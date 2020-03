Biografia • Irriverenti confessioni

Katheryn Elizabeth Hudson nasce a Santa Barbara (California, USA) il giorno 25 ottobre 1984. Figlia di due pastori metodisti, Katy Perry cresce ascoltando musica gospel. All'età di 15 anni ha già in sé la determinazione necessaria per seguire la carriera musicale. Inizia a lavorare per qualche tempo a Nashville con alcuni importanti autori e compositori professionisti: a 17 anni Katy entra in contatto con il leggendario produttore e songwriter Glen Ballard, che per alcuni anni la guida, intuisce e sviluppa il suo talento nonché le sua capacità di scrittura dei testi. Nel 2001 ottiene quindi un contratto con la Red Hill Records, etichetta per la quale pubblica il suo primo disco, che porta il suo vero nome, "Katy Hudson"; l'album è di genere gospel cristiano.

In seguito comincia ad essere influenzata dalla musica rock, dai Queen di Freddie Mercury ad Alanis Morissette. La forza delle canzoni e la bella voce di Katy catturano l'attenzione di Jason Flom, dirigente del gruppo Capitol Music, che la mette sotto contratto nella primavera del 2007. A questo punto della carriera decide di cambiare il proprio cognome adottando il cognome da nubile della madre; si fa conoscere così come Katy Perry, abbandonando Katy Hudson perchè è un nome troppo assonante a quello dell'attrice Kate Hudson.

Katy Perry comincia a lavorare con il team di produzione «The Matrix» e, in particolare, con il produttore Glen Ballard. In questo periodo, incide anche una canzone che viene inserita nella colonna sonora del film "4 amiche e un paio di jeans" (Sisterhood of the Travelling Pants). Nei primi mesi del 2007 firma un contratto con la Capitol Records, con la quale il 17 giugno 2008 pubblica l'album "One of the Boys". L'album viene preceduto da un EP, nel 2007, intitolato "Ur So Gay", prodotto e scritto insieme a Greg Wells (produttore degli OneRepublic e di Mika). La canzone che dà il titolo all'EP, "Ur So Gay", attira l'attenzione di Madonna; quest'ultima ha modo di dichiarare più volte il suo apprezzamento per Katy Perry.

Il 29 aprile 2008 viene estratto e promosso il primo singolo dall'album "One of the Boys"; la canzone si intitola "I Kissed a Girl", debutta nella Billboard Hot 100 alla posizione numero 76, scala la classifica e arriva alla vetta il 25 giugno 2008. Al successo contribuiscono forse le polemiche e le controversie relative alla rappresentazione di sessualità, omosessualità e promiscuità che il testo esprime. Katy Perry ha anche lavorato come attrice nella soap opera "Febbre d'amore"; appare inoltre in alcuni videoclips, uno dei P.O.D. e uno della canzone "Cupid's Chokehold" dei Gym Class Heroes, il cui leader Travis McCoy, è stato suo fidanzato fino all'inizio del 2009.

Perezhilton.com, uno dei massimi anticipatori di nuove tendenze, ha scritto "Se Avril Lavigne avesse davvero talento e fosse realmente carina e seducente, sarebbe Katy Perry. Lei ha tutte queste doti". A sottolineare quanto faccia tendenza il personaggio di Katy Perry vi sono anche i suoi passaggi televisivi dal vivo nelle trasmissioni italiane, come "Quelli che il calcio" di Simona Ventura, nel 2008, e il Festival di Sanremo 2009, voluta e invitata da Paolo Bonolis, conduttore e direttore artistico.

Il 23 ottobre 2010 sposa l'attore inglese Russell Brand in India, in una tradizionale cerimonia hindu; il matrimonio però è brevissimo: dopo solo quattordici mesi i due divorziano.

Nel 2016 il suo nuovo compagno è l'attore Orlando Bloom; nel 2020 annuncia la sua prima gravidanza affidando il messaggio al videoclip di una nuova canzone "Never Worn White".