Katy Perry
Biografia
Il vero nome di Katy Perry è Katheryn Elizabeth Hudson. Nasce a Santa Barbara (California, USA) il giorno 25 ottobre 1984.
Katy Perry: infanzia, formazione ed esordi
Figlia di due pastori metodisti, Katy Perry cresce ascoltando musica gospel. All'età di 15 anni ha già in sé la determinazione necessaria per seguire la carriera musicale. Inizia a lavorare per qualche tempo a Nashville con alcuni importanti autori e compositori professionisti: a 17 anni Katy entra in contatto con il leggendario produttore e songwriter Glen Ballard, che per alcuni anni la guida, intuisce e sviluppa il suo talento nonché le sua capacità di scrittura dei testi. Nel 2001 ottiene quindi un contratto con la Red Hill Records, etichetta per la quale pubblica il suo primo disco, che porta il suo vero nome, "Katy Hudson"; l'album è di genere gospel cristiano.
In seguito comincia ad essere influenzata dalla musica rock, dai Queen di Freddie Mercury ad Alanis Morissette. La forza delle canzoni e la bella voce di Katy catturano l'attenzione di Jason Flom, dirigente del gruppo Capitol Music, che la mette sotto contratto nella primavera del 2007. A questo punto della carriera decide di cambiare il proprio cognome adottando il cognome da nubile della madre; si fa conoscere così come Katy Perry, abbandonando Katy Hudson perchè è un nome troppo assonante a quello dell'attrice Kate Hudson.
Gli anni 2000
Katy Perry comincia a lavorare con il team di produzione «The Matrix» e, in particolare, con il produttore Glen Ballard. In questo periodo, incide anche una canzone che viene inserita nella colonna sonora del film "4 amiche e un paio di jeans" (Sisterhood of the Travelling Pants).
Nei primi mesi del 2007 firma un contratto con la Capitol Records, con la quale il 17 giugno 2008 pubblica l'album "One of the Boys".
L'album viene preceduto da un EP, nel 2007, intitolato "Ur So Gay", prodotto e scritto insieme a Greg Wells (produttore degli OneRepublic e di Mika). La canzone che dà il titolo all'EP, "Ur So Gay", attira l'attenzione di Madonna; quest'ultima ha modo di dichiarare più volte il suo apprezzamento per Katy Perry.
Il 29 aprile 2008 viene estratto e promosso il primo singolo dall'album "One of the Boys"; la canzone si intitola "I Kissed a Girl", debutta nella Billboard Hot 100 alla posizione numero 76, scala la classifica e arriva alla vetta il 25 giugno 2008. Al successo contribuiscono forse le polemiche e le controversie relative alla rappresentazione di sessualità, omosessualità e promiscuità che il testo esprime. Katy Perry ha anche lavorato come attrice nella soap opera "Febbre d'amore"; appare inoltre in alcuni videoclips, uno dei P.O.D. e uno della canzone "Cupid's Chokehold" dei Gym Class Heroes, il cui leader Travis McCoy, è stato suo fidanzato fino all'inizio del 2009.
Perezhilton.com, uno dei massimi anticipatori di nuove tendenze, ha scritto:
Se Avril Lavigne avesse davvero talento e fosse realmente carina e seducente, sarebbe Katy Perry. Lei ha tutte queste doti.
A sottolineare quanto faccia tendenza il personaggio di Katy Perry vi sono anche i suoi passaggi televisivi dal vivo nelle trasmissioni italiane, come "Quelli che il calcio" di Simona Ventura, nel 2008, e il Festival di Sanremo 2009, voluta e invitata da Paolo Bonolis, conduttore e direttore artistico.
Katy Perry negli anni 2010
Il 23 ottobre 2010 Katy Perry sposa l'attore inglese Russell Brand in India, in una tradizionale cerimonia hindu; il matrimonio però è brevissimo: dopo solo quattordici mesi i due divorziano.
Sempre nello stesso anno è giudice ospite della settima edizione del programma televisivo britannico The X Factor.
Nel 2016 il suo nuovo compagno è l'attore Orlando Bloom.
Gli anni 2020
Nel 2020 annuncia la sua prima gravidanza affidando il messaggio al videoclip di una nuova canzone "Never Worn White". Diventa mamma di una bambina il 26 agosto 2020, quando nasce Daisy Dove Bloom.
Il 22 gennaio 2021 si esibisce con Firework durante la conclusione della cerimonia di insediamento del 46º presidente degli Stati Uniti Joe Biden.
Pubblica poi il singolo Electric, in collaborazione con Pokémon per festeggiare i 25 anni del franchise.
Frasi di Katy Perry
Le pop star sono difficili da capire perché sono terrorizzate dall'idea di essere vulnerabili o reali e che la gente possa approfittare delle loro debolezze. Io al contrario proclamo le mie debolezze e ne vado fiera. Le debolezze ci danno carattere e, in fin dei conti, quello che voglio è che la gente mi veda come quella ragazza con cui possono mettersi in relazione, parlare e farsi quattro risate.
Di solito trovo divertente dire che sono un incrocio tra una Lily Allen più magra e una Amy Whinehouse più grassa. E'una cosa che suscita sempre una bella risata.
Il tema della rabbia giovanile sarà anche cool, ma se c'è solo quello finisce per annoiare. Le canzoni che io scrivo possono essere tristi o allegre, ma avranno sempre tutte un fondo di humor.
Credo che la versatilità sia una qualità che la gente apprezza in un autore di canzoni.
Qualcuno mi ha detto qualche giorno fa che assomiglio un po'a Lucille Ball. Mi hanno detto "Dal fuori sembri tutto a posto, ma se si va un po'più a fondo si capisce che in te c'è qualcosa di strano".
Non mi importa a chi mi paragonano, a patto che la gente ascolti la mia musica.
Mio padre mi dava dieci dollari - che è un sacco di soldi per una bambina di nove anni - per cantare in chiesa, ai ristoranti, alle cerimonie, un po'ovunque.
Ogni mia canzone è ricavata al 100 percento dalla mia vita reale.
In questo business sono passata attraverso molti alti e bassi. Un anno prima firmavo un assegno per pagare l'affitto e subito dopo scrivevo i versi "Please God Please". Ma non mi sono buttata giù dall'insegna della collina di Hollywood. Alla fine tutto si sistema.
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Foto e immagini di Katy Perry
Video Katy Perry
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Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Katy Perry. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Katy Perry.
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