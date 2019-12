Biografia

La cantante Ellie Goulding (il nome completo è Elena Jane Goulding) nasce a Hereford (Inghilterra) il 30 dicembre 1986. Seconda di quattro figli, cresce a Lyonshall, una piccola cittadina vicino Kington. Sua madre Tracey Clark lavorava in un supermercato, e suo padre, Arthur Goulding, proveniva da una famiglia di becchini. I genitori si separano quando Ellie ha solo cinque anni.

A nove anni inizia a suonare il clarinetto e a quattordici la chitarra classica. A quindici anni inizia a scrivere canzoni e vince una competizione canora negli anni del college.

Dopo aver frequentato i corsi di prosa, politica all'Università di Kent, entra in contatto con la musica elettronica e viene scoperta da Jamie Lillywhite ad un contest di talenti universitari. Dopo aver firmato con la Polydor Records nel luglio del 2009, registra sempre nello stesso anno il suo primo EP, "An Introduction to Ellie Goulding".

Il primo disco di Ellie Goulding

Nel 2010 Ellie Goulding pubblica il suo primo album, dal titolo "Lights"; il disco debutta alla prima posizione della UK Albums Chart. La sua cover di "Your Song", celeberrima canzone di Elton John, ha raggiunto la seconda posizione nel Regno Unito nel dicembre del 2010. Ellie Goulding ha poi eseguito il brano il 29 aprile 2011 alla festa di nozze del Principe William e Kate Middleton a Buckingham Palace.

Il 19 settembre 2011 viene scelta per aprire i concerti live di Katy Perry del "California Dreams Tour" in sostituzione di Jessie J, infortunatasi a un piede.

Il secondo disco

Il suo secondo album, "Halcyon", esce nell'ottobre del 2012: a precederlo c'è il singolo "Anything Could Happen". Il disco debutta alla seconda posizione nella classifica britannica e, dopo 65 settimane arriva alla prima posizione.

"Halcyon Days", la riedizione di Halcyon, viene pubblicato il 23 agosto del 2013 e contiene nuove canzoni, tra cui "Burn" che diventa il suo primo singolo alla numero uno negli UK (in seguito diventa il singolo femminile più venduto dell'anno) e in Italia.

Le canzoni di Ellie Goulding hanno contribuito alle colonne sonore dei film "Hunger Games: La ragazza di fuoco" (con il brano Mirror), e l'anno successivo a "Divergent", con la canzone Beating Heart.

Nel 2015 compone "Love Me Like You Do" per la colonna sonora di "Cinquanta sfumature di grigio"; il brano arriva alla prima posizione della classifica ufficiale inglese, raggiungendo inoltre la vetta della graduatoria dei singoli più venduti su iTunes Store in trentatré paesi. Nello stesso anno partecipa inoltre come guest star al videoclip Bad Blood della collega Taylor Swift.

Il terzo disco

Il 17 settembre 2015 pubblica "On My Mind", singolo apripista dell'album "Delirium", pubblicato il 6 novembre successivo.

Nel 2016 è tra gli ospiti internazionali del Festival di Sanremo 2016.