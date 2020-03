Biografia • Sostituzioni ad alto contenuto di immagine

Bianca Balti nasce a Lodi il giorno 19 marzo 1984. Inizia il lavoro di modella subito dopo aver terminato gli studi presso il liceo classico Pietro Verri della sua città natale. Come era già successo tre anni prima ad Eva Riccobono, la fulminante carriera di Bianca Balti nel mondo della moda inizia nel 2005 grazie ad un contratto, in esclusiva, per la campagna pubblicitaria internazionale di Dolce & Gabbana: Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno scelta personalmente la modella lombarda.

Bianca presta poi la sua immagine a diverse importanti campagne pubblicitarie, tra le quali ci sono Missoni, Rolex, Paul Smith, Revlon, Guess?, Donna Karan, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Antonio Berardi, Mango, Guerlain, Christian Dior Make Up, Pollini, Bebe e La Perla. Sono anche numerose le copertine di importanti riviste in cui compare: tra gli altri, ha al suo attivo un servizio fotografico per la versione giapponese di Vogue e un catalogo di Victoria's Secret.

Il viso di Bianca Balti viene scelto per la copertina del primo numero di Velvet (e per la relativa campagna pubblicitaria), il mensile di moda de La Repubblica in pubblicazione da novembre 2006.

Insieme a Eva Riccobono e a Mariacarla Boscono, Bianca Balti forma la triade delle supermodelle italiane di nuova generazione, meglio pagate.

Nel 2007 debutta al cinema: è una delle principali interpreti del film "Go Go Tales", girato da Abel Ferrara, con Willem Dafoe, Bob Hoskins, Matthew Modine, e le italiane Asia Argento e Stefania Rocca. Nello stesso anno è testimonial del profumo Black XS di Paco Rabanne per il quale è protagonista di uno spot tv ad alta rotazione.

Sposata dal 17 giugno 2006 con il fotografo romano Christian Lucidi, Bianca Balti diventa mamma nella primavera del 2007 dando alla luce la figlia Matilde.

Dopo l'esperienza cinematografica e la condizione di neo-mamma si sposta dall'Italia agli Stati Uniti: prende residenza a New York e riprende la sua carriera di indossatrice.

Nel 2008 diventa il volto della campagna pubblicitaria di Cesare Paciotti e rimpiazza Angelina Jolie, diventando il nuovo volto di St.John, insieme alle supermodelle Caroline Winberg e Hilary Rhoda. L'anno seguente rinnova il contratto come testimonial di Guerlain make-up e diventa testimonial della griffe americana Elie Tahari per la campagna pubblicitaria primavera/estate 2009. Per Paciotti viene fotografata insieme alla top model Anouck Lepere da Mario Sorrenti. Sempre nel 2009 è il nuovo volto della campagna primavera/estate 2009 di Ermanno Scervino, di Victoria's Secret swimswear e di Bulgari eyewear ed è una delle tre modelle scelte per il calendario 2009 "Wurth", insieme a Selita Ebanks e Marisa Miller. A Febbraio 2009 sfila in esclusiva a New York per il marchio Diesel.

Nel mese di marzo 2009 appare sulla copertina di Elle Italia, che le dedica un ampio editoriale. Appare sulla copertina di Playboy Francia di Giugno/Luglio 2009. A settembre diventa il volto della nuova fragranza femminile di Blumarine "Bellissima" e compare sulla copertina della rivista First.

Nel 2010 sostituisce la modella russa Irina Shayk come testimonial del marchio di biancheria intima Intimissimi (campagna pubblicitaria primavera estate 2010). Diventa inoltre testimonial per uno spot di John Freida. Dopo l'esperienza statunitense torna a vivere Italia, a Milano. Nel 2011 sostituisce il celebre e martellante volto di Belen Rodriguez per gli spot televisivi dell'operatore telefonico TIM.

Sempre nel 2010 divorzia dal marito. Il suo nuovo compagno dal 2014 è l'americano Matthew McRae. Nel febbraio 2015 annuncia di essere in attesa di una bambina: Mia nasce il 14 aprile seguente. Il 1° agosto 2017 si unisce in matrimonio con Matthew.