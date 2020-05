Biografia

Megan Denise Fox nasce a Oak Ridge, nello stato del Tennessee (U.S.A.) il giorno 16 maggio 1986.

Inizialmente nota negli States per il suo ruolo nella serie tv "Hope and Faith", nel 2007 recita in "Transformers" divenendo famosa in tutto il globo.

Da allora sono molti a considerarla come una nuova Angelina Jolie.

Nel 2008 la rivista FHM (For Him Magazine) giudica Megan Fox come la donna più sexy del mondo.

Nel 2009 gira il mondo per promuovere il seguito del suo primo grande successo: "Transformers - La vendetta del caduto" (del regista Michael Bay).

Legata sentimentalmente con Brian Austin Green (conosciuto sul set di "Hope & Faith"), in passato a Megan Fox sono stati attribuiti vari flirt tra cui quelli con Shia LaBeouf e Zac Efron.

L'attrice ha una vera e propria passione per i tatuaggi: ne ha dedicato uno a Mickey Rourke con il quale ha recitato nel film "Passion Play". Uno dei sui primi tatuaggi (sulla spalla) recita: "We will all laugh at gilded butterflies" (tutti rideremo delle farfalle dorate), tratto dal "Re Lear" di William Shakespeare. Uno dei suoi ultimi tattoo recita "And those who were seen dancing were thought to be insane by those who could not hear the music" (Quelli che ballavano erano visti come pazzi da quelli che non sentivano la musica), frase del filosofo tedesco Nietzsche.

Sposata con Brian Austin Green dal 24 giugno 2010 (in una cerimonia privata al Four Seasons Resort di Kailua-Kona, alle Hawaii), la coppia ha avuto tre figli: Noah Shannon, nato il 27 settembre 2012; Bodhi Ransom; nato il 13 febbraio 2014; Journey River Green, nato il 4 agosto 2016.