene arrestato a Bologna per detenzione illegale di 100 grammi di hashish; la quantità aggrava le accuse denotando il possesso a fini di spaccio, oltre che per la detenzione di dodicimila euro in contanti. La prima sentenza emessa a seguito delle accuse lo vede condannato a otto mesi, con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziale.

Durante l'anno DrefGold prosegue comunque la propria attività musicale con la pubblicazione dell'inedito del brano inedito "Drip" e la partecipazione al fortunato singolo "Glock", pubblicato dalla Dark Polo Gang. Con il trio DrefGold si trova molto bene, tanto che torna a collaborare l'anno successivo nel testo della canzone "Biberon", contenuta all'interno del mixtape "Dark Boys Club".

Elia Specolizzi è il vero nome di DrefGold

Nel maggio del 2020, esce il secondo album registrato in studio, "Elo"; da esso vengono estratti tre singoli, tra cui "Elegante", inciso assieme a Sfera Ebbasta.

La fama presso il grande pubblico arriva con un altro singolo, "Snitch e impicci", nato dalla collaborazione con gli FSK satellite alla scrittura della hit di successo.

Curiosità su DrefGold, alias Elia Specolizzi

Oltre a essere un trapper, Elia si diletta anche nel videomaking; in questo campo dimostra di essere un artista contemporaneo in grado di raccontare una generazione di nativi digitali. Nonostante i problemi con la legge, la sua popolarità non accenna a diminuire ed è attestata dal volume dell'account Instagram, sul quale DrefGold è seguito da oltre 500 mila follower, numero in costante crescita.