Mario Balotelli
Biografia • Talento esplosivo
Mario nasce a Palermo il 12 agosto 1990. Dall'età di quasi due anni vive a Brescia nella famiglia Balotelli, a cui viene affidato. Da subito mamma, papà e i fratelli Corrado e Giovanni (di molti anni maggiori di lui) si prendono cura del piccolo Mario. Mario da adulto ha poi recuperato anche il rapporto con la propria famiglia biologica: da quel lato ha due sorelle Abigail ed Angel, e un fratello Enock Barwuah.
A soli cinque anni Mario vuole giocare a calcio e inizia a vestire la maglia nella società dell'oratorio parrocchiale di Mompiano (Brescia). Subito viene aggregato ai ragazzini più grandi grazie alle eccezionali doti tecniche. Nel 2001 approda alla Lumezzane e a 15 anni esordisce nella prima squadra. Anche grazie a una deroga speciale concessa dalla Lega di serie C (per giocare tra i professionisti occorre aver compiuto 16 anni), Mario è il più giovane esordiente nella storia della categoria.
Il talento è evidente ed esplode: nell'estate del 2006 intorno a Mario Balotelli si scatena una vera e propria asta tra squadre di Serie A e B. Tutti vogliono il giovane, alto 188 centimetri, dotato di un ottimo dribbling, doti acrobatiche e una straordinaria visione di gioco. Il Lumezzane Calcio chiude la trattativa con la Fiorentina. Nel frattempo Mario ottiene un provino di cinque giorni allo stadio Camp Nou di Barcellona. Mario segna 8 gol e vive emozioni indimenticabili: i dirigenti catalani rimangono sbalorditi. I fratelli Corrado e Giovanni, partner di una società di consulenza per l'estero, si incaricano di trovargli la squadra ideale e iniziano una serie di difficili e ponderate trattative. Il loro obiettivo è trovare una squadra che possa garantire al fratellino la continuità degli studi e allo stesso tempo gli permetta di crescere e diventare un calciatore professionista.
A causa di cavilli giuridici l'affido tramite Tribunale dei Minori di Brescia alla famiglia Balotelli tarda a trasformarsi in adozione. Mario è vittima di un'anomalia: nonostante sia nato in Italia e vi abbia sempre vissuto, non ha ancora la cittadinanza italiana, cosa che causa vari problemi per le squadre estere interessate al giocatore e per le partecipazioni ai tornei oltre confine. Per ottenere la cittadinanza si dovrà attendere la maggiore età.
Intanto nelle trattative si inserisce l'Inter di Moratti che offre un progetto serio di crescita professionale e personale. Il 31 agosto 2006 Balotelli passa ufficialmente all'F.C. Internazionale. Gioca con la squadra degli Allievi Nazionali e ne diventa perno insostituibile. Segna gol a raffica, la sua media è di 19 gol in 20 partite. Dopo soli quattro mesi passa alla categoria Primavera. Nonostante la sua giovanissima età lascia un segno indelebile: 8 gol in 11 partite. Segna 90° minuto nella finale Scudetto di Bressanone, contro la Sampdoria, permettendo all'Inter di aggiudicarsi lo scudetto Primavera.
A 17 anni arriva l'esordio in prima squadra nel finale della partita di campionato Cagliari ? Inter (17 dicembre 2007). Mario entra in campo a due minuti dalla fine. L'occasione per giocare da titolare arriva poco dopo, in Coppa Italia. Il 19 dicembre 2007, a Reggio Calabria, Mario gioca novanta minuti (Reggina-Inter) e firma una doppietta.
Le vacanze di Natale sono un'occasione per volare in Brasile, ospite del Progetto Mata Escura-Mata Atlantica a Salvador de Bahia. Con i bambini brasiliani Mario socializza e improvvisa partite di calcio. Dalle favelas bahiane dove ha trascorso il Capodanno, Mario si trova poi catapultato a Dubai, negli Emirati Arabi, per il ritiro con la prima squadra. La Dubai Cup lo vede in campo contro l'Ajax. Prima colpisce la traversa con un destro, poi segna un gol ai rigori.
Nel 2009 i media parlano di Mario Balotelli come di un nuovo fenomeno. Si tratta di uno dei primi cinque giovani più valutati in Europa e a detta degli esperti uno dei 90 più forti al mondo.
Il talento infatti non tarda a esplodere: nel 2010 vola in Inghilterra per giocare con il Manchester City allenato da Roberto Mancini. Nel 2012 "Super Mario" è protagonista con la nazionale azzurra dei campionati europei, persi purtroppo in finale contro le "furie rosse" spagnole. Proprio subito dopo la finale la sua fidanzata Raffaella Fico annuncia che la coppia aspetta un figlio. Mario diventa papà di Pia il 6 dicembre successivo. Poche settimane più tardi, alla fine di gennaio 2013, viene acquistato da una nuova squadra: torna a Milano ma questa volta vestirà la maglia rossonera del Milan.
Nel mese di agosto 2014 viene annunciato che Balotelli lascerà il Milan: ad attenderlo sarà la squadra inglese del Liverpool. Torna a casa, letteralmente, nell'estate del 2019 per giocare la nuova stagione calcistica con la squadra della sua città, il Brescia.
Alla fine del 2020 alla tormentata carriera di calciatore di Mario si aggiunge un nuovo trasferimento: a volerlo è di nuovo il manager Adriano Galliani - che l'aveva fortemente voluto al Milan - dirigente del Monza: il progetto della squadra di proprietà di Silvio Berlusconi è quello di portare la squadra brianzola dalla Serie B alla Serie A, proprio grazie all'ausilio di Mario Balotelli.
Frasi di Mario Balotelli
Non penso all'importanza o alla tensione della partita, ma alla voglia che ho di divertirmi e il calcio per me è tutto, quindi mi impegno al massimo sempre, in allenamento o in partita non fa differenza.
Credo che nella vita si debba aver paura di altre cose, non certo di una partita.
Sin da piccolissimo, mio fratello Giovanni, che ora è il mio manager insieme all'altro fratello Corrado, mi sfidava con una palla di carta e scotch nel corridoio di casa. Poi passavo tante ore a giocare nei parchi di Brescia, accompagnato sempre da papà: era in pensione e mi dedicava tutti i pomeriggi dopo la scuola.
In Inghilterra la stampa scandalistica scrive di tutto, ed esagera sempre. La cosa che mi dà più fastidio è che in Italia le fesserie dei tabloid siano riprese e amplificate senza verifiche. Così molti connazionali prendono tutto per oro colato.
Il razzismo nasce dall'ignoranza più bassa; è sui bambini che bisogna agire, e soprattutto a scuola. L'ho capito tardi che la scuola è essenziale; ringrazio i miei genitori che hanno insistito perché prendessi il diploma superiore.
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Foto e immagini di Mario Balotelli
Video Mario Balotelli
Commenti
Nota bene
Biografieonline non ha contatti diretti con Mario Balotelli. Tuttavia pubblicando il messaggio come commento al testo biografico, c'è la possibilità che giunga a destinazione, magari riportato da qualche persona dello staff di Mario Balotelli.
Ciao Mario
Ti seguo da sempre e mi piace la tua schiettezza... perciò sarò schietta anch'io.
Ho un problema personale ho due borse sotto agli occhi che arrivano agli zigomi e mi creano disagio psicologico è quindi non ho più relazioni sociali.
Faccio l'addetto alle pulizie e non posso permettermi l'operazione con le spese che devo affrontare da sola.
Sono sempre stata solare e socievole ma questo problema mi ha fatto chiudere in me stessa.
Puoi aiutarmi economicamente?
La mia email è -------.
Confido in una tua rispostasono disper
Con affetto
Ariannaata aiutami.
Lo so potrei sembrare superficiale ma non è così.
Ci sono problemi più gravi ma questa situazione non mi fa più vivere.
Puoi aiutarmi?
Rispondimi ti prego.
Con affetto
Arianna
Calimero
Mario... non sei sporco! Sei solo nero... Non conoscerai ovviamente questa vecchia pubblicità dove la mamma non riconoscendo Calimero perché sporco di fuliggine gli dice... che non era nero... ma solo sporco! Una volta lavato tornerà bianco e candido. Nella pubblicità della Mira Lanza di quell’epoca Calimero era famosissimo... e spesso ripeteva “ Che maniere... non si fa così... loro sono grandi e io piccolo e nero. È una ingiustizia però... Io credo che tu Mario ti farai conoscere anche in Turchia 🇹🇷 Per quello che sei... cioè un violenti e aggressivo... un vero frustrato... non piccolo e sporco... Ma con un carattere impossibile... bello grande ma soprattutto nero.. Che sono convinto è il tuo cruccio più forte... la causa di tutti i tuoi malesseri. Se fosse risolutivo ti regalerei due fustini di Dash... ma non sei sporco! Vittorio Tavanti
Buon compleanno
Auguri infiniti. Anche io come te compio gli anni oggi.
Che sia una splendida giornata per Noi.
Cordiali saluti
Tutela della tua immagine e lotta al razzismo
Ciao Mario,
Come stai? qualche giorno fa mi sono imbattuto in un post di un' animale (con tutto il rispetto per questi ultimi) dove all'infima offesa si e' arrivati al becero razzismo e sei chiamato in causa anche tu. Di solito non perdo tempo cone questi frustrati ma quando si sfocia nel razzismo piu' becero credo che dovremmo dare un segnale forte o tutte le iniziative che stanno prendendo piede (e. g. Black Life matter) verranno vanificate. Il post in question e'questo - http s: //www. fac ebook. co m/photo? fbi d=42574 74367 655562&set=gm. 64369 1420 360595 - primo commento rilasciato. Il soggetto in questione Pino. A. Quartana e' recidivo quindi credo che sia arrivato il momento di dare un segnale forte.
Se necessitate ulteriori elementi sono a vostra disposizione.
Vi ringrazio anticipatemente.
Cordiali Saluti.
Antonio Maragno
Forza Mario, fai vedere il tuo talento.
Sei bravissimo e ti vogliamo ai prossimi mondiali!
Devi solo lavorarci e crederci
Ciao Mario, ti dico quello che penso del tuo percorso di vita nel calcio e perchè oggi guardi gli europei dal divano, al di là del fatto che è tutta una porcata in questo momento il calcio, visto lo schifo che viviamo.
In poche parole penso che avresti dovuto essere più umile e disponibile, e gli allenatori che hai avuto avrebbero dovuto farti capire meglio che gran giocatore saresti potuto essere se ti fossi limitato ad eseguire il tuo compito da esterno destro d attacco, perché con la corsa che avevi tu e i palloni che sapevi calibrare tu ce ne erano pochi.
Probabilmente anche i tuoi eccessi e i tanti soldi ti hanno portato a dove sei adesso.
Comunque penso che sei abbastanza intelligente da essere arrivato anche tu a questa conclusione o simile.
Saresti potuto essere un grandissimo giocatore.
Aiuto
Se Dio buole mi chiamerai per che obisogno de una persona che Dio adatto il donno di aiutare 320------- grazzie sei grande mario
Vorrei parlare con Mario mi è tanto simpatico lascio un mio contatto mi farebbe piacere parlargli per un mio problema
Buona sera, sono una signora italiana abitante in una piccola città del nord di italia. a parte nel apprezzare Mario in qualità di atleta, ti apprezzo come uomo con valori e con buon cuore. scusa, ma non sono capace a scrivere ed esprimermi come vorrei. dopo sono madre di 4 figli, e 3 nipoti. ultimo di 3 mesi. mi vergogno a chiedere ma non so più a chi rivolgermi. Miei figli tutti lavoravano, ma da mesi sono in cassa integrazione. io ero in disoccupazione fino agosto scorso ed è da mesi che non lavoro. si, qualche pulizie in nero, ma non aiutano x pagare affitto e bollette. abbiamo passato tutti il covid, tra cui una mia figlia un po' seriamente. da gennaio che avevo il covid sono entrata in depressione, ho paura di ammalarmi di nuovo, e la situazione economica non aiuta,. .. anzi 🥺 io ho provato ad scriverti, sicuramente non riceverò vrisp, ma ho provato lo stesso abbassando la testa ed il mio orgoglio che fino ad ora avevo. ma che questo ultimo anno di sta portando via. non so più che fare ed sono moltoabbattuta. cmq ti faccio tanti complimenti ed auguri di una vita felice ed in salute. un bacio. stefania
Grande Super Mario sono un calciatore sono stato molto sfortunato ho 20 anni non riesco a farmi vedere in C mi dicono tutti che sono bravissimo sono molto povero vorrei parlare con te per un conforto e vedere se puoi aiutarmi a farmi vedere 10 giorni in un club di C ti negano anche quello convocato in nazionale under 16 e non mi hanno mandato 2 anni settore giovanile Udinese convitto e alloggio e non mi facevano giocare. I miei compagni si meravigliavano dicevano che ero molto forte e non giochi? Aiutami Mario
Grandissimo Mario.. Posso solo dirti che hai tanto da dare ancora al calcio. Se ti allenassi come Cr7 per me non c’è ne per nessuno. Io mi alzo alle 6 di mattina per andare a lavorare non oh avuto la tua fortuna ma più di tutti il tuo talento. Puoi fare ancora 3/4 anni a alti livelli. Ricomincia a testa bassa e controlla il tuo carattere e fatti rimbalzare tutto e ricomincia Mario. Fai rimanere tutti a bocca aperta lo puoi fare. Un abbraccio🤗🤗🤗
Caro SuperMario sei un grande calciatore una bravissima persona vuoi tanto bene alla tua famiglia ti ho sempre ammirato... viene al Genoa Cfc 1893!!! 💣 Sono un supporter Red and Blu... diventerai un vero ídol!!! 👍 💪 👑 King of Genova The fashion of the first football club in Italy!!! Come On Guy Giovanni.
Vali molto più di quanto credi. Ti invio due lavori che ti potranno servire, appena posso. Con stima Dario
Buongiorno, caro, sig. Balotelli, ho un grave problema di salute mio e di mia figlia, potrebbe aiutarmi, non abbiamo nessuno a cui rivolgerci, sappiamo che lei, ha un cuore d'oro e aiuta se può sempre il prossimo, grazie se ci ascolterà.
I concetti di sportivo e calciatore stridono con la tua persona mentre l'appartenenza bresciana poco si addice al tuo modo di fare. Di Super hai poco e la delusione di averti visto con la nostra maglia non è nemmeno lontanamente paragonabile alla gioia di aver avuto un capitano come Roberto Baggio.
Ciao Mario ne ho lette tante ultimamente su di te, io penso che sei un grande campione, in campo e nella vita, quindi fregatene di ciò che dicono e vai dritto per la tua strada qualunche sia! 👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻👊🏻I campioni di questa vita siamo noi! Forza Mario un abbraccio Paky
Caro Super Mario il tuo arrivo a Brescia doveva essere un sogno ma è diventato un incubo però l'attaccamento alla maglia quella della tua città va dimostra sul campo poi, salvata la Leonessa già ferita dal COVID-19, te ne potrai andare anche sbattendo la porta. Grazie
Ciao mario sei super mario sei una grande persona i calciatore scusa escribo xk o bisogno di te solo cuello Dio ti benediga super mario. mi n. cel. 320 -------
Bonggiorno mario ho besogno de vecerti ti ho solo visto su gli schermi sono in italia da 31 anni tuo modo di gioccare e rimasto sempre in mio cuore ho mio figlio di 14 anni vuole essere un fuori classe come lei un giorno ti preggo acceta che ti incontra
grazie mario vivo a roma
Mario ciao
Mi e’ venuta un’ idea e sicuramente non mi ascolterai
Ma ho pensato di coinvolgerti lo stesso...
Durante sto cribbio di lockdown ho iniziato a fare un libro fotografico, lo vorrei stampare di tasca mia e tutti i soldini ricavati (tutti) donarli direttamente ad un canile a brescia.
Pero’ cribbio mi servirebbe un po di pubblicita’ all’iniziativa.
Cosa dici ?
Se sei interessato o no, ti ripeto zero lucro, contattami
Ti esporro il progetto e poi vedrai tu
In ogni caso grazie
Ciao
Davide
347/-------
Ciao Mario.
Mi chiamo Anna Neri ed insegno inglese presso l'IIS Verona Trento di Messina.
Confesso di non essere particolarmente attratta dal mondo del calcio ma sono a conoscenza di tutti gli episodi di razzismo nei tuoi confronti che condanno a chiare lettere!
Perché ti scrivo? Sono coordinatrice del progetto Erasmus+ "Different but Together" che coinvolge, oltre al nostro paese, anche la Grecia, la Repubblica Ceca, la Romania e la Turchia.
Ho chiesto ai miei ragazzi di prima di sviluppare un'idea relativa al dialogo interculturale e loro hanno realizzato questo spot con i pochi mezzi a loro disposizione.
Naturalmente, per dei ragazzini di 14 anni frequentanti una prima meccanica, questo è stato un lavoro fatto più con il cuore che per altri scopi...
Mi piacerebbe fartelo vedere anche perché per loro sarebbe davvero un sogno poterti, un giorno, incontrare o, quanto meno, ricevere 2 parole da te..
Chissà, magari potreste realizzare lo spot assieme.
Siamo a Natale e sognare non costa nulla!
Merry Christmas. https://youtu. be/aOsdn1ATtek
Caro Mario so che fai molta solidarietà io sono Rosy di napoli ho combinato un disastro economico potresti aiutarmi 366-------
Un grande abbraccio e tutta la mia solidarietà per quanto ti è accaduto a Verona.
Ciao mario... vuoi comprare la mia auto d'epoca del 1965?. .. fiat 850 spider cl bertone 1° serie... da restaurare pochi esemplari rimasti al mondo... ciao se vorrai rispondermi... massimo.
Mario siamo tutti con te! !
La pallonata ai razzisti solo un grande puó farlo
Ciao Mario ti scrivo perché avrei bisogno di parlare con te in privato. Sono sposata con 5 figli ma non è così facile per me, sono di origine africana. Ti prego nel nome di Dio di contattarmi 🙏🏻🙏🏻
Ciao Mario soni un tuo estimatore, ma questo poco importa, ne hai tantissimi, ti scrivo perche sono in difficolta' economiche, non voglio donazioni, ma ti chiedo se vuoi comprare il mio appartamento in sardegna zona Montepetrosu (San teodoro -Olbia) mi aiuterebbe a risollevarvi da questa crisi estinguendo un mutuo che ho in corso..
grazie fabrizio
Mario... Odio il calcio... ma son contento che sei tornato a casa.. Fai valere la tua classe ITALIANA.
Ciao, buonasera Mario, benvenuto nella tua città: "contiamo su di te". È possibile sentirci al tel. ? Avrei un consiglio da chiederti. Se, si, gentilmente mi puoi inviare una e. mail. Grazie, in bocca al lupo. Maria
Ciao Mario sono Andrea sò che questo messaggio non lo prenderai in considerazione... ma avrei bisogno veramente di un supporto economico sto vivendo una vita di inferno sommerso da debiti e non riesco ad andare avanti... ho una splendida mogli e figlia a cui non riesco a dare da mangiare vivo malissimo tra affitto e bollette e prestiti da pagare se puoi visto che sei un giovane talentuoso e benestante aiutami ti prego con tutto il cuore grazie fiducioso... se lo farai sarei disposto anche a dirlo a tutto il mondo in diretta tv.
Mario è un grande campione e anche secondo me una persona buona e sensibile, che ha sofferto molto nella vita. Ha avuto una infanzia e una vita difficile e và compreso e aiutato a maturare. Può fare molto bene nella vita e nel calcio.
vai mario... contiamo su di te oggi (1 luglio,finale europei 2012).... wai
Caro Mario, hai fatto due goal da antologia, che non vedevo giocare così dall'epoca di Maradona. Tanti auguri per la tua bella carriera di futuro pallone d'oro
MA CHE STUPIDATE, CHE CENTRA CHE MARIO SIA UN AFRICANO, È UN ITALIANO PUNTO, PEGGIO PER GLI IGNORANTI CHE NON RIESCONO A CAPIRE CHE IL COLORE DELLA PELLE DI UN QUALUNQUE ESSERE UMANO NON È ALTRO CHE QUEL LATO SUPERFICIALE DELL'UOMO. CHE STUPIDATE CHE MARIO DEVE AIUTARE GLI AFRICANI,... LAVORO..., LA SUA FAMIGLIA BIOLOGICA ETC SONO ANCHIO DI ORIGINE AFRICANA MA NON SONO COSI OTTUSA DA NON CAPIRE CHE MARIO NON DEVE ASSOLUTAENTE NIENTE A QUELLA GENTE, I BALOTTELI SONO LA SUA VERA FAMIGLIA, CIOÈ QUELLA CHE LI HA DATO AMORE E AMORE E AMORE. FREGATENE MARIO E RIDA ALLA TUA VERA FAMIGLIA L'AMORE CHE LORO TI HANNO DATO. VAI CARO, GO!
JOJO.
auguri mario!! facciotanti auguri anke a francesco orlandoni e a ivan cordoba x i loro compleanni forza ragazzi!!
mario balotelli 6 un grande..in tutti i sensi....sul serio.....mi piaci da morire!! TI AMO
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