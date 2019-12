Biografia • Successi in fila

Alessandra Amoroso nasce a Galatina, in provincia di Lecce, il giorno 12 agosto dell'anno 1986. Fino all'età di ventidue anni vive a Lecce. Canta da quando è bambina e sin da giovane sono diverse le competizioni canore a livello locale a cui partecipa. All'età di diciassette anni partecipa ai provini per la trasmissione tv "Amici", di Maria De Filippi: supera i primi passi ma non arriva ad essere scelta per andare in onda. Intanto lavora come commessa in un negozio del centro di Lecce (in precedenza ha avuto anche esperienze come cameriera e animatrice).

Nel mese di giugno 2007 vince la seconda edizione del concorso pugliese "Fiori di Pesco". Ci riprova ancora con "Amici" e finalmente riesce ad entrare nella scuola, per l'ottava edizione (2008/2009) della trasmissione. Si fa apprezzare per il suo talento tanto da arrivare a incidere un singolo dal titolo "Immobile", che raggiunge la prima posizione nella classifica FIMI. Nel mese di gennaio 2009 Alessandra Amoroso accede alla fase serale di "Amici", che prevede la trasmissione in diretta in prima serata. Il 25 marzo 2009 è lei ad essere incoronata la regina, vincitrice, di "Amici": il primo premio consiste in 200.000 euro. Durante la finale le viene inoltre assegnato il premio della critica, una borsa di studio del valore di 50.000 euro. Con i soldi vinti, Alessandra Amoroso continua gli studi con il maestro Luca Jurman, suo mentore all'interno di "Amici".

Il 27 marzo 2009 esce il secondo singolo della cantante intitolato "Stupida": il brano ottiene un ottimo successo e dopo un ingresso in sordina, si piazza in prima posizione della classifica dei singoli digitali più scaricati online; "Stupida" accompagna l'uscita del primo EP di Alessandra Amoroso (stesso titolo: "Stupida"), pubblicato il 10 aprile 2009 per Sony BMG.

In breve tempo diventa disco d'oro, grazie alle sole prenotazioni; successivamente viene certificato doppio disco di platino per le oltre 200.000 copie vendute: il fenomeno testimonia la bontà e la qualità dei talent-show televisivi ma anche la qualità e il talento della cantante.

Il 6 giugno 2009 Alessandra viene insignita di due premi Wind Music Award multiplatino, per le vendite del suo EP, e della compilation "Scialla", quest'ultimo ritirato insieme agli altri concorrenti di Amici.

Lanciata nel panorama musicale italiano, viene apprezzata anche come personaggio pubblico: non fa mancare il suo impegno nel sociale e dal 3 all'8 maggio 2009 collabora con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo) in occasione della campagna di sensibilizzazione "Un donatore moltiplica la vita". Alla fine dell'anno, il 29 dicembre 2009, diventa ufficialmente testimonial dell'associazione.

Dopo il successo tv, il clamore e i premi, arriva finalmente per Alessandra l'opportunità di lavorare veramente con la musica: affronta con passione un impegnativo tour estivo ("Stupida tour"), che la vede impegnata con le organizzazioni di Radio Norba Battiti Live, TRL On Tour e con l'"Amici tour", organizzato dalla produzione di "Amici di Maria De Filippi". Tra le sue performance live c'è anche quella, il 22 agosto 2009, alla "Notte della Taranta" a Melpignano. La sua presenza più importante è sicuramente quella del 21 giugno 2009: Alessandra Amoroso ha la grande opportunità di calcare uno dei palchi più ambiti dalle star musicali nazionali ed internazionali, quello dello stadio Meazza di Milano (San Siro): il contesto è il concerto di beneficenza "Amiche per l'Abruzzo", ideato da Laura Pausini, in favore dei terremotati d'Abruzzo (tragico evento occorso solo pochi mesi prima) a cui vengono invitate oltre quaranta artiste famose.

Alla fine del tour, il 25 settembre, esce il suo primo album di inediti: il titolo è "Senza nuvole". L'album viene anticipato dall'uscita del singolo "Estranei a partire da ieri". Il disco debutta alla posizione numero uno nella classifica FIMI, restandovi per quattro settimane consecutive. Il secondo singolo estratto dall'album è la title-track "Senza nuvole", che diventa anche parte della colonna sonora del film "Amore 14", di Federico Moccia.

Alessandra Amoroso è all'altezza di ogni opportunità che le si presenta: dopo aver partecipato il 3 ottobre come ospite a Lampedusa, alla manifestazione "O' Scià" di Claudio Baglioni, a novembre viene chiamata dal veterano Gianni Morandi, per affiancarlo nella conduzione di "Grazie a tutti", un varietà musicale che comprende quattro prime serate, Rai Uno. Insieme a Gianni Morandi registra il brano "Credo nell'amore" contenuto nell'album del cantante "Canzoni da non perdere".

Sempre nel mese di novembre del 2009, viene pubblicata una sua biografia non ufficiale e non autorizzata scritta da Angelo Gregoris e Alessandra Celentano.

All'inizio del 2010, instancabile, prende il via il "Senza nuvole live tour" e negli stessi giorni esce il terzo singolo tratto dall'album "Mi sei venuto a cercare tu".

Nel corso della terza e della quarta serata del Festival di Sanremo 2010, Alessandra Amoroso calca il palco del teatro Ariston nelle vesti di ospite duettante: interpreta il brano "Per tutte le volte che..." con Valerio Scanu, che risulterà poi vincitore del festival.

Il 2 aprile 2010 viene estratto il quarto singolo dall'album, "Arrivi tu". Nuovo impegno estivo con "Un'estate senza nuvole live tour": il disco viene certificato triplo disco di platino per le oltre 180.000 copie.

Alla fine del mese di settembre 2010 pubblica il suo secondo album di inediti dal titolo "Il mondo in un secondo", anticipato dal brano "La mia storia con te". L'album diventa disco di platino. A due mesi di distanza dall'uscita del disco, esce un nuovo singolo intitolato "Urlo e non mi senti".

Nuovo disco e nuovo tour: la data di Milano del 20 dicembre 2010 viene registrata e trasmessa su Italia Uno la sera del giorno di Natale.

Nel settembre 2013 esce il nuovo disco "Amore puro" anticipato dall'omonimo singolo che ottiene ottimi risultati.