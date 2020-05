Sempre nel 2011 il gruppo si amplia con l'arrivo di Francesco Draicchio e Enrico Roberto, trasformandosi in un quintetto. L'anno seguente Lodo Guenzi e Lo Stato Sociale partecipano al Premio Buscaglione , aggiudicandosi la seconda edizione della manifestazione. Viene così pubblicato l'album "Turisti della democrazia", che anticipa un tour di duecento date in Italia e non solo.

