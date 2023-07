Biografia

Alessandro Borghi è un attore italiano che ha raggiunto il successo grazie alle sue interpretazioni intense e carismatiche. Nato il 19 settembre 1986 a Roma, Borghi ha dimostrato fin da giovane un grande talento per la recitazione, che lo ha portato a diventare uno dei volti più noti del cinema italiano contemporaneo.

Alessandro Borghi

Carriera cinematografica

Quando inizia a lavorare agli studi di Cinecittà lo fa come stuntman: sono gli anni compresi tra il 2005 e il 2007. Recita poi come attore interpretando piccoli ruoli in sceneggiati televisivi.

L'esordio al cinema di Alessandro Borghi arriva nel 2011 con il film "Cinque".

Da allora, continua a lavorare in numerosi film di successo, collaborando con alcuni dei registi più rinomati d'Italia.

Dopo un ruolo da co-protagonista in "Roma criminale" (2013, nella parte di Marco Lanzi), nel 2015, Borghi ottiene un ruolo di rilievo nel film "Suburra" diretto da Stefano Sollima, che gli conferisce ulteriore popolarità. La sua interpretazione di Aureliano Adami - detto "Numero 8" - un giovane gangster romano, dimostra la sua versatilità come attore, guadagnandogli consensi sia da parte del pubblico che della critica.

Recita poi in "Non essere cattivo" (2015, nel ruolo di Vittorio): con quest'ultima interpretazione vince il premio Nuovo Imaie Talent Award come miglior attore italiano esordiente. Viene inoltre nominato come miglior attore protagonista ai David di Donatello 2016.

Nel 2015 gli viene inoltre consegnato da Francesco Fiumarella, autore del Premio Internazionale "Vincenzo Crocitti", il riconoscimento come miglior attore e rivelazione dell'anno.

La seconda metà degli anni 2010

Nel 2016 appare come ospite, assieme ad Alessandro Roja, nella terza puntata di "Top Gear Italia".

L'anno seguente veste i panni del cantante Luigi Tenco nel film biografico "Dalida", sulla vita dell'omonima cantante Dalida.

Borghi viene poi selezionato per rappresentare l'Italia allo Shooting Stars Award, premio per promettenti giovani attori europei assegnato nel corso della Berlinale. Sempre nel 2017 è il padrino della 74ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia.

Nel 2018 interpreta il ruolo di Stefano Cucchi in "Sulla mia pelle" di Alessio Cremonini (produzione Netflix).

In seguito Alessandro Borghi è protagonista del kolossal italiano prodotto da Rai Cinema, "Il primo re", diretto da Matteo Rovere ed interpretato assieme ad Alessio Lapice, versione rivisitata del mito di Romolo e Remo.

Recita poi nella commedia "Di tutti i colori", di Max Nardari, uscita in Italia il 18 giugno 2019 (dopo esser stata distribuita in Russia nel 2017).

Carriera televisiva

Oltre al grande successo nel cinema, Alessandro Borghi ottiene importante notorietà grazie alle sue interpretazioni in serie televisive.

Nel 2017 interpreta il ruolo del maresciallo dei carabinieri Marco Bacci nella serie "Suburra: la serie", basata sull'omonimo film. La sua performance accattivante e intensa gli ha vale numerosi elogi e una crescente base di fan. Il 22 febbraio 2019 viene pubblicata sulla piattaforma streaming Netflix la seconda stagione della serie; il 30 ottobre 2020 arriva la terza ed ultima stagione.

Nel marzo del 2019 Alessandro Borghi è il protagonista del videoclip di Lunedì, canzone del rapper italiano Salmo.

Gli anni 2020

Nel 2020 è protagonista della co-produzione internazionale "Diavoli", serie televisiva tratta dall'omonimo romanzo di Guido Maria Brera ed ambientata nel mondo dell'alta finanza londinese, co-prodotta e trasmessa da Sky Atlantic e girata in lingua inglese; qui è affiancato da Patrick Dempsey e Kasia Smutniak. Nella versione italiana Borghi appare con la voce di Andrea Mete (per sua scelta ha deciso di non auto-doppiarsi).

Nel 2021 è protagonista di "Supereroi", di Paolo Genovese, assieme a Jasmine Trinca.

Nello stesso anno recita in "Mondocane", "Diversamente" (film a episodi), "The Hanging Sun - Sole di mezzanotte" (adattamento del romanzo di Jo Nesbø).

Nel 2022 è protagonista di due film: "Delta" (assieme a Luigi Lo Cascio) e del pluripremiato "Le otto montagne" (con Luca Marinelli).

La compagna di Alessandro è Irene Forti, psicologa: alla fine del 2022 diventano genitori di Heima.

Impegno sociale

Oltre alla sua carriera di attore, Borghi è noto per il suo impegno sociale. È stato ambasciatore di varie campagne per la protezione dell'ambiente e la promozione dei diritti umani.

Alessandro Borghi continua a stupire il pubblico con le sue straordinarie interpretazioni e rimane uno dei talenti più promettenti del cinema e della televisione italiani. Con il suo carisma e la sua passione per l'arte della recitazione, Borghi continua a lasciare il segno nell'industria dello spettacolo.